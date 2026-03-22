封面故事／春假去哪度假？ 去墨西哥玩安全嗎？

墨西哥常是美國人春假旅遊首選，尤其是帶著孩子同遊的度假村。圖為墨西哥的金塔納羅奧州，孩子們坐在標誌牌上。(路透資料照片)

前言

春假(Spring Break)期間，去哪度假？墨西哥 常是首選，尤其是帶著孩子同遊的度假村。

美國人為何喜歡去墨西哥度假？甚至做為退休生活地點。

1.距離超近

從美國大部分城市飛墨西哥只要二至五小時(例如從德州、加州飛金塔納羅奧州坎昆)，很多地方甚至可以直接開車過境。對比飛歐洲或亞洲，省時又省力，特別適合短假期、春假或周末出旋。

2.價格親民

機票、住宿、餐飲整體比美國國內度假或去加勒比海其他島嶼便宜很多。尤其全包式度假村(All-Inclusive Resorts)吃喝玩樂統統包含，超方便，很多人一趟下來比留在美國國內度假還省錢。

3.海灘與陽光

墨西哥擁有世界級的海灘：白色細沙、turquoise清澈海水、適合游泳浮潛衝浪。像坎昆(Cancún)、里維埃拉瑪雅(Riviera Maya)、普拉亞德爾卡門(Playa del Carmen)、圖盧姆(Tulum)、洛斯卡沃斯(Los Cabos)等地。

4.美食天堂

美國雖到處都有墨西哥餐廳，但在當地吃塔可、玉米餅、海鮮、龍舌蘭，才是真正「道地版」。很多人說去墨西哥度假，順便吃到「最好吃的墨西哥菜」。

5.安全感較高

有家庭或想放空的美國旅客喜歡待在度假村，可無限暢飲、24小時美食、泳池、海灘、私人活動、表演都有。安全感也比較高，不用擔心語言或外出安排。

6.多元觀光

多元玩法，不只海灘。有瑪雅古蹟、有冒險活動、有文化城市，甚至是醫療旅遊。

但是，今年春假想去墨西哥，要三思。

在打擊毒梟的行動後，受家庭歡迎的幾個區域，國務院 均列旅遊警告。

2月底哈里斯科州(Jalisco)即瓦拉塔港(Puerto Vallarta)所在地，短暫動盪雖已平息，不過瓦拉塔港現在是旅遊警示第三等級；家庭如果帶小孩，可優先選金塔納羅奧州(Quintana Roo)或Los Cabos。

絕對避免的州：Colima、Guerrero、Michoacán、Sinaloa、Tamaulipas、Zacatecas。

出遊勿忘在美國國務院網站登記旅行資訊，萬一有警訊會收到通知。