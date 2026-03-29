新聞眼／第2個蘿莉島 佐羅牧場爆淫魔惡行

淫魔艾普斯坦曾誘騙不少女性到其佐羅牧場。(路透)

聯邦司法部公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案後，外界才發現除了被謔稱為「蘿莉島」的加勒比海私人島嶼「小聖詹姆斯島」(Little Saint James)是主要犯罪現場之外，還有位於新墨西哥州一座猶如度假天堂的牧場也是拐騙少女的幌子，目前至少有十位被害人出面指控在牧場內遭到艾普斯坦性侵。

2026年3月8日國際婦女節當天，武裝警衛守衛著佐羅牧場的入口。淫魔艾普斯坦曾擁有該牧場。(路透)

少女籌學費 被騙到牧場

據國家廣播公司新聞網(NBC News)調查報導，1996年來自亞利桑納州、當時年僅16歲少女法默(Annie Farmer)正為籌措大學學費煩惱時，透過為艾普斯坦工作的姊姊結識這位富豪慈善家並受邀飛往新墨西哥州，來到占地1萬英畝的佐羅牧場(Zorro Ranch)。艾普斯坦向州政府承租該片土地改建為度假莊園。

「淫魔」富豪艾普斯坦主要犯罪現場在被稱為「蘿莉島」的加勒比海私人島嶼「小聖詹姆斯島」。(美聯社)

根據法默的證詞，原以為此行是與其他有志上大學的年輕學子會合，結果抵達後發現自己孤零零一人，艾普斯坦和女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)刻意為她購買一雙昂貴的牛仔靴，然後帶她一起看電影，沒想到艾普斯坦趁機伸出鹹豬手，甚至隔天早上膽大妄為爬到床上試圖擁抱她，嚇得法默躲進浴室反鎖自保。

淫魔艾普斯坦曾誘騙不少女性到其佐羅牧場，圖為牧場後院及原本為直升機停機坪的迷宮花園。(美聯社)

另外，2004年艾普斯坦誘騙一名15歲少女到牧場參觀，當時艾普斯坦告訴她可以做任何她想做的事，包括騎馬、開車、使用游泳池和熱水浴缸。然後趁少女卸下心防時加以性侵。法庭文件顯示這名被害人化名為珍朵伊(Jane Doe)，她出庭作證表示：「他對我展示梳妝台一堆富豪名流滿面笑容的照片之後，把我按倒在地，我記得當時覺得自己渺小又無助。」她並強調當時自覺「就算死在那裡也不會有人在乎。」

另一名受害者是來自德州的15歲小提琴少女，某次在購物中心遇到艾普斯坦同夥(未透露姓名)向她表示，當地一位富豪願意花錢聽她演奏小提琴，被害人指出：「艾普斯坦盯上我，一個年輕女孩、母親不久前才慘死，家庭關係也十分破碎。」

就連艾普斯坦案已故受害者朱佛瑞(Virginia Giuffre)也曾經指控多次被帶到牧場，與時任新墨西哥州州長(任期2003年至2011年)李察森(Bill Richardson)發生性關係，不過被害人因為長期受到艾普斯坦的金錢操控與威脅，被迫選擇沉默。

淫魔艾普斯坦曾誘騙不少女性到其佐羅牧場。(路透)

芭蕾舞者 被迫性關係

還有自稱普莉西拉·朵伊(Priscilla Doe)的女子，透露當年20出頭的她是一名貧窮的芭蕾舞者，因為急需要錢幫母親支付房租，在紐約認識艾普斯坦後，從2007年至2010年間多次被迫在牧場與艾普斯坦及其友人發生性關係，還不斷威脅警告：「只要服從命令，機會無窮無盡，但如果拒絕就範，就能奪走一切。」

直到2018年，邁阿密先鋒報(Miami Herald)率先踢爆佛羅里達州檢方與艾普斯坦的認罪協議，這位打著慈善家名號的淫魔富豪誘騙少女性侵的惡行終於曝光，引起大眾和執法單位關注，也促使紐約聯邦當局重新展開調查。

2026年3月8日，國際婦女節當天，艾普斯坦案已故受害者朱佛瑞的哥哥羅伯茲在牧場擁抱一名支持者。朱佛瑞曾經指控多次被帶到牧場遭性侵。(路透)

2019年7月，紐約檢方以走私未成年少女的罪名逮捕艾普斯坦，不過起訴書未提及新墨西哥州牧場，唯一一次是法默出席保釋聽證會時，指控艾普斯坦曾帶她前往牧場並有「不當行為」，不料隔月艾普斯坦就離奇死於獄中，紐約案件宣告結束。

不過紐約庭審結束前，法官允許受害者陳述遭遇，珍朵伊當庭坦言：「我印象最深刻的是他向我解釋這段經歷對我帶來許多好處，以及他如何幫助我成長，真是太可怕了。」

因此新上任的新墨西哥州地政專員理查(Stephanie Garcia Richard)召開記者會宣布撤銷牧場租賃合約，並指控：「這塊土地毫無疑問是用來保護艾普斯坦及其同夥的隱私。」同年9月中旬，新墨西哥州檢察長辦公室將相關資料移交紐約檢方，宣稱有助於起訴性侵案，並強調「艾普斯坦之死不應該成為刑事調查的終點。」

1996年來自亞利桑納州、當時年僅16歲少女法默(Annie Farmer)曾被誘騙到佐羅牧場。(路透)

曾被檢舉藏屍 FBI不作為

令人毛骨悚然的是，2019年9月新墨西哥州電台主持人亞拉岡(Eddy Aragon)收到一封牧場前員工的電子郵件，宣稱有兩具屍體埋藏在牧場裡，亞拉岡隨即轉發給聯邦調查局(FBI)，卻始終毫無下文，亞拉岡忿忿不平表示：「他們本來在多年前就可以為這些受害者做些事情。」

2026年3月8日，國際婦女節當天，一名遊客在佐羅牧場入口處探視紀念碑。佐羅牧場曾是淫魔艾普斯坦的產業。(路透)

不過隨著案情細節曝光，在新墨西哥州引發軒然大波，選區涵蓋佐羅牧場的聯邦眾議員費南德茲(Teresa Leger Fernandez，民主黨)指控：「政府當局未能及時追究此事。」地政專員理查也致函州和聯邦當局，要求深入調查牧場埋屍案，並強調：「還有更多內幕，很多事情都被遺漏或忽略。」

直到3月9日州政府官員終於首次針對牧場進行搜查，而且前一天朱佛瑞定居在佛州的哥哥羅伯茲(Sky Roberts)與其妻子亞曼達(Amanda Roberts)開車來到牧場與當地居民重建被拆除的路口紀念碑，誓言要繼續爭取真相，亞曼達指出：「這不僅僅是個別性侵事件，還關乎掌權者利用體制和政府的濫權，一切皆與系統性失靈有關。」