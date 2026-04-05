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醫藥／老人才聽損？破解2迷思

曾維序
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若對自己的聽力有任何疑慮，應盡速諮詢專業人士；示意圖。(圖／123RF)
若對自己的聽力有任何疑慮，應盡速諮詢專業人士；示意圖。(圖／123RF)

紐約郵報（New York Post）報導，估計七個美國人中就有一人目前患有不同程度的聽力損失，但關於聽損成因和結果的錯誤訊息層出不窮，包括「用耳朵聽」和「老年人才有聽力問題」都是常見誤解，專家說若對自己的聽力有任何疑慮，應盡速諮詢專業人士，而非一昧把電視音量調大，這只是權宜之計，並非解決之道。

在全球，聽力健康的問題越來越迫切，美國聽力損失協會（Hearing Loss Association of America）示警，聽損是日益嚴重的公衛危機。線上聽力保健服務提供商hear.com的資深聽力師阿次瑪（Rachel Artsma）博士說，聽力健康是整體健康必要的一部分，及早發現聽力變化能幫助人們在日常生活中保持聯繫、積極參與和充滿自信。

但即使聽損問題常見且不可忽視，阿次瑪說很多人不了解原因，因此也未採取措施保護自己，更有許多錯誤觀念流傳，影響人們認知。

1.用大腦聽不是耳朵聽

阿次瑪說第一個常見誤解是大家都以為我們用耳朵聽，但其實是用大腦聽；當大腦無法清晰地接收聲音時，會更努力運作來填補訊息空白，時間久了，這樣的額外運作會導致疲勞、沮喪和注意力不集中，日常對話也是如此，人們很常把這些行為誤認為身體疲倦或注意力不集中。

2.各年齡聽力都會改變

阿次瑪說另一個迷思是以為聽力問題只會發生在年長者身上，但其實各年齡層的人都會經歷聽力能力出現改變，通常是因為暴露於噪音、生活習慣或基因。但聽損的漸進式發生代表患者可能多年都未察覺，因此不會就醫或尋求專業諮詢。

很多人沒察覺自己聽力出問題，看電視或手機時聽不清楚，只能不斷提高電視或耳機音量，阿次瑪說這雖然不一定會讓聽損更嚴重，但會導致其他聽力健康問題，當人們調高音量來彌補聽力的改變時，只是在掩飾而非解決問題；調大聲能聽見聲音，卻無法恢復清晰度，特別是已經無法辨認高頻聲音時。

有時候聽大聲的音量，特別是用耳掛耳機或入耳式耳機聽時，會讓噪音造成的聽損更嚴重，通常長時間暴露於高分貝聲音對聽力的傷害最大。阿次瑪說，猛按遙控器上的音量上升鍵只是聽損的權宜之計而非解決方法，若對自己的聽力有疑慮，應盡速諮詢專業人員盡早解決問題，他們會進行測試並提供不同的治療方案。

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