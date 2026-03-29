娛樂／「科學怪人」粉絲 這些電影也對味

熱愛詭譎怪物的墨西哥導演吉勒摩戴托羅在「科學怪人」片場。（取材自IMDb）

怪物，從來不只是恐怖片裡嚇人的道具，沒有人比吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）更懂得這件事。這位墨西哥名導數十年來始終與怪物為伍，從「羊男的迷宮」（Pan’s Labyrinth）裡的蒼白人，到「水底情深」（The Shape of Water）裡的魚人，他鏡頭下的怪物從不令人作嘔，反而令人心疼。因此，當他宣布要拍攝自己版本的「科學怪人」（Frankenstein），影迷早已心知肚明：這不會是一部普通的恐怖片。

延伸觀影清單 從複製人到人造伴侶

「科學怪人」的故事，誕生於一個被火山毀掉的夏天。1815年，印尼火山爆發，火山灰遮蔽天日，造成次年夏季氣溫異常寒冷，史稱「無夏之年」。1816年6月，拜倫勳爵（Lord Byron）與珀西雪萊（Percy Bysshe Shelley）、年僅18歲的瑪麗（即後來的瑪麗雪萊Mary Shelley）等人，受困於日內瓦湖畔的別墅，連日大雨迫使眾人困居室內。在拜倫的提議下，眾人各自寫一個鬼故事，瑪麗苦思數日後，構思出一個科學家用屍體拼湊生命、並賦予其靈魂的故事，便是「科學怪人」的雛形。

雅各艾洛迪飾演的最新版「科學怪人」。（取材自IMDb）

小說於1818年匿名出版，瑪麗雪萊當時年僅20歲。200年後，這個關於創造者與被造物的古老叩問，在吉勒摩戴托羅的鏡頭下找到了新的形體。這部由奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）與雅各艾洛迪（Jacob Elordi）主演的「科學怪人」，去年秋天登上Netflix後引發廣泛討論，並在本屆奧斯卡勇奪最佳妝髮、最佳美術指導、最佳服裝設計三項大獎，三座小金人恰好落在最能彰顯戴托羅美學執念的技術領域，也印證了他打造的怪物世界，在視覺上無懈可擊。美國國家公共廣播電台（NPR）趁勢向觀眾發問：如果你喜歡「科學怪人」，接下來你會推薦什麼？讀者們的回應跨越百年，從1920年代的德國 默片，一路延伸至2025年的Netflix科幻驚悚新作。串起這份清單的，是哥德式恐怖電影那個亙古不變的核心命題：怪物與人，究竟誰更可怕？

「魔像」（1920）

● 導演：保羅魏格納（Paul Wegener）、卡爾博斯（Carl Boese）；主演：保羅魏格納、艾伯特史坦魯克（Albert Steinrück）、莉達薩爾蒙諾瓦（Lyda Salmonova）

來自加州的影迷Sean Wempe力薦這部幾乎失傳的德國威瑪時期傑作「魔像」（The Golem： How He Came into the World）。「魔像」取材自猶太民間傳說中守護布拉格猶太社區的泥人魔像，將古老神話改造為恐怖電影，在視覺風格上對日後的「科學怪人」系列產生了深遠影響。

Sean Wempe寫道：「『吸血鬼』（Nosferatu）能在21世紀重出江湖，這部美麗的百年老片，也值得被更多人看見。」

1920年默片「魔像」劇照。（取材自IMDb）

「銀翼殺手」（1982）

● 導演：雷利史考特（Ridley Scott）；主演：哈里遜福特（Harrison Ford）、魯格豪爾（Rutger Hauer）、西恩楊（Sean Young）

馬里蘭州讀者Michael Cassizzi指出，戴托羅的「科學怪人」與雷利史考特的「銀翼殺手」（Blade Runner），骨子裡說的是同一個故事：「維克多弗蘭肯斯坦（Victor Frankenstein）的科學怪人擁有一生，卻無人相伴；泰瑞公司（Tyrell Corporation）的人造人彼此相依，卻時日無多。在這兩個故事裡，被追捕的那一方，反而展現出最深刻的人性。」

「銀翼殺手」描述受命追捕脫逃機器人的殺手，卻逐漸對人類與人造人界線產生質疑的故事。（取材自IMDb）

「幽靈人種」（1985）

● 導演：史都華高登（Stuart Gordon）；主演：傑弗里孔布斯（Jeffrey Combs）、布魯斯艾博特（Bruce Abbott）、芭芭拉克蘭普頓（Barbara Crampton）

紐約州觀眾Hannah Swezey點出了「科學怪人」與「幽靈人種」（Re-Animator）中兩位瘋狂科學家的異同：「維克多弗蘭肯斯坦有其私我之外的動機，赫伯特韋斯特（Herbert West）卻純粹是為了一己的執迷。」她認為，同樣是僭越倫理的實驗與被學術圈放逐的命運，結局卻天差地遠，「維克多創造了一個靈魂，赫伯特則意外打開了通往地獄的大門。」

1985年恐怖片「幽靈人種」。（取材自IMDb）

「羊男的迷宮」（2006）

● 導演：吉勒摩戴托羅；主演：謝爾吉羅培茲（Sergi López）、瑪莉貝爾薇爾杜（Maribel Verdú）、伊瓦娜巴克羅（Ivana Baquero）、道格瓊斯（Doug Jones）

密西根州讀者Nathan Strzelewicz推薦同樣出自戴托羅之手的「羊男的迷宮」：一個女孩為逃離殘酷的繼父，踏入奇幻世界的故事。「這部電影同樣深入探索人性的複雜，以及我們與這個嚴酷世界之間的複雜關係，」他寫道，「『科學怪人』的觀眾，應該能在這裡找到同樣的震撼。」

「羊男的迷宮」劇照。（取材自IMDb）

「ANNETTE：星夢戀歌」（2021）

● 導演：里歐卡霍（Leos Carax）；主演：亞當崔弗（Adam Driver）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、賽門赫爾伯格（Simon Helberg）

麻州布魯克萊的Robert Morris寫道，觀賞完「科學怪人」讓他印象最深的，是那份「壯麗而自覺的歌劇感」。因此他推薦亞當崔弗與瑪莉詠柯蒂亞主演的「ANNETTE：星夢戀歌」（Annette），他說：「兩位藝術家迎接第一個孩子誕生的故事，在為人父母的責任主題上，與『科學怪人』展現出同樣宏大的歌劇尺度。」

「ANNETTE：星夢戀歌」電影海報。（取材自IMDb）

「吸血鬼：諾斯費拉圖」（2024）

● 導演：羅伯特艾格斯（Robert Eggers）；主演：莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、比爾史卡斯嘉（Bill Skarsgård）

華盛頓州的Tristan Olson推薦2024年版「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）：「新婚夫婦艾倫與湯瑪斯，必須面對黑暗強大的奧洛克伯爵。同樣是對無可爭議的恐怖經典的翻拍，這部哥德式故事有著迷人的血腥、執念與強大的表演——羅伯特艾格斯的個人風格所施展的惡夢魔咒，絕對是戴托羅的影迷所能欣賞的。」

2024年哥德恐怖片「吸血鬼：諾斯費拉圖」電影海報。（取材自IMDb）

「完美伴侶」（2025）

● 導演：德魯漢考克（Drew Hancock）；主演：蘇菲柴契爾（Sophie Thatcher）、傑克奎德（Jack Quaid）、盧卡斯蓋吉（Lukas Gage）

科羅拉多州的Julia McIntosh認為，「完美伴侶」（Companion）是「科學怪人」一個有趣的對照：「兩部電影的『怪物』都試圖理解人性，卻始終格格不入。」

她說：「我們對『科學怪人』的科學怪人，以及『完美伴侶』中的『艾莉絲』（Iris），都能產生共鳴，因為我們都知道，被這個世界視為異類、在自己未曾選擇的處境中失控，是什麼感覺。」

科幻恐怖片「完美伴侶」討論人造伴侶議題。（取材自IMDb）

「邦尼殺死他」（2025）

● 導演：布萊恩傅勒（Bryan Fuller）；主演：麥茲米克森（Mads Mikkelsen）、蘇菲史隆（Sophie Sloan）、席拉阿提姆（Sheila Atim）

德州的Holly Behanna推薦這部麥茲米克森主演的作品——「雙面人魔」（Hannibal）製作人布萊恩富勒（Bryan Fuller）的劇情長片首部導演作品「邦尼殺死他」（Dust Bunny）：「如同「科學怪人」，它是一個關於慎選人生的故事。電影在視覺上令人驚嘆，卻又莫名地溫暖，讓你想起自己的童年，同時提醒你這個世界仍有希望。」

「邦尼殺死他」電影海報。（取材自IMDb）

影評人彩蛋加映：鬧劇版「新科學怪人」

● 導演：梅爾布魯克斯（Mel Brooks）；主演：金懷德（Gene Wilder）、彼得博伊爾（Peter Boyle）、瑪德琳卡恩（Madeline Kahn）、馬蒂費爾德曼（Marty Feldman）

NPR影評人鮑伯蒙黛羅（Bob Mondello）在觀眾清單之外，額外提供一帖「解毒良方」：「新科學怪人」（Young Frankenstein，1974）

蒙黛羅說：「這部片對瑪麗雪萊經典的詮釋，與戴托羅的版本完全相反。它嘲弄的正是戴托羅認真以待的一切老套程式，非常好玩。」

從戴托羅那份沉甸甸的、帶著父子情結與存在主義的「科學怪人」，到布魯克斯輕盈諧謔的喜劇翻版，這個誕生逾兩百年的故事，仍在不同導演的手中，折射出人類對「創造」的永恆焦慮與渴望。

「新科學怪人」劇照。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）