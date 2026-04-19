私校資訊／私立高中天價學費直逼菁英大學 是否值得？

私校學生進入藤校的比率，相較於公校高出不少，成為私校的吸引力之一。（路透）

在紐約這座全球競爭最激烈的都市，教育始終是家長最焦慮也最投入的戰場。隨著預算縮減與政策動盪，曾經被視為穩定選擇的公立學校體系正遭遇信任危機，愈來愈多中產及華人家庭開始將目光投向私立學校。而私校帶來的不僅是小班教學、軟實力培養，也有直逼菁英大學的天價學費；本文將深入探討紐約私校的優劣勢，以及為何這股「轉私」潮正方興未艾。

私校的師生比遠低於公校，學生獲得的關注度及支持，堪稱「物有所值」。（路透）

★教學資源 私校優越

小米 (化名)是一名上東區某頂尖私立女校的12年級畢業生；從小一路念公校 的她直到高中才進入私校體系。高中四年，她加入了校擊劍隊，決心攻讀醫科的小米也在私校中得以參與與史丹福大學(Stanford University)合作的實驗項目；更多機會及資源，是小米對私校最深刻的感受。

在小米的學校，一個年級僅有60餘名學生，每位學生因此能獲得老師更多的關注；這使私校在課堂形式上與公校有明顯差別。小米表示，她的每門課幾乎都以小組討論的形式進行，老師的職責更多在於帶領學生思考，告別了傳統的「填鴨式」講義；在密集的思想交鋒中，學生也得以磨練出精確的表達能力。不僅如此，學校更專聘一位STEM(科學、技術、工程與數學)答疑老師，每日駐守圖書館，為學生解答任何課業問題。

師生比是私校最為突出的優點。數據顯示，紐約市 私校師生比在1：5至1：8之間，即一名老師按比分配到五至八名學生；而紐約公立學校的師生比則在1：11.5，學生平均受到的關注度較私校削減至半。

在升學顧問、Sam Tutors執行官潘登的經驗中，更優越的師生比使私校學生的讀寫能力顯著高於公校學生，「一般來說會領先兩年」。潘登說，因為老師有更多時間幫助每位學生，私校對於每篇作文、每份作業的細節抓得更嚴格，「孩子不會有犯錯的機會」。

即使是史岱文森高中這樣的明星公校，學生數量龐大，每個學生獲得的資源也有限。（美聯社資料照片）

私校的課程設置往往也更趨近頂尖私立大學。小米表示，學校曾開設多個頗具趣味跨學科選修課，如透過「哈利波特與媒體」研究流行文化文本；在選舉期間也會專設針對性課程，拆解政治體系以幫助學生理解時事。潘登則指出，私校的課程更具靈活度，能為不同程度的學生提供換課、跳級等客製化安排。

而在課業之外，私校通常也會帶來更多課外活動資源，其中不少來自畢業生及學生家長。小米說，她的學校有多個海外研修(study abroad)項目，有去瑞士、南非透過攀岩徒步學習大自然，也有去法國沉浸式體驗外語教學。同時，因有學生家長任職於頂尖癌症專科醫院紀念史隆·凱特琳癌症研究中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)，也會提供學生去該醫院實習的機會。

潘登強調，在私校，只要學生主動想要資源，學校都會盡力托舉。拿各類以學校為單位參加的競賽來說，若放在此前未註冊參加的公校，學生鮮少能說服學校為其組隊參加。但私立學校就會極力配合，從註冊到配備輔導老師，在全流程上幫助學生；「這就是一分錢一分貨了」，潘登說。

私校老師有更多時間進行指導，學生的讀寫能力顯著高於公校學生。（美聯社）

★升學求職 人生助益

不少頂尖私校被冠以「常春藤搖籃」之稱，而潘登說，從數據上來看，私校進入常春藤名校的比率確實遠超公校。潘登指出，常春藤錄取學生所來自的學校中，公校、私校各占一半；而在私校人數遠少於公校的情況下，學生進入常春藤的比率自然高出不少。具體而言，潘登說，第一梯隊私校獲常春藤錄取比例在20%至30%，而頂尖公校、如紐約的特殊高中(Specialized High Schools)的比率則在15%。

小米爸爸更為現實地指出，私校能為孩子帶來的校友資源、甚至同學家長資源，是未來就業晉升的助益。他表示，與小米相熟的同學家長中，有紐約地產大亨、有史隆·凱特琳癌症研究中心部門主任、也有在谷歌研發人工智慧(AI)的工程師，「以後能透過他們的幫忙有一些機會，都是有可能的事」。小米爸爸說，儘管孩子在交朋友的時候並不出於功利考慮，但高中時的友情往往能長久，優質人脈在日後人生中的幫助會越發體現。

小米注意到，自信是私校賦予其學生的隱形資產；「在辯論、或者模擬聯合國這樣的場合之下，私校學生普遍來說表達能力更好」。這並不是昂貴學費帶來的特權標籤，而是學校注重培養「全才兒童」(Renaissance kid)的結果，因為私校的體系本質上就是為了「打破學科邊界」和「最大化個人探索」而設計的。

在小米畢業前的最後一個學期中，她申請了學校的自主學習項目，學生可以根據個人興趣敲定一個研究議題，再由專攻該領域的老師一對一輔導。這也是私校的一大優勢，它更像是一個資源高度集中的「孵化器」，透過增加專業投入，讓孩子在心智發展最活躍的時期，有機會在不同學科間穿梭，也能在專精探索時獲得最大的自由度。

紐約私校許多家庭非富即貴，家長擔心孩子會產生攀比心理；圖為長島東漢普頓的豪宅。（路透資料照片）

★財富攀比? 私校迷思

提起紐約私校，對其頂級財富階級的迷思會造成家長擔心孩子攀比、炫耀的隱憂。正如暢銷書「我是一個媽媽，我需要柏金包！」標題中所描繪的，似乎擁有一只愛馬仕柏金包才能掌握進入這個社交圈的「敲門磚」。

小米坦言，學校同學中確實有超級富二代的存在，有些同學去漢普頓(Hamptons)別墅過周末也是常事，但絕大部分孩子仍舊腳踏實地認真學習，「我們不會因為誰有個名牌包，就高看她一眼，我和我的朋友還是晚上打電話交流作業的那種」。

不過，私校中的財富階級確實是更為明顯的鴻溝，而這點也體現在升學上。例如，儘管私校學生進入常春藤的比率高，但這其中也不乏許多因「傳承錄取制度」(legacy admission)獲益的學生，即名校優先錄取校友、捐款者的子女或親屬，差距也會因此拉開。

而日漸上漲的天價學費則是私校最為直觀的門檻。根據政府數據，紐約市15所頂尖私立學校學費的中位數年均漲幅達4.7%，高於紐約大都會區3.4%的通膨率及全國通膨數據。相較於2014年紐約市私校學費中位數的3萬9900元，這一數據在十餘年間接近翻倍。

彭博社分析指出，斯賓塞學校(The Spence School)、道爾頓學校(The Dalton School)等至少八所紐約私校，2026至2027學年的學費均超過7萬元。其中，位於曼哈頓雀兒喜的愛文紐約世界學校(Avenue The World School)更憑高達7萬5300元的學費名列榜首，比許多菁英大學更為昂貴。

曾在波士頓、加州頂尖私校任職的韓老師認為，私校對家長的要求也更高。不少私校在錄取時會要求面試、筆試家長，而私校家長對孩子的學習關注度也遠高於公校平均程度。「除了上課，我工作的很大一部分內容也是和家長打交道，」韓老師說，「私校不僅學生捲，家長更捲，這要求家長在能交得起學費的情況下，也付出大量的心力和時間」。

紐約上東城著名私校Dalton等八所學校，2026至2027學年的學費已經超過7萬元。（本報資料照片）

★公轉私潮 方興未艾

根據紐約市教育局的最新資料，2025年市公立學校再度流失了2萬2000名學生，註冊人數下降2.4%，為四年來最嚴重的跌幅。這項數據不僅僅是人口結構的變動，更揭示了中產階級家庭對公校資源分配與教學質量的集體不安。

潘登觀察到，這幾年公校轉學至私校的案例大幅增加，主因在於公立學校採行的「大鍋飯」模式過於僵化，難以兼顧學生的個人成長與長遠競爭力。她分析指出，許多在公校表現中等偏上的學生，若能轉入資源更集中的私立學校，往往有更大的機率進入名校，這讓私校成為家長眼中提升升學勝算的關鍵跳板。

對於向來視教育為重中之重的華人家庭而言，公校教育水平不理想幾乎成了普遍共識。「紐約家長群」創始人趙愷文在新冠疫情後的2023年初，曾於家長群內開展「是否想留在公校」的調查；而結果顯示，回答的100餘名家長中，考慮特許學校(charter school)、私立學校，甚至搬離紐約市的答案居多，無人表示想要繼續留在公校。

潘登說，面對如今不理想的就業前景，一些為此焦慮的家長會更願意將昂貴的私校學費視為一種策略性投資，希望為孩子掙得名校入場券和更高端的人脈網絡。而趙愷文提到，在缺乏理想選擇的情況下，許多仍留在公立系統的華人家長被迫採取「學校為輔、補習為主」的策略來補足教育缺口；而對於那些有能力的家庭，轉向私立學校或搬遷至郊區優質學區，已成為他們的必然選擇。