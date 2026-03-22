周日動動腦／哪個國家的隆鼻手術量高居世界之冠？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪一個國家的隆鼻手術高居世界之冠，每年手術數量是美國的7倍？

2.電腦滑鼠(Mouse)的第一個原型是用什麼材料做成的？

3.人若身處何地，會因為胃裏的氣體與液體無法分離而不能打嗝？

4.蘇軾當杭州知州時期大肆整治淤塞的西湖，是因為湖裏長滿了什麼植物？

5.當一群人的集體記憶或認知出錯，以假為真，心理學上稱此為何種效應？

6.古代羅馬人用什麼液體當作漱口水，因其中的氨具有清潔作用？

7.名畫《蒙娜麗莎》現在雖然收藏在法國羅浮宮，但她其實是哪一國人？

8.澳大利亞的國徽上有兩隻動物護著盾牌，您知道是什麼動物嗎？

9.日語的「取締」乃管理之意，而「取締役」一詞相當於中文的什麼？

10.「冬季兩項」(Biathlon)是一個結合了極動與極靜的運動，分別是哪兩項？

答案：1.伊朗 2.木頭 3.太空 4.葑草 5.曼德拉 6.尿液 7.義大利 8.袋鼠、鴯鶓 9.董事 10.越野滑雪、射擊