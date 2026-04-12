娛樂／迪士尼砸重本 翻拍韓版「冷戰諜夢」

「冷戰諜夢」以雷根時代的冷戰時期為背景；圖為海報。（取材自IMDb）

迪士尼（Disney）旗下串流平台Disney+重金加碼亞洲市場，宣布計畫將榮獲金球獎 （Golden Globe）最佳戲劇的諜報影集「冷戰諜夢」改編韓劇「南韓諜影」（The Koreans，暫譯），希冀在競爭日益激烈的全球影音版圖中站穩腳步。

「南韓諜影」集結頂級製作與卡司，不僅由影帝李炳憲與青龍獎影后韓志旼領銜主演，並邀請執導2022年校園暴力復仇劇「黑暗榮耀」（The Glory）的導演安吉鎬掌舵。「南韓諜影」的事前準備工作，從題材到陣容都備受矚目；外界解讀，這是Disney+深化「在地製作與在地消費」策略的關鍵一步。

蘇聯間諜潛伏美國 置換為南北韓 情節

「南韓諜影」改編自FX經典原創影集「冷戰諜夢」，原作由中央情報局（CIA）前探員韋斯伯格（Joe Weisberg）創作，並與製作人菲爾茲（Joel Fields）共同統籌創作。

「冷戰諜夢」敘事以1980年代冷戰為背景，描述兩名潛伏於美國的蘇聯間諜假扮夫妻，在當局任務、婚姻與個人信念之間掙扎的複雜人生故事。2013年至2018年，「冷戰諜夢」共播出六季，累積獲得18項艾美獎 （Emmy Award）入圍提名並抱回四項大獎，2019年勇奪金球獎最佳戲劇類影集。此外，該劇連續五年入選美國電影學會（American Film Institute）年度最佳電視節目，堪稱近年最具代表性的諜報影集之一。

「南韓諜影」將故事舞台從美蘇冷戰轉移至1990年代初的南韓，當時南韓正處於民主化與現代化的關鍵交叉路口，社會氛圍劇烈轉型，而南北韓對峙的敵對情緒濃厚。

「冷戰諜夢」將間諜活動融入婚姻劇；圖為劇照。（取材自IMDb）

韓版劇情設定一對看似平凡的中產階級夫妻，實際上是來自北韓的精英間諜，長期潛伏於南韓社會，暗中執行顛覆任務。這對間諜夫妻平時向普通人一樣，與鄰里朋友往來，甚至連親生子女都不知道他們的真實身分，凸顯兩人在日常平凡生活與秘密任務之間，如何調適並取得脆弱的平衡。不過，隨著南韓情報機關逐步進逼，兩人的雙重身分逐漸曝光，原先安穩的家庭生活也面臨崩潰與危機。

「南韓諜影」劇情核心圍繞「忠誠與愛」的拉鋸，一方面是對祖國的使命與意識形態的忠誠，另一方面則是夫妻情感與親情羈絆。當國家任務與家庭價值觀相衝突時，兩人必須在信念與情感之間抉擇，如此情境不僅延續原作「冷戰諜夢」的精神，也因為南北韓對立的歷史脈絡，更能引起文化共鳴。

青龍獎帝后 李炳憲、韓志旼演夫妻

電影、電視雙棲且人氣與實力兼備的李炳憲在「南韓諜影」中飾演北韓精英男間諜，演藝作品豐富的韓志旼則飾演其妻子與任務搭檔。兩人既是彼此最信任的夥伴，也是最深的情感依靠。這是李炳憲與韓志旼繼2003年賭場情愛戲劇「真愛賭注」（All In）與2022年濟州島小品「我們的藍調時光」（Our Blues）之後，第三度合作比拚演技，卻是第一次扮演夫妻角色。兩人過往的合作默契，升級為更複雜的情感對戲，讓觀眾倍感期待。此外，實力派演員李熙俊也確定加入，為諜報劇情增添更多變數與戲劇張力。

李炳憲與韓志旼曾共同演出2022年韓劇「我們的藍調時光 」。（取材自IMDb）

韓劇通常採用「單一編導制」，由固定編劇與導演貫穿全劇，以維持敘事與風格的一致性。除了演員團隊星光熠熠，製作團隊的來頭也是不小。導演安吉鎬曾以「黑暗榮耀」與法律政治懸疑劇「秘密森林」（Stranger）等作品，展現他掌握人性和權力結構轉變的細膩刻畫，此次操刀諜報題材，預料將延續他擅長的緊湊節奏與心理刻畫。編劇則由朴銀姣負責，她擅長刻畫時代背景與家庭關係。後續製作則由南韓著名製作公司「IMAGINUS」與「Studio AA」聯手，影劇質感萬眾矚目。

好萊塢報導者（Hollywood Reporter）報導，迪士尼電視工作室與全球原創電視策略總裁施瑞爾（Eric Schrier）表示，最初聽聞翻拍計畫時一度猶豫。他說：「冷戰諜夢對我而言意義重大，我與韋斯伯格與菲爾茲的關係很好，因此一開始對並不確定翻拍韓版是否是個好主意。」

後續隨著「南韓諜影」的企畫逐漸成熟，施瑞爾不僅改變立場，甚至轉而認同這樣的轉譯方式。他說：「北韓人潛伏南韓的設定，與原本俄羅斯人在美國的情境，其實具備高度相似性，讓整個概念變得合理。」施瑞爾指出，「真正讓我感到興奮的是南韓團隊的熱情，以及朝鮮半島至今仍處於分裂且敵對的狀態，這讓韓版的諜報故事對當地觀眾具備強烈的文化意義。」

曾執導韓劇「秘密森林」、「黑暗榮耀」的安吉鎬將執導Disney+「南韓諜影」。（取材自IMDb）

由韓方發起改編 深化本土脈絡

迪士尼強調，此次改編與翻拍的契機並非來自總部指令，而是南韓團隊主動提起理念，自然發展為合作關係。這樣的開發模式，使在地作品從初期便帶有濃厚的本土文化脈絡，而非單純複製原劇架構。

「南韓諜影」將是Disney+亞洲原創內容中，預算規模最大的計畫之一，凸顯平台對此劇寄予厚望。迪士尼亞太區內容策略與行銷高層崔卡蘿（Carol Choi，音譯）表示，雖然市場上不乏地緣政治題材，但「南韓諜影」最吸引人的核心在於家庭關係與人物互動。

崔卡蘿說：「真正讓我們興奮的，是夫妻與家庭之間的情感，以及兩名間諜在婚姻中，試圖跨越南北韓意識形態分歧所產生的戲劇張力與黑色幽默。」她不諱言表示，「李炳憲同意加入，對我們而言是一大勝利」，強調該角色將充份展現李炳憲的演技實力。

美國版「冷戰諜夢」的演員凱莉羅素（Keri Russell）與馬修瑞斯（Matthew Rhys）都對韓版「南韓諜影」表示支持。

迪士尼電視工作室與全球原創電視策略總裁施瑞爾（Eric Schrier）透露，羅素與瑞斯沒有參與韓版的製作過程，但對作品充滿好奇，「他們拒絕閱讀劇本，但希望親自到片場觀摩」，甚至開玩笑說，他們或許只是想藉此機會前往南韓旅遊，體驗當地文化並享用美食。