談藝／林布蘭「幼獅」紐約拍出1800萬元 所得捐動物保育

知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)一幅描繪了一頭獅子的小型素描畫，日前在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。(歐新社)

荷蘭知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)一幅描繪了一頭獅子的小型素描畫，日前在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。

紐約落槌 打破自身拍賣紀錄

這幅名為「臥息的幼獅」(Young Lion Resting，暫譯)的畫作，4日在蘇富比(Sotheby's)拍賣行成交，打破了這位17世紀名家先前作品的最高拍賣紀錄；林布蘭之前的拍賣紀錄，是出自他當年描繪阿姆斯特丹風景的「The Bulwark De Rose and the Windmill De Smeerpot」，拍出了370萬元。

「卧息的幼獅」，尺幅僅11.5 x 15公分，約明信片大小，是目前唯一在市場流通的林布蘭動物素描。

「臥息的幼獅」的賣家，美國億萬富翁慈善家卡普蘭(Thomas Kaplan)與他的夥伴艾爾斯(Jon Ayers)表示，他們會將拍賣所得，捐贈給他們著名的野生貓科動物保護慈善機構Panthera。

「野生動物保育是我唯一超越林布蘭的熱誠，我希望能吸引更多人加入這項事業中，」卡普蘭在拍賣前表示，「我想不出來，有比讓這幅收我們全家收藏珍愛多年，且對我和艾爾斯都意義非凡之畫作，為服務Panthera野生動物保護組織，找到下一個歸宿更好的方式了。」卡普蘭和他的妻子達芙妮(Daphne)是全球最大私人林布蘭畫作收藏者，自2026年初以來，擁有這位巴洛克藝術家共17幅畫作。

「這幅如此生動地捕捉到獅子靈魂與精神的作品，如今將幫助保護牠們的後代，」艾爾斯也在另一份聲明中表示，「對於這幅傑作而言，沒有什麼比服務於啟發它創作的物種之生存，更美好的傳承了。」

知名畫家林布蘭描繪了一頭獅子的小型素描畫，日前在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。(commons.wikimedia公共領域)

明信片大小作品 捕捉獅子美態

蘇富比拍賣行表示，這位全名為倫勃朗．哈爾曼松．凡．萊因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)的藝術家，在在阿姆斯特丹創作「臥息的幼獅」時，正值30歲出頭，創作力也達到了巔峰；這幅高約4.5吋的作品，以四分之三側面視角，描繪出一頭脖子上套著牽引繩的休憩獅子，「暗示這幅畫是寫生而作」。

林布蘭憑藉卓越的畫功與洞察力，成功捕捉獅子的自然美態，並藉之展現出這種貓科動物的生命力，以及既沉穩又高貴的特殊氣質。

林布蘭運筆迅速且揮灑自如，這一點在左爪的描繪上尤為明顯。幼獅雖然頸上綁著鐵鍊與粗繩，但絲毫沒有驚慌失措之情，而是沉穩地凝視前方，彷彿在思考甚麼似的。

畫家以有力的粉筆線條快速勾勒，為幼獅身軀賦予動感與力量。相對之下，頭部筆觸則細膩且控制嚴謹，傳達出幾近完全的靜止感。本作同時呈現出寧靜與張力，讓我們不僅看到幼獅的軀殼，更好像是瞥見了牠的靈魂。

蘇富比的補充指出：「每一筆都以精湛的技法刻畫了獅子，不僅捕捉到了牠的形態，更展現了牠的活力、沉穩和力量。」

已知的林布蘭存世動物素描約15幅，主題包括象、馬、狗、豬、鳥。獅子占六幅，其中五幅分別由倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹的美術館珍藏，餘下一幅便是《卧息的幼獅》。

根據紀錄，林布蘭共畫過六幅獅子畫；除了這次拍賣的「臥息的幼獅」，還有兩幅藏於倫敦的大英博物館(British Museum)，另外四幅分別藏於巴黎的羅浮宮(Louvre)、阿姆斯特丹國家博物館(Rijksmuseum)和鹿特丹的博伊曼斯．范伯寧恩美術館(Museum Boijmans Van Beuningen)。