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封面故事／墨西哥3大販毒集團 掌控各熱門觀光景點

編譯廖振堯
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墨西哥坎昆(Cancún)海灘度假勝地，位於金塔納羅奧州(Quintana Roo)，正是三大販毒集團控制的區域中的熱門旅遊景點。(美聯社)
墨西哥坎昆(Cancún)海灘度假勝地，位於金塔納羅奧州(Quintana Roo)，正是三大販毒集團控制的區域中的熱門旅遊景點。(美聯社)

綽號「金髮男」(El Mencho)的大毒梟歐塞奎拉(Nemesio Rubén Oseguera Cervantes)，2月22日在墨西哥軍方行動中被擊斃，墨西哥32州裡約20州爆發報復性暴力事件，當地道路阻塞、火災四起、武裝衝突、部分地區基礎設施癱瘓的場景，震驚了居民和遊客。華爾街日報列出各個集團在墨西哥的勢力範圍，其中包括一些受歡迎的度假地點。

據報導，墨西哥販毒集團自1980年代起開始各據一方，從哥倫比亞走私古柯鹼到美國，過去十年更因芬太尼興起而進一步擴張勢力，如今販毒集團活動幾乎遍及墨西哥32州。美國已將哈利斯科新世代販毒集團(Jalisco New Generation Cartel)、西納羅亞集團(The Sinaloa Cartel)、海灣集團(The Gulf Cartel)和其他集團列為外國恐怖組織。

●哈利斯科新世代販毒集團

歐塞奎拉已領導該集團超過15年，憑強大的實力擊敗競爭對手和墨西哥軍方，不斷擴張犯罪帝國。其總部位於墨西哥西部哈利斯科州，但也控制了太平洋沿岸和墨西哥灣沿岸的戰略港口，隨著美國對冰毒、芬太尼、海洛因的需求而不斷發展壯大。近年來該集團將重心轉向古柯鹼，成為全球最大的古柯鹼販運集團。歐塞奎拉死後，預計他的手下將因爭奪走私路線而展開激烈鬥爭。集團主要活動範圍在中部的哈利斯科、瓜納華托(Guanajuato)、納亞里特(Nayarit)、科利瑪(Colima)、韋拉克魯斯(Veracruz)等州，但全國各州皆有其蹤跡。

●西納羅亞集團

由贊巴達(Ismael "El Mayo" Zambada Garcia)和古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman )於80年代創立，兩人目前都被關押在美國，他們的手下也在爭權奪利。幾十年來他們從大麻到海洛因、古柯鹼再擴展到芬太尼，聯邦官員稱該集團通常透過分散網路向美國市場供應毒品，主要透過加州、亞利桑納州。西納羅亞集團與哈利斯科集團的衝突日益加劇，後者已將勢力範圍擴展到墨西哥北部，這些地區傳統上是西納羅亞集團的地盤。主要活動範圍在西部的西納羅亞州、杜蘭戈州(Durango)，但全國西北各州、東部(墨灣南側)皆有其蹤跡。

●海灣集團

最初在美國禁酒令時期以走私酒類起家，80年代發展成販毒和敲詐勒索集團，總部在墨西哥東北部塔毛利帕斯州(Tamaulipas)的馬塔摩羅斯市(Matamoros)。如今該集團主要以鬆散的派系聯盟形式，運作武器、毒品、走私移民等各種活動，通常在邊境沿線的入境口岸進行。主要活動範圍在塔毛利帕斯州，相鄰的新萊昂(Nuevo León)、聖路易波托西(San Luis Potosí)、韋拉克魯斯亦有其蹤跡。

下加州的哈庫梅村附近的美墨邊境線物種多元，但該地區飽受毒品走私和人口販運的困擾，...
下加州的哈庫梅村附近的美墨邊境線物種多元，但該地區飽受毒品走私和人口販運的困擾，其豐富的自然資源也因此黯然失色。(美聯社)

●科利瑪等6州 列切勿旅行

此三大販毒集團控制的區域涵蓋了一些最熱門的旅遊景點。如哈利斯科集團、西納羅亞集團都在金塔納羅奧州(Quintana Roo)活動，該州正是坎昆(Cancún)、圖魯姆(Tulum)等海灘度假勝地所在。下加州(Baja California)的聖盧卡斯角(Cabo San Lucas)位於三個集團的勢力範圍內；深受美國退休人士喜愛的瓦拉塔港(Puerto Vallarta)則位於哈利斯科集團勢力中心地帶。

墨西哥圖魯姆(Tulum)等海灘度假勝地深受美國人歡迎，但也是在三大販毒集團控制...
墨西哥圖魯姆(Tulum)等海灘度假勝地深受美國人歡迎，但也是在三大販毒集團控制的區域內。(路透)

據國務院旅遊警示，科利瑪、西納羅亞、塔毛利帕斯等六州列為第四級「切勿旅行」(do not travel)；下加州、瓜納華托、哈利斯科等七州列為第三級「重新考慮前往」(reconsider travel)。

墨西哥軍方行動2月22日擊斃大毒梟歐塞奎拉後，墨西哥32州裡約20州爆發報復性暴...
墨西哥軍方行動2月22日擊斃大毒梟歐塞奎拉後，墨西哥32州裡約20州爆發報復性暴力事件，當地道路阻塞、火災四起、武裝衝突、部分地區基礎設施癱瘓的場景，震驚了居民和遊客。(美聯社)

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