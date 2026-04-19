迷網的一代／美國兒童 也禁用社媒？

梅蘭妮亞積極推動兒童網路安全與健康使用社群媒體的倡議。(路透)

據「每日郵報」（Dailymail）報導，川普總統正在考慮是否效仿其他國家，對美國年輕人實施社群媒體禁令。川普表示，他正在「進一步研究」如何保護兒童和青少年免受社群媒體可能帶來的負面影響，包括考慮採取限制措施。

一位熟悉情況的消息人士告訴「每日郵報」，川普「已聽取多位人士的意見，這些意見來自兩黨人士，他們對社群媒體對年輕人造成的負面影響深感擔憂。」

消息人士指出，川普目前「正在進一步研究」對未成年人施加社群媒體限制的可行性，此舉是在美國盟國已採取類似行動之後。

澳法設監管機構 嚴把關

澳洲 和法國已建立監管機構，專門保護兒童在十幾歲前免受社群媒體影響。

澳洲於 2023年正式實施規定，禁止16歲以下兒童在Instagram、Facebook、TikTok 、Snapchat 、Reddit、X、YouTube和Twitch等主要平台上擁有帳號，違規平台可能面臨高達4950萬美元罰款。

澳洲被認為是全球首個全面禁止16歲以下兒童使用熱門社群平台的國家。

法國也有類似規定，要求13歲以下兒童必須經家長同意才能使用社群媒體，並要求平台提供年齡限制與監護人控制功能。

其他歐洲國家如德國、挪威，以及英國和法國正在考慮效仿澳洲，對兒童和青少年使用社群媒體設置年齡門檻和內容監控。英國上議院已通過禁止16歲以下青少年使用社群媒體的議案，並將送交下議院審議，引發英國首相施凱爾（Keir Starmer）面臨是否跟進澳洲模式的壓力。

第一夫人 推動網路安全

川普的妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)是打擊網路霸凌以及防止深偽裸照和性內容傳播的積極倡導者。作為「Be Best」計畫的一部分，她推動兒童網路安全與健康使用社群媒體的倡議。

目前尚不清楚梅蘭妮亞是否與丈夫討論過對兒童使用社群媒體的限制，她的辦公室未對每日郵報關於此事的詢問作出回應。

川普二兒媳婦賴拉・川普（ Lara Trump）在日前播出的Pod Force One中確認，總統一直「關注」社群媒體對兒童的影響。

賴拉表示，「我個人不是很喜歡過度管制，但在這個領域稍微管制一下，我會很高興，作為父母，我認為這是合理的。」她補充說，曾與父親討論過孩子在屏幕前產生的「愉悅化學反應」問題，川普對此表示關注。

雖然賴拉表示川普對適度管制持開放態度，但他在第一任和第二任期的行政行動多集中於反對平台內容審查，強調用戶自由，這在某些情況下與英國或澳洲更嚴格的管控措施形成對比。

川普第二任期的行政行動有許多與科技，尤其是人工智能相關。例如，他於2025年5月簽署「刪除非合意親密影像法」（Take It Down Act），將非經同意發布真實或AI生成的性影像定為犯罪，該法案得到梅蘭妮亞的支持。川普在第二任期內曾提出禁止與中國有關的短視頻平台TikTok，但禁令執行屢次延遲，以便審查選項與施壓公司與中國脫鉤。

賴拉表示，她與川普次子艾瑞克・川普（Eric Trump）的兩個孩子目前未使用手機或平板，皆未滿10歲，家中實行「無屏政策」，完全不使用社群媒體或互聯網。

她解釋道，「我們早就確立了這一規則。有時候出去吃飯時，看著桌上的孩子們只盯著屏幕，我也會感到懊惱。」賴拉強調，孩子更喜歡踢足球或塗色，這有助於社交與身心發展。

跨黨派議員 提案設限

在美國，跨黨派立法者也提出多項法案限制兒童使用社群媒體。

例如，參議院商務委員會主席克魯茲（Ted Cruz）與跨黨派參議員共同提出的《Kids Off Social Media Act》（KOSMA），禁止13歲以下兒童使用社群媒體，並對17歲以下用戶的內容推薦算法進行限制，反映出美國立法層面對兒童網路安全與心理健康的日益關注。

隨著澳洲、英國、法國等國積極推動兒童社群媒體使用禁令，川普是否會採取類似政策仍是觀察焦點。專家認為政策能否有效改善青少年心理健康仍需長期數據支持，但跨國趨勢已明確指向對未成年人上網行為的更嚴格規範。若川普決定跟進，將標誌著美國在兒童網路安全政策上可能迎來重大變化。