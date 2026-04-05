地產投資／房貸利率蠢動 1招鎖定

房市買家必須了解在購屋過程中利率可能如何變動。(美聯社)

期待著春季房市銷售旺季來臨的購屋者，眼看房貸利率 居高不下，內心難免忐忑不安。根據房市新聞網站Mortgage News Daily的數據，目前符合標準貸款額度(即83萬2750元或以下)的30年期房貸固定利率平均為6.35%；在美國與以色列 對伊朗發動攻擊前，該利率為5.99%。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors)首席經濟學家尹允(Lawrence Yun)表示，高油價 對房貸利率不利。

高油價恐推升利率

過去幾周房貸利率的躍升，主要歸因於中東戰火爆發後、全球石油供應突然受阻所引發的通膨；部分石油供應無法通過關鍵海運通道荷莫茲海峽，導致油價飆升，通膨憂慮隨之而起。

費城附近的房貸經紀公司總裁里納爾迪(Stephen Rinaldi)表示，伊朗衝突對房貸利率而言是重大「逆風」，雖不知未來情勢將如何發展，但油價推升通膨，而通膨則推升利率。

尹允表示，他先前預測春季利率將達6%，並在全年其他時間維持該水準上下，但油價打亂了這個預測。如今，他預估若中東衝突持續或油價維持高檔，利率將落在6.5%左右。

購屋協議中寫清楚

金融市場的不確定性，代表買家必須了解在購屋過程中利率可能如何變動。一般來說，當獲得貸款機構預先核准借款額度後，理想情況下，一旦簽署購屋協議，即可「鎖定」所提供的利率。在一段固定期間內(通常為30或60天)，將獲得該利率的保障；前提是買家在該時限內完成購屋前，財務未發生重大變化。

鎖定利率的主要好處在於，即使在完成房屋交割前利率上漲，仍能獲得約定的利率；反之，若利率下降，仍需支付原先約定的利率。

不過，有方法可以避免這種結果。里納爾迪指出，消費者應詢問貸款機構或經紀人，如果現在鎖定利率，之後利率變低了，有什麼選擇？在如此波動的市場中，了解這些對消費者是有益的。

部分貸款機構可能會提供「浮動下調」(float down)選擇，賦予買方在結算完成之前，若利率下降達特定幅度，即可享有更優惠條件的權利。

另一種選擇是讓利率先保持「浮動」，直到接近交屋時才鎖定利率。此舉的風險在於，若利率上漲，將錯失原本可以鎖定的較佳利率；好處則是，若利率下降，便能享有較低利率，但貸款機構可能會對這些「浮動」選項收取額外費用。