公校教育／科研競賽 理想高中敲門磚

科學奧林匹克是美國中學生一項重要的學術競賽，培養科學概念和實踐能力。(美聯社)

無論中學還是大學，美國頂尖學校的入門和課程競爭同樣激烈。初中(middle schools)學生如何脫穎而出跨入明星高中大門，提升課外活動經驗和表現是重要環節，特別是參與學術研究和競賽得獎有顯著的加分效果。

初中學生對於課外活動已經產生廣泛的興趣，從成立活動俱樂部到參加學術研究或競賽，從培養領導力到社區服務，節目很多。應該如何把孩子的活動整合起來，集中精力參加部分項目並努力取得成績，形成一份優秀的個人檔案或經歷，作為畢業時申請理想高中的敲門磚，而家長和老師又該如何安排和幫助他們呢？

展現學生興趣 有進取心

前史丹福大學 (Stanford University)和西北大學 (Northwestern University)招生官林賽(Kimberley Lindsay，譯音)在最近一次講習會上指出，課外活動有不同的方式和類別，如果學生對STEM(科學、科技、工程與數學)感興趣，以及家長正在選擇學校為孩子提供最好的課程，其實有很多方法可以參與。

例如，學術研究項目或是奧林匹亞科學競賽 (Science Olympiad)，都可以展現出學生真正的興趣所在，並且積極尋找更多的機會。這樣做並非完全是為了申請明星高中，而是因為他們對課程充滿熱情，永不滿足。這種好奇心也會在個人尋求更多機會的過程中體現。

她指出，七年級學生已有時間思考這些問題，可以嘗試參與一些不同的活動，弄清楚自己喜歡和不喜歡做什麼，確定三到五個課堂之外的領域，然後了解有哪些研究及比賽項目，以及如何準備取得好成績。到了八年級時，已經準備好投入高中階段的學習。屆時，無論自己處於這段旅程的哪個階段，都已經比同學領先了幾步。

她認為，學術競賽對中學生來說是一個很好的途徑，可以讓他們獲得外部認可。而且，競賽還能培養良好的學習技能和韌性，也許第一次表現不理想，但第二次會做得更好。在競賽中學習，在挫折時不氣餒，堅持學習和追求課程以外的知識。

比賽也是絕佳的技能培養方式。有些是團體賽，自己也可以組成一個三到五人的數學團隊，同學們一起學習如何提升自己在該領域的學術能力，以及如何與同伴合作，可能用不同的方式解決問題，或給出不同的答案。比賽結束後檢討和反思，既可以與他人比較，也可以反思自己的表現，這些都是從實戰中學到的寶貴經驗。

當然，課題研究也是培養求知欲的好方法，可以是學生和老師一起進行的，也可以是自己獨立參與的。這種求知欲以及在預期之外尋找機會也非常重要。然後，自己發展或構思一些創新專案，培養和展現好奇心，讓自己進入高中時充滿自信。即使高中學校的社團和機會都很完善，或許還能看到發展的空間。如果在初中階段對這方面已有思考，著手實施，將為自己在高中取得成功奠定好基礎。

Dana初中科奧隊的成員們演示過山車。(丁曙／攝影)

大賽獲獎 個人履歷加分

洛杉磯縣教育局每年組織十多項提供初中學生的知識競賽，從科學奧林匹亞到數學競賽，從大學標化考試到科技博覽會，為他們創造機會獲得獎項，特別是全州或全國性的大賽，可為個人履歷寫下濃墨重彩的一筆，成為日後升高中上大學，甚至創業起家的跳板。

亞裔生過半的亞凱迪亞學區的Dana初中(Richard Henry Dana MS)贏得2018洛杉磯縣科學奧林匹克競賽初中組冠軍，晉級南加州科奧決賽。此次奪冠的幕後功臣是由一群華人家長組建的科學奧林匹克俱樂部。

俱樂部主任李允能(Raymond Lee)表示，他們培養學生對STEM的興趣，輔導孩子們學習23個項目，從生理學到太陽系，從氣墊船到航模機。最後挑選15名學生組隊參加洛杉磯縣科奧賽，在44支初中隊角逐中脫穎而出，捧下了冠軍盃。

科學奧林匹克是美國中學生一項重要的學術競賽，培養科學概念和實踐能力。初中組(Division B)比賽分為「生命與社會科學」、「解剖學和生理學」、「地球和空間科學」、「物理與化學」、「技術與工程」五大類別，每一類再細分五個項目。比賽由下而上層層選拔，從學區、縣、州直至全國，受到教育界和家長普遍重視。

Dana初中科奧隊演示了他們設計的電池車(Battery Buggy)與過山車(Roller coaster)。依比賽規則，電池車的製作必須符合相關的尺寸、功率、類型和安全參數，能夠行駛一定距離並接近終點。而過山車的設計必須使車輛(彈珠代替)能夠在不同時間內走完跑道，目標時間控制在20秒到45秒之間。這兩個項目屬於工程技術類，同學們在俱樂部老師指導下贏得獎牌。

隊員Brian Lam贏得五枚獎牌，他表示，科奧賽幾乎涵蓋了所有學科，每個人都能找到感興趣的課題，探索科學的秘密，實現自己的理想。隊員王馨迎(Abby Wang)獲得四枚獎牌、張三豐(Maison Chang)也拿到三枚，他們表示，每周六在科奧俱樂部學習和訓練，學到很多知識。

科奧俱樂部理事齊文(Wen Qi)說，家長們各有不同的教育和專業背景，從大學研究員到公司工程師，有能力在多個學科領域輔導學生，努力為孩子們打造一個「學科學、愛科學、用科學」的環境。

Dana初中科奧隊隊員們畢業後，都升入加州明星學校亞凱迪亞高中(Arcadia HS)深造。

阿罕布拉學區名華裔生自行組隊參賽，贏得哈岡學區數學競試三個獎項。(家長提供)

競賽檢驗 有助高中學習

亞裔生眾多的阿罕布拉學區(Alhambra USD)有四名華裔生，曾經自行組隊參加由哈岡聯合學區(Hacienda USD)華裔家長會和洛斯阿圖斯(Los Altos)高中合辦的「數學競試」(Mathapalooza)。該場比賽共有60支代表隊報名，該華裔生自組隊贏得了團隊總分第一、團隊搶答第一和個人總分第二。

四名參賽隊員來自阿罕布拉學區的三所小學，因為同在學區八年級「幾何榮譽班」上課，所以相約組隊。他們表示，透過比賽可以檢驗平日所學，積累經驗，對以後升入高中、迎接挑戰有幫助。後來，他們都被當地明星高中或重點高中所錄取。

「數學競試」是一項專為六至八年級初中生設計的競賽，內容以「第一級代數」為主，形式有筆試與搶答。首先第一輪淘汰賽，篩選出前十名代表隊，進入第二輪搶答賽。最後統計出團隊、搶答和個人成績，每項前三名獲獎。

阿市學區華裔生討論PSAT測驗課目。(丁曙／攝影)

鼓勵資優生 參加大學預考PSAT

美國大學委員會(College Board)早在2010年向八年級學生推出PSAT測驗，目標瞄準天資聰穎的初中生，鼓勵他們提前修讀升大學的預備課程，成績優秀的考生還可以申請全美績優獎學金(National Merit Scholarship)。但以往只有十年級和11年級高中生才能參加PSAT測驗，八年級學生極少參加。

時任阿罕布拉學區(Alhambra USD)馬凱波高中華裔學生顧問吳寶雲指出，PSAT是SAT的預備性測驗，其考試內容包括英語閱讀、寫作和數學三個部分，每科80分，滿分240分，數學包括代數和幾何等內容。八年級學生參加PSAT測驗，因為有些數學課程還沒有學過，但個別天資聰穎的學生，透過自學課程也能考得很好。

當年嘉惠爾中學(Garfield School)約有100名初中生參加了由阿罕布拉學區組織的PSAT測驗，八年級華裔生朱同學說，該校考生的平均成績只有100分，不過他本人考了197分，也是少數幾個接近200分的考生。後來，他被南加州的明星學校特洛伊高中錄取，畢業後又進入常春藤盟校康乃爾大學(Cornell University)深造。

華裔家長凌屹則認為，八年級學生參加PSAT測驗既是挑戰也是機會，及早體驗比較有難度的學術測驗，會使孩子自覺嚴格約束自己，沒有壓力就會放鬆散漫。她的兒子在八年級時參加了PSAT測驗，其中數學部分考了滿分。

PSAT是SAT的預備性測驗，成績優秀者可申請全美績優獎學金，通常只有十年級和11年級高中生才能參加。(本報檔案照)

科學工程博覽會 開拓視野

洛杉磯縣科學與工程博覽會(Science & Engineering Fair)每年有近900名6至12年級的初中和高中學生，參加科學、技術、工程和數學(STEM)四大類別的角逐，學生們展出了個人獨創或團隊合作的作品，用圖片、文字和實物，展示他們的發明創造。

這是美西地區規模最大的科學工程博覽會，為洛杉磯中學生提供了一個科學、技術、工程和數學的競賽的平台，透過比賽激發青少年對科學技術及相關課程的興趣。比賽項目分為38個類別，從數學、電腦科學到植物學、動物學、環境保護等，全方位涵蓋了STEM領域，並且作育了眾多華裔英才。

當年科工博覽會的「常勝小將」胡智飛(Geoffrey Woo)，從初中組到高中組，曾經連續六年摘取物理等項目獎牌包括科工展大獎。他初中畢業後升入明星學校派洛斯福德斯半島高中(Palos verdes peninsula HS)，高中畢業後進入史丹福大學(Stanford University)深造，並且以「榮譽生」稱號畢業於該校電腦科學系。

胡智飛表示，透過科工博覽會比賽學到不少知識和經驗，開拓了視野，培養了競爭意識，奠定了以後主攻科學和創辦企業的基礎。大學畢業十年後在北加州矽谷創辦了兩間高科技公司，並應南加州中華科工會最年輕的講員介紹個人創業經驗。他鼓勵青年學子勇於創新，運用課堂知識投入創業生活。他強調，機會永遠提供給有信心和有準備的人。