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詐騙ing／無證客被抓 家屬成新型詐騙目標

記者朱敏梓
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聯邦要求潛返無證移民，詐騙案因此大為增加。(美聯社)
聯邦要求潛返無證移民，詐騙案因此大為增加。(美聯社)

美國社群媒體(American Community Media，ACoM)3月27日舉行線上簡報會，聚焦針對無證移民的詐騙問題。兩位曾任職於聯邦貿易委員會(FTC)消費者保護部門的資深專家指出，近期針對移民群體的詐騙案件明顯增加，受害者損失金額往往高達數千甚至數萬美元。

FTC消費者保護局副局長Monica Vaca表示，許多詐騙案件專門鎖定移民及其家庭，尤其在家人遭移民暨海關執法局(ICE)拘留時更為常見。她指出，當親人突然被拘留、家庭聯繫困難，加上資訊不透明，容易讓家屬處於高度情緒壓力之中，也更容易相信對方提供的協助。

她表示，詐騙者往往趁此時機介入，聲稱可協助處理案件或讓被拘留者獲釋，並向受害人收取費用。這些費用通常從數千美元達數萬美元，且常透過電匯、Zelle、現金等方式支付，使交易難以追蹤，也增加事後追回資金的困難。

前FTC律師Kati Daffan指出，有案例顯示詐騙者會冒充律師或法律機構，甚至製作看似真實的律師執照，設立虛假律師事務所，或安排類似移民法庭的線上聽證會，讓受害者誤以為案件已經獲得法官裁定可保釋，進而支付保釋金與相關費用。

她指出，詐騙過程往往由多人分工進行，有人扮演律師，有人假扮法院或相關機構人員，藉此增加可信度。詐騙者也通常不會一次要求大筆金額，而是分階段收費，例如先收取律師聘用費，再以申請費、保釋金或其他名義要求進一步付款，讓受害人逐步投入更多資金。

Vaca建議民眾應事先做好準備，包括建立可信任的移民律師名單，而非在緊急情況下臨時透過網路或社群媒體搜尋。她表示，可透過美國移民律師協會等專業機構查詢律師資訊，或向合法的法律服務機構尋求協助。

她還提到，家庭在財務安排上也應提前規畫。若家庭主要收入來源者遭拘留，可能導致帳戶無法正常使用，因此建議可將其他家庭成員加入銀行帳戶，或透過設立有限授權書，讓指定人士在特定情況下代為處理財務事宜。

Daffan表示，若已遭詐騙，應盡快聯繫支付機構，例如銀行或匯款公司，嘗試攔截或追回款項。之後也可向州檢察長或聯邦機構報案；若對向政府機構提供資訊有所顧慮，也可透過社區組織或信任的人士代為通報。

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