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美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

移民專頁／同時持有2張EAD 求況很少見

李亞倫律師主答
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讀者問：

我的H-4延期批准了，但H-4工作許可證(EAD)要求補材料，說我已經有一個2030年到期的工作許可證(是我前幾m周剛拿到的I-485 EAD)，為什麼還要申請這個EAD(C29 H-4類別)？我現在很懵，補資料的通知上面就給了三個選項讓我選。 1、因為EAD卡遺失或損壞；2、EAD卡資訊有錯要改；3、我要撤銷現在這個申請，因為我已經有一個有效的EAD。

請問，有了I-485工作許可證之後就不能延期H-4工作許可證了嗎？還是移民局搞錯了，沒看到兩個工作許可證的類別是不同的。我想寫一封信說明一下這個申請是H-4的，因為暫時不打算用I-485工作許可證，然後這三個選項我都不選。這樣回覆可以嗎？

答：

我們確實見過有人同時持有兩張工作許可證(EAD)的情況，但如果某人的EAD有效期已經延到2030年，仍然再申請另一張EAD的情況是很少見的。美國公民及移民服務局(USCIS)可能會關注安全問題(例如是否可能有別人使用其中一張卡)，或擔心你的 I-485 申請是否有任何問題。目前來看，你的解釋已經算是合理的理由之一，至於是否會核發H-4 EAD，最終仍取決於美國公民及移民服務局的決定。

移民

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