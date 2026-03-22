新聞眼／甜茶失言 音樂大咖杜達美批無知
世界知名指揮家、紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)新任音樂與藝術總監杜達美(Gustavo Dudamel)本月8日公開譴責好萊塢男星提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，指夏勒梅之言反映了他對藝術的「無知」。
綽號「甜茶」的夏勒梅今年憑電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)入圍奧斯卡最佳男主角但未得獎，他2月底受訪時惹出不尊重其他藝術領域的言論，引發失言風波，更招致表演藝術界人士的批評。
史蒂芬史匹柏加入批評
好萊塢導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)也加入批評。他在一場訪談中提到：「當一部真正精彩的電影結束時，我們會帶著共同的情緒走進白天或夜晚。沒有任何東西能取代這種體驗。這發生在電影裡，也發生在音樂會裡。」他接著補了一句：「順帶一提，也發生在芭蕾和歌劇裡。」觀眾對這段明顯影射夏勒梅的話報以歡呼與笑聲。
一句話得罪芭蕾歌劇界
夏勒梅今年2月底與好萊塢影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)在德州大學對談，討論電影產業如何維持影院生命力時，突然提到芭蕾與歌劇。
夏勒梅當時心直口快地說：「我不想在芭蕾或歌劇領域工作，或者那種，你知道的。那種讓人覺得『嘿，快救救這項藝術吧』的東西，現在好像已經沒人在乎這些了。」
夏勒梅意識到發言有問題後，隨即以輕鬆語氣補上：「但我對從事芭蕾跟歌劇的人絕對是充滿敬意的啦。」
儘管夏勒梅試圖打圓場，但相關片段早已被剪輯成短影音，迅速在社群媒體與網路論壇上流傳。
大都會歌劇院火速打臉
夏勒梅失言的片段曝光後，表演藝術界迅速回應。紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)透過社群平台發布滿場觀眾鼓掌的影片，直接點名夏勒梅，反駁「沒人在乎歌劇」的說法。
許多芭蕾舞者也在社群媒體分享滿場觀眾照片，自嘲「正在從事一份沒人關心的工作」，透過幽默回應的方式，諷刺夏勒梅的說法。
著名歌劇歌手伊莎貝爾‧雷納德(Isabel Leonard)則提出嚴厲批評，她說：「我很訝異，一位看似如此成功的明星，看待藝術的目光卻如此短淺，言辭更是拙劣；對從事藝術工作的同行，說出如此廉價的抨擊，無疑反映他的品格。」
美聯社報導，夏勒梅失言風波持續發酵，紐約愛樂新任音樂與藝術總監杜達美3月8日在紐約林肯中心(Lincoln Center)大衛‧葛芬音樂廳(David Geffen Hall)宣布新樂季節目時表示，對夏勒梅的言論表示遺憾。杜達美說：「有時候，這確實是有一點無知，但這也提醒了我們，必須為人類創造更多與古典音樂連結的空間。」
杜達美指出，每個人都有表達意見的自由，但必須建立在理解與事實的基礎之上。他強調，「電影正是歌劇、音樂，以及所有這些藝術表演形式，隨著時間演進與發展的集合結果」。
紐約愛樂邀聽音樂會
紐約愛樂執行長馬思藝(Matias Tarnopolsky)的態度相對溫和，甚至公開邀請夏勒梅來欣賞紐約愛樂表演。他說：「他隨時都可以坐在我旁邊，我會給他一張免費的門票，歡迎他來聽紐約愛樂。」
上一則
電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座
下一則