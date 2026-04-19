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公校教育／12歲小天才 在家完成核融合

編譯陳韻涵
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美國德州達拉斯青少年麥克米倫(Aiden McMillan)近期在自家遊戲室完成核融合實驗，相關資料已遞交金氏世界紀錄審核，有望刷新全球最年輕完成核融合者的紀錄。

12歲的麥克米倫目前就讀德州達拉斯獨立學區(Dallas Independent School District)七年級，他自8歲起便投入核子物理研究，歷經4年的理論學習與反覆調校，近日成功讓自製的核融合裝置產生中子，證實發生核融合反應，在理工教育界掀起討論。

麥克米倫最初兩年專注鑽研核融合原理與相關理論，第三年起才著手組裝實驗設備。核融合是指兩個輕原子核結合為較重原子核，並釋放龐大能量的過程。相較傳統核能發電，核融合不會產生高放射性廢料，被視為潛在的潔淨能源來源。

他在西達拉斯的非營利創客空間Launchpad協助下打造核融合反應裝置，但過程並非一帆風順，他多次面臨技術瓶頸與安全挑戰，最終在嚴格風險控管與反覆測試下，成功偵測到核融合產生的中子，這是國際科學界判定核融合反應成立的關鍵指標。

面對外界好奇在家進行核融合實驗的難處，麥克米倫笑著說，最困難的並非科學問題，而是取得家人同意。他透露，為了讓媽媽放心，他花費不少時間解釋安全措施與風險管理方法，最終獲得母親的支持與協助。

對於可能刷新世界紀錄，麥克米倫低調且謙虛表示，做實驗的動機出自好奇心，而非沽名釣譽。麥克米倫已將實驗相關過程提交金氏世界紀錄審核，如果通過認證，他將超越田納西州少年奧斯華(Jackson Oswalt)於2018年、13歲生日前夕達成的核融合實驗紀錄，奧斯華目前仍是這項紀錄的全球最年輕保持者。

專家指出，家庭核融合實驗規模遠小於大型研究機構的商用核融合設施，但麥克米倫的成果凸顯基礎科學教育與社區資源的重要性，也展現創客空間與導師制度在培育理工(STEM)人才方面的潛力。

麥克米倫表示，未來希望持續投入永續能源研究，為解決全球能源問題貢獻心力。

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