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移民專頁／勞工證申請 可隨時重啟

李亞倫律師主答
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重新申請勞工證(PERM)不需要等待六個月或更長時間。(Chatgpt示意圖)
重新申請勞工證(PERM)不需要等待六個月或更長時間。(Chatgpt示意圖)

讀者問：

今天剛被告知，因為勞工證市場測試(labor market test)沒有通過，所以PERM(Program Electronic Review Management，勞工證)要重新開始，具體情況要之後和律師溝通一下。一般都是什麼原因會沒有通過勞工證市場測試？要重啟的話是一定要等6到12個月之後嗎？我大學畢業後就在現在的公司工作，之前搬遷(relocate)到加拿大一年，今年才回美國，所以PERM的經驗是加拿大公司的經驗。勞工證市場測試沒有通過和工作經驗有關嗎？它和工作地點有關嗎？例如舊金山灣區和紐約這兩個會有差別嗎？因為考慮明年搬到紐約，如果PERM的工作地點是紐約的話，會不會比較容易過？

答：

很遺憾聽到你的勞工證市場測試沒有通過。常見的原因包括：拼寫或填表錯誤(PERM程序對表格錯誤的要求非常嚴格)；招聘程序可能沒有正確完成；可能存在有能力、願意、符合資格且可立即上班的美國勞工，而雇主未能以與工作相關的正當理由將其排除；申請人的資格可能與勞工證申請中所要求的不一致等。

一般而言，勞工證申請可以立即重新開始，通常不需要等待六個月或更長時間才重新申請。如果勞工證所要求的資格只是在同一家公司於加拿大的職位相同，這可能會成為勞工部提出問題的原因，因為在同一家公司獲得的工作經驗應該是在與所提供職位實質上不同。至於舊金山還是紐約的問題，關鍵可能在於：在舊金山或紐約是否有更多符合資格且願意申請你這類工作的候選人。這涉及到職位廣告的發布以及公司對候選人的篩選。如果該職位是遠程工作，則市場測試將是全國範圍的，而不僅僅是本地市場。

舊金山 加拿大 勞工部

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