新聞眼／甜茶失言 音樂大咖杜達美批無知

好萊塢男星提摩西夏勒梅稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，引起議論。(歐新社)

世界知名指揮家、紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)新任音樂與藝術總監杜達美(Gustavo Dudamel)本月8日公開譴責好萊塢 男星提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，指夏勒梅之言反映了他對藝術的「無知」。

綽號「甜茶」的夏勒梅今年憑電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)入圍奧斯卡 最佳男主角但未得獎，他2月底受訪時惹出不尊重其他藝術領域的言論，引發失言風波，更招致表演藝術界人士的批評。

史蒂芬史匹柏加入批評

好萊塢導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)也加入批評。他在一場訪談中提到：「當一部真正精彩的電影結束時，我們會帶著共同的情緒走進白天或夜晚。沒有任何東西能取代這種體驗。這發生在電影裡，也發生在音樂會裡。」他接著補了一句：「順帶一提，也發生在芭蕾和歌劇裡。」觀眾對這段明顯影射夏勒梅的話報以歡呼與笑聲。

一句話得罪芭蕾歌劇界

夏勒梅今年2月底與好萊塢影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)在德州大學對談，討論電影產業如何維持影院生命力時，突然提到芭蕾與歌劇。

夏勒梅當時心直口快地說：「我不想在芭蕾或歌劇領域工作，或者那種，你知道的。那種讓人覺得『嘿，快救救這項藝術吧』的東西，現在好像已經沒人在乎這些了。」

夏勒梅意識到發言有問題後，隨即以輕鬆語氣補上：「但我對從事芭蕾跟歌劇的人絕對是充滿敬意的啦。」

儘管夏勒梅試圖打圓場，但相關片段早已被剪輯成短影音，迅速在社群媒體 與網路論壇上流傳。 好萊塢男星提摩西夏勒梅稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，引起議論。(路透)

大都會歌劇院火速打臉

夏勒梅失言的片段曝光後，表演藝術界迅速回應。紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)透過社群平台發布滿場觀眾鼓掌的影片，直接點名夏勒梅，反駁「沒人在乎歌劇」的說法。

許多芭蕾舞者也在社群媒體分享滿場觀眾照片，自嘲「正在從事一份沒人關心的工作」，透過幽默回應的方式，諷刺夏勒梅的說法。

著名歌劇歌手伊莎貝爾‧雷納德(Isabel Leonard)則提出嚴厲批評，她說：「我很訝異，一位看似如此成功的明星，看待藝術的目光卻如此短淺，言辭更是拙劣；對從事藝術工作的同行，說出如此廉價的抨擊，無疑反映他的品格。」

美聯社報導，夏勒梅失言風波持續發酵，紐約愛樂新任音樂與藝術總監杜達美3月8日在紐約林肯中心(Lincoln Center)大衛‧葛芬音樂廳(David Geffen Hall)宣布新樂季節目時表示，對夏勒梅的言論表示遺憾。杜達美說：「有時候，這確實是有一點無知，但這也提醒了我們，必須為人類創造更多與古典音樂連結的空間。」 世界知名指揮家、紐約愛樂樂團新任音樂與藝術總監杜達美公開譴責好萊塢男星提摩西夏勒梅稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述反映了他對藝術的「無知」。(美聯社)

杜達美指出，每個人都有表達意見的自由，但必須建立在理解與事實的基礎之上。他強調，「電影正是歌劇、音樂，以及所有這些藝術表演形式，隨著時間演進與發展的集合結果」。

紐約愛樂邀聽音樂會

紐約愛樂執行長馬思藝(Matias Tarnopolsky)的態度相對溫和，甚至公開邀請夏勒梅來欣賞紐約愛樂表演。他說：「他隨時都可以坐在我旁邊，我會給他一張免費的門票，歡迎他來聽紐約愛樂。」