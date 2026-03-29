我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

移民專頁／4月移民排期 親屬移民大幅前進

記者陳熙文
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026移民看板 4月截期表
2026移民看板 4月截期表

國務院17日公布2026年4月移民排期，其中親屬移民項目，第一優先(公民的成年未婚子女)的中國出生和非中國出生都前進181天；第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)的部分，中國出生和非中國出生都原地踏步；第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生和非中國出生都前進146天；第三優先(公民已婚子女)的中國出生和非中國出生都前進123天；第四優先(成年公民兄弟姊妹)的中國出生和非中國出生都前進75天。

在職業移民項目的部分，中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步。

在第四優先(宗教人士)的部分，中國和非中國出生皆原地踏步；中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

•親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生前進181天，非中國出生前進181天；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生前進146天，非中國出生前進146天；

第三優先(公民已婚子女)中國出生前進123天，非中國出生前進123天；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生前進75天，非中國出生前進75天。

•職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生前進40天；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

移民 國務院

上一則

料理功夫／氣炸鍋香煎鯧魚

下一則

移民專頁／EB-1A、EB-1B主張一致 可同時交

延伸閱讀

在中國長期受虐 女留學生獲罕見特殊青少年綠卡

在中國長期受虐 女留學生獲罕見特殊青少年綠卡
川普反移民 綠卡、臨時簽證同比期少了11%

川普反移民 綠卡、臨時簽證同比期少了11%
在中國長期受虐 南加華女獲特殊青少年綠卡

在中國長期受虐 南加華女獲特殊青少年綠卡
聖蓋博燈會／美國少林功夫中心 表演者跨年齡層

聖蓋博燈會／美國少林功夫中心 表演者跨年齡層

熱門新聞

冬奧花滑選手劉美賢奪金之後圈粉數百萬，與她散發正面能量有關。(美聯社)

美國現象／從劉美賢現象 看東西方偶像

2026-03-22 02:25
「陽光女子合唱團」票房破7億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座

2026-03-22 02:24
墨西哥常是美國人春假旅遊首選，尤其是帶著孩子同遊的度假村。圖為墨西哥的金塔納羅奧州，孩子們坐在標誌牌上。(路透資料照片)

封面故事／春假去哪度假？ 去墨西哥玩安全嗎？

2026-03-22 14:16
全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。(美聯社)

地產投資／外國人買房 如何持有學問大

2026-03-22 02:09
2026年2月，在墨西哥瓦拉塔港，遊客走過被燒毀的巴士殘骸。軍方2月間在一次軍事行動中擊斃了毒梟頭目鄉，引發犯罪集團縱火報復。(路透)

封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說

2026-03-22 02:30
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

2026-03-22 02:07

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用