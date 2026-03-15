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報稅續篇／今年退稅金額料增3成 多數民眾優先償債

綜合報導
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CBS電視台報導，由於美國總統川普去年夏天簽署了被其稱為「大又美」法案，2026年的退稅金額預計比去年高。根據美國銀行全球研究部(Bank of America Global Research)的最新調查顯示，許多美國民眾早已對這筆資金的使用有了明確規畫。

對於多數家庭而言，退稅通常是年度最大筆的單一收入。研究指出，「償還債務」是退稅最常見的用途。

美國銀行本月的一項調查顯示：

●36%的受訪者計畫利用國稅局(IRS)的退稅來削減債務。

●約13%的人預計將這筆錢存入儲蓄帳戶。

●約10%的人則打算進行重大採購或支付日常開支。

近年來，美國家庭債務屢創新高。隨著汽車與房價攀升，民眾日益依賴信用卡支付日常開銷並背負更大額度的貸款。LendingTree首席消費金融分析師舒爾茨(Matt Schulz)接受CBS News採訪時指出，儘管債務餘額增加，但今年的計畫與往年一致，償債始終是首要任務。

舒爾茨表示，在2025年報稅季，約34%的消費者也曾向LendingTree表達了同樣的償債意願。他觀察到：「回溯到疫情期間，當時許多美國人利用政府的刺激補貼來還債；這顯示出當民眾獲得意外之財時，往往會做出正確的財務決定。」

2026年的報稅季預計將為數百萬家庭注入強心針。華爾街分析師估計，今年的平均退稅金額可能比去年高出約30%。以金額計算，這相當於增加了1000美元，使典型退稅支票達到約4000美元。

根據國稅局(IRS)數據，目前退稅金額已比去年同期高出約14%。通常隨著報稅季進入中後段，退稅金額會進一步攀升，因為高收入家庭(通常擁有較大額度的退稅)往往傾向於接近4月15日截止日期時才報稅。

美國銀行研究院(Bank of America Institute)在2月11日的一份報告中指出，較大額度的退稅有助於增強家庭的財務韌性。數據顯示，從2023年到2025年，中低收入階層傾向於將部分退稅留在銀行帳戶中至少6個月。

然而，並非所有人都能領到這筆紅包。美國銀行的調查也顯示，約32%的受訪者預期今年不會收到來自國稅局的任何退稅。

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