城鎮傳真／群櫻競艷 華府賞櫻花 浪漫又莊嚴

盛花期間到華府走一遭，一片片櫻花海，真把遊客看傻了。(作者提供)

唐詩中有句詩「春城無處不飛花」，用來形容初春的華府 ，真是最恰當不過了；整座城都教如粉似玉的叢叢串串的櫻花給妝琢起來了。我看櫻花已有幾十次了。在雨裡看、霧中看、月下看，華府到處都有櫻花，有的是幾百棵花樹擁在一起，有的是一兩棵花樹在路旁湖邊悄然獨立。盛花期間到華府走一遭，一片片櫻花花海，真把遊客看傻了。

櫻花一共有300多種，最多的是山櫻、吉野櫻和八重櫻。山櫻和吉野櫻不像桃花那樣地白中透紅，也不像梨花那樣地白中透綠，它是蓮灰色的。八重櫻就豐滿紅潤一些，近乎春天的海棠。此外還有淺黃色的鬱金櫻，花枝低垂的枝垂櫻，春分時節最早開花的彼岸櫻，花瓣多到300餘片的菊櫻，掩映重迭、爭妍鬥艷。

國會山莊附近的櫻花盛開，遠處是華盛頓紀念碑。(作者提供)

華府賞櫻 年吸引80萬人

華府的春季是最美的季節，波托馬克河畔櫻花怒放，與兩岸垂柳相映成趣，潮汐湖畔(Tidal Basin)旁盛開的櫻花，把華府點綴的多彩多姿，很多遊客遠從各地前來賞花。據統計，每年來華盛頓賞花的遊客多達80多萬人。

華府適合賞櫻的地方很多，我特別偏好潮汐湖畔。一進潮汐湖公園，就看到這些1912年來自日本的櫻桃樹，以它奔放的色彩與生命力作為春季來臨的訊息，潮汐湖畔附近籠罩在一片雪白與粉紅雙色系交織的花海中。華府與櫻花是兩種風格迥異元素的交集。是剎那與永恆、浪漫與莊嚴、柔美與古樸，強烈的對比有一種令人無法抗拒的美。

潮汐湖南畔的枝垂櫻在風中搖曳，風姿綽約如仙女下凡，美得教人摒息。(作者提供)

潮汐湖南畔 多為枝垂櫻

潮汐湖畔的櫻花搖曳生姿，配合湖畔造景，穿梭在櫻花間，被櫻花雨灑落滿頭，令人不禁對美好的春光歡欣讚嘆：生命就是應該浪費在美好的事物上啊。而在羅斯福公園旁有一株最大的粉紅枝垂櫻，光看圍繞在它周圍成一圈的攝影者大概就有十幾個，所以它應該可以算是這裡櫻花的代表。

潮汐湖南畔所植多半為枝垂櫻，枝垂櫻枝條若柳向下垂掛，掛滿粉色或緋紅色花蕊的枝條在風中搖曳，風姿綽約如仙女下凡，美得教人摒息。波托馬克河畔櫻花與柳樹錯植，柳樹也已發出嫩綠的新芽，形成一片互別苗頭的綺麗風景。

傑佛遜紀念堂北側的櫻花已怒放。(作者提供)

傑佛遜紀念堂北側 夢幻盛放

傑佛遜紀念堂北側的櫻花有些已怒放，有些尚含苞中，白天看來沒什麼看頭的櫻花花苞，想不到夜晚在投射燈照映下，竟美得出奇。潮汐湖畔的枝垂櫻，掛滿花蕊的枝條幾觸及湖面，在燈光照射下映在湖水中的花姿顯得格外瑰麗，竟有一種如夢似幻像飄蕩在夢境中的感覺，這是天上，還是人間?

賞櫻的心情真是很舒暢。而在潮汐湖畔沿岸櫻花樹與柳樹遍植，掉落於湖中的櫻花瓣在清澈的湖水中形成了粉紅色的一層花瓣外衣。許多人跟我一樣沉浸在早晨櫻花雨的吹拂之中，然後盡情用相機留下此情此景的感覺。當然還有攝影者，以羅斯福紀念公園出口處的櫻花群為對象。從羅斯福紀念公園旁往南走，人潮漸多，開始熱鬧起來，因為這一處就是有名的華盛頓紀念碑，很快的就到了潮汐湖畔的彩虹橋，人就更多了。

在羅斯福紀念公園旁遇到了一場春雨，也感覺到上天的用心良苦，因為這場春雨，滿園的櫻花傘，就是最美的雨具。一場驟雨，落花撒滿小徑與一旁的潮汐湖畔水，落花與流水。兩種最柔弱的元素竟調和成為一種令人感傷的痛，漫步潮汐湖畔，我靜靜體會「逝去之美」的哲學。

聯邦造幣局 巧遇櫻花雪

聯邦造幣局是華府另一個賞櫻最好的地方，原因在於造幣局這裡的櫻花品種齊全豐富，種類超多，數也數不清，而造幣局前賞櫻步道的美，美到令人難以形容。整顆樹開滿了滿滿的櫻花。隨風起舞捲起的櫻花瓣雨，在風的吹拂下，櫻花花瓣隨著柳樹搖曳，成群成堆的捲起千堆雪。用詩來形容可說是：「撒鹽空中差可擬，未若柳絮因風起」。這裡美麗的八重櫻含苞綻放是華府的迷戀。

如果用「花吹雪」來形容櫻花在春風中飄舞似雪的景致，實在傳神至極。在造幣局前面，我就巧遇這場難得的櫻花雪，在花謝花飛花滿天的櫻花林區，嘆著花落離枝春華早逝，是一種「落花不是無情物，化做春泥更護花」的生命輪迴。春風拂過，落花追著風，我的心思追著花，只為成就這剎那的美。

春城華府無處不飛花，在華府居住多年每年遊湖賞櫻，暖意盈懷，我心已足。