封面故事／「病向淺中醫」初見過敏症狀盡早服藥

過敏患者最好盡早開始服用抗過敏藥物，不要等到症狀非常嚴重才開始服用。（圖／123RF）

「花粉季又來啦」不僅花粉過敏季開始得愈來愈早，而且持續時間愈來愈長，症狀也愈來愈嚴重。一般人滿以為今年剛經歷過連場暴風雪，花粉過敏季不會提早步伐，事實卻非如此。

據CNBC報導，東南部部分地區，例如喬州 ，花粉季較往常提早半個月，2月下旬已經開始；西南部包括亞利桑納及加州 ，不少人也已開始出現過花粉症。專家表示，東北部及太平洋西北地區也會很快提前迎來花粉季。

紐約市 過敏專科醫生兼免疫學家帕里克醫生(Purvi Parikh) 認為，2026年花粉季提前到來，與近幾年的趨勢一致。

帕里克指出，專家們觀察到一個總體趨勢，由於氣溫上升，花粉過敏季變得愈來愈嚴重，她的一些病人已開始到來求診。

她特別提出五個應對季節性過敏症狀的方法︰

1. 首先是盡早開始服用抗過敏藥物，建議患者現在就開始服用，或者初見症狀就立即服用。所謂「病向淺中醫」，不要等到症狀非常嚴重才開始服用，如果所有症狀都已經爆發，藥物無靈就很難起效了。

2. 選擇適合自己的藥物，例如24小時長效抗組織胺，通常比其他類型的抗過敏藥物更能有效緩解症狀。若然出現頭痛或嗜睡等副作用，可以嘗試使用抗組織胺或類固醇鼻噴劑。要注意的是，服用任何藥物前務必諮詢醫生。

3. 睡前關好窗戶，這是避免過敏發作的簡單方法，目的是減少花粉飄進屋內，因為空氣中的花粉濃度在早晨最高。

4. 確保不要在家中傳播花粉。到室外是很容易給花粉黏在身上，把它帶回家就自然給花粉造成過敏，因此建議一進門就換衣服，可以的話最好洗個澡。

5. 最後是注意塵蟎及動物皮屑，儘管這兩種東西不是花粉過敏原，但它們會加重花粉症狀，如養有寵物要經常吸塵，要經常清洗床上用品。