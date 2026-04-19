身心健康／早期干預 改變孩子一生

全美兒童、青少年罹患「注意力不足過動症」(ADHD)人數大增，這類孩子往往被誤認為不專心或不努力。(歐新社)

兩歲時，小安幾乎不說話。他會哭、會拉著大人的手表達需求，但很少看人，也無法用語言溝通。當同齡孩子開始模仿、叫人，甚至說出簡單句子時，他仍停留在情緒與動作之間，能說出的中英文詞語不超過十個。

他的父母沒有再等待。在兒科醫師建議下，他們帶孩子接受評估，進入早期干預系統。

從手勢、單字到短語，小安逐步建立表達能力，情緒失控的頻率也隨之降低。進入學前教育時，他已能參與課堂互動，與同齡孩子建立基本連結，被老師評為全班前三名的優等生。

改變並不是突然發生，而是從「開始處理」那一刻開始。

DSM-5 評估第一道關卡

兒科醫師張志友指出，當孩子出現語言落後、缺乏眼神交流或互動困難時，應盡早進行專業評估，而不是單靠觀察或等待；他表示，目前臨床診斷主要依據「精神疾病診斷與統計手冊第五版」（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition，DSM-5）標準，從社交溝通能力與行為特徵進行綜合判斷，而非單一表現。「不是只看會不會說話，而是整體發展是否出現偏差。」

張志友提醒，評估本身並不會影響孩子日後發展，反而是進入後續資源與服務的起點。

張志友指出，三歲之前是語言與社交能力發展的關鍵期，大腦仍具有高度可塑性，一旦明顯落後卻未介入，後續追趕的難度會顯著提高。

從事教育逾十六年的楊老師，在教學現場也有相同觀察，她表示，年紀越小的孩子，行為越容易調整，隨著年齡增加，模式逐漸固定，情緒反應與行為問題也可能變得更加明顯，「不是教學變難、孩子難教，而是時間過去了」。

楊老師指出，應用行為分析並非只針對自閉症，而是一種透過正向強化建立行為的方式。（楊老師提供）

ABA 從行為建立溝通

在早期干預中，應用行為分析（Applied Behavior Analysis, ABA）是常見方法之一。

楊老師指出，應用行為分析並非只針對自閉症，而是一種透過正向強化建立行為的方式，當孩子無法用語言表達需求時，常以哭鬧或行為替代，教學的目標，是讓孩子學會更有效的表達方式。

楊老師舉例，孩子想被抱，只會哭，ABA教師不會強化哭鬧，而是引導他用手勢或簡單聲音表達，並在出現正確行為時給予回應，「讓孩子知道，正確的表達可以得到結果，行為才會改變」，而這樣的改變，往往需要長時間反覆練習。

資源豐富 不是孤軍奮戰

楊老師指出，當孩子進入發展遲緩或自閉症譜系後，往往是一段長期過程，她鼓勵家長，「真正面對自閉症，是一場持久戰，不是孤軍奮戰，背後有各種資源，也有老師與學校一起配合。」

她表示，早期干預的意義，不只是讓孩子進步，更在於建立一個可以持續支持的系統；她同時提醒家長，過度比較只會增加焦慮。「每個孩子的發展節奏不同，不需要拿來和別人比較。」在她看來，孩子本身就是獨立個體，「都是自己的花」。

家庭 延續訓練的地方

亞美醫協慈善基金會顧問、臨床社工與心理諮詢師劉元芬指出，早期干預的效果，很大程度取決於家庭是否參與；她表示，若訓練只發生在機構，而家庭互動方式未調整，孩子進步有限；相反地，當家長能在日常生活中延續訓練方式，效果會更穩定。

當孩子出現語言落後、缺乏眼神交流或互動困難時，應盡早進行專業評估，而不是單靠觀察或等待。（路透）

她也觀察到，許多家庭在面對診斷時，會經歷否認、焦慮與自責，甚至出現家庭內部衝突。「父母是否能站在同一陣線，影響很大。」

張志友指出，臨床上並非只有自閉症才需要介入，語言發展遲緩、認知能力不足、動作發展問題，都屬於早期干預的範圍。

楊老師補充，教學現場中孩子的差異極大，有的孩子完全沒有語言，有的學生理解與表達脫節，有的孩子則在專注或行為控制上出現困難。

「方向不同，但都需要處理，」她說。

ADHD 容易被忽略的線

除了自閉症，注意力不足過動症（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD）也是常見的發展問題。

劉元芬指出，這類孩子往往被誤認為不專心或不努力，但實際上是在專注與執行功能上存在差異。他們可能難以持續完成任務、無法規劃步驟，或經常半途而廢。

劉元芬補充，這些問題在年幼時不一定明顯，但進入學校後，隨著學習要求提高，影響會逐漸顯現，甚至延續到成年，影響工作與生活，「如果早一點調整，是可以改善的」。

關鍵不在資源 更需行動

張志友指出，在美國，早期干預評估與相關服務多由政府提供支持，符合條件的孩子可獲得語言治療與行為訓練等資源；

但他也提醒，制度存在，不代表一定會被使用。許多家庭因猶豫、否認或資訊不足，延誤進入系統的時機，「關鍵不在資源，而在是否開始」。

社區共同參與 有待補位

亞美醫師協會慈善基金會執行長黃雪莉表示，早期干預不只是醫療與教育議題，也是一個需要社區共同參與的長期工作。她指出，機構將持續推動相關教育與宣導活動，讓更多家庭了解發展評估與早期介入的重要性。

年紀越小的孩子越容易調整，隨著年齡增加，情緒反應與行為問題可能變得更加明顯。（路透）

她同時強調，在關注孩子發展的同時，也不能忽略照顧者本身的壓力與心理健康。「很多家庭把所有重心放在孩子身上，卻忽略了父母自身的承受能力。」她表示，未來將更重視特殊兒童家庭的整體支持，包括心理諮詢與資源連結。

黃雪莉呼籲社區以更開放的態度面對發展遲緩與自閉症相關議題，減少標籤與誤解，讓家庭在尋求幫助時，不必承受額外壓力。

時間長短 顯現真正差別

回到小安的家庭，改變並不是一瞬間發生。

他的母親在受訪時表示，從最初評估到進入早期干預，過程並不輕鬆，也曾懷疑過是否真的有幫助，但隨著孩子一點一點學會表達、情緒逐漸穩定，她才意識到，「差別就在有沒有開始。」

如今，小安已進入學校，能跟上課堂節奏，也能與老師和同學互動。她說，回頭看，當初最重要的不是選擇了哪一種方法，而是在最早的時候，沒有再繼續等待。