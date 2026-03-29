移民專頁／H-1B延期 須到期日前6月提交

讀者問：

我看了下勞工部網站，PERM平均等待時間是17個月，所以12個月PERM等不到。我有兩個問題：

1.以我的情況H-1B能不能在到期前申請一年延期？如果可以的話，最早什麼時候能申請？

2.Recapture time能單獨遞交嗎？還是必須跟H-1B延期申請一起？我的案子能在2026年5月前遞交新的H-1B延期申請嗎？我H-1B的六年期間有近兩個月在美國境外，所以這兩個月能夠讓我H-1B的到期日往後推。我的H-1B是2026年5月到期，PERM是2025年5月遞交的(排期日PD)。雖然我的PERM是在H-1B六年期滿(max out)前365天遞交的，但只提早了一天。我當時以為只要提前365天遞交PERM，我就能在2026年3月申請一年延期。但我後來再讀AC21條款的時候，發現可能是最早申請開始時間是PERM遞交時間往後推365天後才能申請，也就是說我的最早申請日是2026年5月。這很有可能造成我非法居留。我該怎麼辦？

答：

根據你的情況，你可以在目前的H-1B到期之前申請一年的延長。所申請延長的開始時間必須是在勞工證(Labor Certification)申請滿365天之後。H-1B延期申請只能在其到期日前六個月內提交。你也可以另外申請補回(recapture)之前在美國境外所花費的時間，但這也必須透過提交H-1B延期申請的方式來進行。

編按：Recapture time(追回時間／重新獲得時間)主要應用於美國H-1B工作簽證 ，指持有者在六年最高簽證期限內，利用扣除人在境外(美國境外)的完整天數，來延長H-1B在美合法逗留期限的機制。這允許申請人將出差、探親或休假期間未使用的時間「找回來」，以延長工作許可。

H-1B簽證最長為六年，若您在持H-1B期間離開美國(例如回國休假、出差)，這段時間您並未占用美國的工作配額，因此可以申請追回這些天數。