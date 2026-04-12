移民專頁／I-485J獲批准 是個好訊號

讀者問：

最近收到I-485J approval notice，但是我的表A還沒有current。請問，這正常麼？看到有人說，I-485J批准後，I-485就會很快批准。這是怎麼回事？

答：

1. I-485J(Supplement J)用來確認你的工作offer真實存在，或你在AC21下job portability合規。 它只解決就業關係是否成立這個問題，完全不涉排期(Visa availability)問題。 所以，移民 局可以在任何時候批准I-485J，不需要等排期current。 有人說I-485J批了，I-485很快批，是有前提條件的，只有在排期已current的情況下才成立。因為I-485J批准 ，等於就業部分沒問題，背景調查完成 ，如排期也current，那麼移民局就可以直接批I-485。

2.但你的情況是，表A還沒有current，所以移民局可以批I-485J，但不能批I-485，因為沒有名額。

3.儘管如此， 你現在的狀態其實是個好訊號，因移民局可能已審完employment bona fide(I-485J)，可能連背景調查也進行得差不多了，案子很可能進入pre-adjudication (預審完成，等排期) 狀態。 一旦排期current，很可能很快就會批准(有的人幾天或幾周內就獲批)，因為officer不需要再重新審一遍。