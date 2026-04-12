封面故事／6種食物 可能加重季節性過敏

若對樺樹花粉過敏更容易對榛果和杏仁過敏，導致加重季節性過敏症狀。(圖／123RF)

過敏人最怕季節交替，除了天氣變化，還有花粉，甚至食物也是過敏源，遇到了，打噴嚏、咳嗽、鼻塞統統來。瑪莎史都華(Martha Stewart)品味生活網站，列出六種可能加重季節性過敏的食物。

1.堅果：對樺樹(birch tree)花粉過敏更容易對榛果和杏仁過敏。

2.洋甘菊(Chamomile)：洋甘菊有鎮靜功效，卻可能與樺樹花粉發生交叉反應，導致皮疹、呼吸道問題，甚至會導致過敏性休克(anaphylaxis)。

洋甘菊有鎮靜功效，卻可能與樺樹花粉發生交叉反應，導致皮疹、呼吸道問題。導致加重季節性過敏症狀。(圖／123RF)

3.蔬果：免疫系統會將某些蔬果蛋白質誤認為是花粉蛋白質，導致口腔過敏症候群(OAS)或花粉-食物過敏症候群(PFAS)。

植物花粉分為三類，豬草(ragweed)植物花粉：香蕉、黃瓜、西瓜、蜜瓜、甜瓜和西葫蘆。

草花粉：番茄、甜瓜、西瓜、蜜瓜和橘子。

樺樹花粉：桃子、梨子、蘋果、李子、胡蘿蔔、芹菜、奇異果、杏桃和櫻桃。

若烹飪或削皮可能有助於降低過敏反應。

4.辛辣食物：墨西哥 辣椒、哈瓦那辣椒，都含有辣椒素，會刺激組織胺產生，加重流淚、流鼻涕，以及嘴唇、口腔或舌頭灼熱感等反應。

5.酒精：例如啤酒、紅酒、氣泡酒，以及發酵和陳年的酒精飲料，都含有高濃度組織胺，會引發發炎和過敏。

酒精也會抑制負責分解體內組織胺的酵素二胺氧化酶(DAO)的生成。當DAO減少時，組織胺就會升高，導致鼻塞、頭痛和皮疹。此外，葡萄酒的添加劑亞硫酸鹽也會引發呼吸道和皮膚過敏反應。

6.乳製品：一些富含乳製品的食物，例如優格和陳年乳酪，可能含有組織胺，易引發過敏反應。擔心的話可選擇乳製品替代，例如燕麥奶、椰子優格或其他植物性食品。