公校教育／紐約公校長期缺課率高 誰之過

紐約市公校缺勤率高引發擔憂；圖為布朗士區的一間空教室。(路透)

紐約市 在疫情後，約有35%的公校 學生長期曠課(Chronic Absenteeism)；專家表示，這背後反映的不僅是住房危機，也與學校氛圍不佳等結構性問題有關。

近年來，被視為「長期曠課」的公立學校學生比率一直在30%以上，意味著三成學生至少缺席10%的課程。缺課不僅削弱學生的學業表現，也讓他們無法培養必要的社交與職場技能；許多不在教室學習的青少年，更容易在街頭遊蕩，面臨暴力、失業與甚至入獄的風險。

教育專家認為，許多情況下，缺課並非學生本身抗拒學習，而是因為家庭動盪、課業缺乏支持，或是對學校紀律制度感到不公平；保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)更指出，紐約市教育局近十年來推動的校園修復式正義(restorative justice)也助長了高缺勤率。

修復式正義的初衷是減少停學等懲罰對弱勢學生的影響；在過去若學生間發生肢體衝突，校方可能會施以暫時停學處分，但修復式正義則傾向安排學與老師共同進行對話，討論受傷害感受與關係修復方式。

家長團體PLACE NYC創始人朱雅婷認為，修復式正義導致課堂管理更為混亂，不僅使青少年暴力加劇，讓想要認真上課的學生受到打攪，也讓更多教師迫於管理壓力而選擇離任。

在皇后區一所中學任教的王老師坦言，修復式正義的初衷雖好，但目前以此主導的紀律規範並不適用於所有學校，並缺乏校內統一政策，「很多老師不一定能把這個方式用好」。不過，他也認為，教師、校方能做的畢竟有限，孩子的行為紀律更多依靠家長的管束與言傳身教；「很多家長都聯繫不上，不太想管孩子，缺乏家長的支持讓老師也很孤立無援」。

在杭特高中(Hunter College High School)就讀高三的張同學則表示，停學並不能解決學生的行為問題；「如果一個學生表現不佳，往往是家裡、人際關係或其他方面出現問題，相較停學這樣的懲罰措施，學校更應該提供一個志願系統」。