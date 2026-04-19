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公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

私校資訊／高學費成家庭絆腳石 私校各類獎助學金怎申請

記者曹馨元
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紐約有不少非營利計畫，專門資助表現卓越的少數族裔及中低收入學生進入頂尖私校。（本...
紐約有不少非營利計畫，專門資助表現卓越的少數族裔及中低收入學生進入頂尖私校。（本報資料照片）

隨著紐約頂尖私校的學費邁向「7萬元時代」，教育預算成為許多中產家庭轉投私校最大的絆腳石。然而，在紐約多數私校中，約有20%至25%的學生並非支付全額學費，而是依賴各類獎助學金完成學業。

★中產家庭 也可申請

在私校體系中，最主要的財務支持來自於「需求導向助學金」(Need-based Aid)。而各頂尖私校撥款也十分慷慨；如著名私校霍瑞斯曼學校(Horace Mann School，簡稱HM)在本學年有17%的學生獲得總額超過1800萬元的助學金，用於支付學費及學校相關支出，資助金額從2000元至全額學費不等。

許多華裔家長誤以為只有極低收入家庭才能申請補助。事實上，在生活成本極高的紐約，年收入在15萬至25萬元之間、擁有多個子女的「中產家庭」，若能證明學費負擔過重，仍有機會獲得部分減免。

位於曼哈頓金融區的萊曼曼哈頓預備學校(Léman Manhattan Preparatory School)學費表顯示，若家庭有兩名子女同時入讀，年收入達60萬元的家庭仍可能獲得部分資助。上東城的道爾頓學校(The Dalton School)則在其官網指出，若家庭年收40萬元、「個人資產處於低至中等水平」且有兩名子女入讀，家長可能僅需支付半數學費。此外，私立女校查平(Chapin School)的數據也反映了類似趨勢；該校學費達6萬5300元，而申請學費資助家庭的平均家庭年收入為接近23萬元。

在申請助學金時，各校會根據家庭遞交的財務證明進行嚴格核算。常見的審核文件包括銀行明細、投資與退休帳戶、房貸支出證明、報稅單等等。助學金核發決定通常會在錄取通知發布期間或稍後即刻通知。在接受入學名額與助學金後，通常需要每年重新申請；不過在一般情況下，只要家庭經濟狀況穩定，每年的資助額度通常會保持連貫性。

私立學校高昂的學費讓許多家庭望而卻步，其實有很多途徑可以獲得資助。（圖／123R...
私立學校高昂的學費讓許多家庭望而卻步，其實有很多途徑可以獲得資助。（圖／123RF）

★華裔學子 躍升路徑

除了學校自身的財政預算，紐約還有不少非營利計畫，專門資助表現卓越的少數族裔及中低收入學生進入頂尖私校。這些計畫不僅提供獎學金，更設有長期的導師指導與社會資本積累，是華裔學子躍升的重要路徑。

其中最著名的項目為「Prep for Prep」(prepforprep.org/)，其申請門檻相當嚴苛，主要針對居住在紐約市的五至七年級少數族裔學生。申請者通常需在州考或標準化考試中表現優異，排位須在全州前10%左右。其申請流程始於每年秋季的9月至11月，家長可透過官網自行預約或由老師提名。通過初步篩選後，學生還須參加學術能力測驗，及多輪家庭面試與財務審核。

該計畫最獨特之處在於其長達14個月的強化培訓，為獲選學生在入讀私校前提供密集學術鍛鍊。順利完成預備課程後，學生將獲得進入紐約市頂尖私校就讀的資格；該計畫也將全程陪伴家庭完成轉學過渡，協助學生適應新的學術環境。

與Prep for Prep不同，「The TEAK Fellowship」(https://teakfellowship.org/)提供的是從中學一直延伸至大學畢業的長期支持。該計畫僅在六年級時招收新成員，且對家庭財務狀況有明確的審核要求，旨在服務那些有顯著財務需求、但在校成績優異且具備領導潛力的孩子。

家長須在每年10月左右透過官網在線申請。流程包含入學測驗、學生與家長的深度面試，以及對家庭報稅資料的審查。一旦入選，學生在七年級與八年級期間將接受完全免費的課後及暑假輔導，這不僅能確保他們順利考入頂尖私立高中，更能提早為大學申請打下紮實基礎。

而「A Better Chance」(abetterchance.org/)則是一個全國性的資源網絡，其申請標準同樣強調學業排位需在年級前10%，且家庭收入必須符合其設定的經濟資助標準ABC計畫要求學生在目前就讀年級的兩年後入讀私校；這意味著家長須在小學四年級時申請六年級入學名額，或在初中七年級申請九年級入學名額。

該計畫申請於每年2月初至4月中旬開放。家長除了提交成績單與老師推薦信，還必須讓孩子參加SSAT或ISEE等私校標準化入學考試。ABC的角色更像是一個強大的「媒合中介」，一旦獲得錄取，他們會將學生的檔案推薦給全美各地的合作私校，並在就讀私校期間，持續為學生及家長提供的支持服務。

「Prep for Prep」少數族裔學生選拔培訓項目，申請門檻相當嚴苛。(本報...
「Prep for Prep」少數族裔學生選拔培訓項目，申請門檻相當嚴苛。(本報資料照片)

曼哈頓 低收入 紐約市

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