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醫藥／女性患慢性疼痛比男高50% 科學家找出原因

曾維序
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密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低。（圖／123RF）
密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低。（圖／123RF）

英國的慢性疼痛患者人數持續增加，估計影響2800萬人，其中大多數是女性，更有研究證據顯示女性患慢性疼痛的可能性比男性高出50%。如今科學家在免疫系統中找到答案，女性患慢性疼痛機率較高的原因是因為免疫細胞活性較低，因此疼痛時間較長，恢復也比較慢。

每日郵報（Daily Mail）報導，慢性疼痛指的是一系列持續的症狀，疼痛持續或反覆發生超過三個月，這個症狀在女性和老年人更常見，研究顯示到2040年，由於英國的人口老化，受慢性疼痛之苦的人將增加約200萬人。

密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低；這項研究發現刊登於「科學免疫學」期刊（Science Immunology）。研究的第一作者、密西根州立大學教授勞梅特（Geoffrey Laumet）說，男女感受疼痛的差異有生物學的基礎。

受荷爾蒙調節的免疫細胞，也稱為單核球，負責關閉體內的痛覺受器，研究團隊發現男性因為性荷爾蒙如睪固酮的水平較高，這些細胞更為活躍；團隊現在希望能操控這些細胞來產生更多訊號緩解疼痛，為女性提供更有效的緩解慢性疼痛方法，無需使用藥物。

當體內休眠的神經元被某個原因激活時，例如踢到腳趾，人就會感到疼痛，但對於慢性疼痛患者來說，他們的感受器更容易被激活，有時甚至無需明確的觸發因素，一般人的疼痛感受會隨著身體復原而消退，但若患慢性疼痛，大腦會在觸發因素後持續發送疼痛訊號。

常見的慢性疼痛症狀包括頭痛、關節痛、背痛、偏頭痛和子宮內膜異位症，也會單獨診斷，醫師主要根據病患對疼痛的描述和對疼痛程度的評分診斷，但勞梅特說每個人對疼痛的感知不同。

密西根州立大學的研究發現來自一項早期的動物實驗，研究人員發現雄性小鼠體內稱為「白血球介素-10」（interleukin-10）的單核球水平較高，當他們阻斷男性荷爾蒙時，白血球介素-10的水平就下降，疼痛敏感性增加，團隊因此得出結論，認為疼痛的緩解過程並非被動，而是主動、免疫驅動。

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