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醫藥／家中濕度保持40%到60% 避免鼻塞、眼睛癢

曾維序
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冬天時開暖氣會讓室內濕度低，除了惱人的頻繁靜電外，對人體健康和整體舒適度也有影響。（圖/123RF）
冬天時開暖氣會讓室內濕度低，除了惱人的頻繁靜電外，對人體健康和整體舒適度也有影響。（圖/123RF）

冬天時開暖氣會讓室內濕度低，除了惱人的頻繁靜電外，對人體健康和整體舒適度也有影響，不僅喉嚨癢、皮膚變乾，還會導致鼻塞和鼻竇不適，身體難以過濾掉過敏原和細菌，時間久了身體的自然抵抗力就被削弱，增加感冒和得到其他呼吸道疾病的機率，應使用加濕器適當提升室內濕度，更要記得定期清潔，確保使用無虞。

House Beautiful報導，哈佛大學醫學院講師、室內空氣品質專家泰勒（Stephanie Taylor）說，濕度低造成的影響往往被低估，相對溼度太低會讓眼睛、鼻子和喉嚨的黏膜脫水，讓免疫系統無法有效運作。若家中有人感冒，其他人呼吸時吸入病毒，在空氣乾燥的情況下病毒在呼吸道內滯留的機率更高，帶有過敏原和傳染性微生物的灰塵在乾燥空氣中也不會沉降，會飄在空中最終被人體吸入。

時間久了，低濕度影響的不只人體健康，還有房屋本身。工程技師比恩（Robert Bean）說，低濕度會影響室內裝修和材質維持現有形狀和尺寸的能力，代表家具、木板門或硬木地板等會因為濕度變化裂開或收縮，鋼琴、吉他也會被影響；乾燥的空氣也會讓人感覺更冷，在家中的舒適度也會下降。

因此，家中應維持適當濕度。首先要確認家中的相對濕度是多少，這樣就有參考值，可以買一些價格實惠的溼度計放在家中幾個地方，接著讓家中濕度保持在40%到60%之間，這是理想的溼度範圍。

可以安裝全屋加濕器，這種加濕器裝在暖氣系統中，透過管道系統將水氣散播至空氣中。比恩說，全屋加濕器通常在新房時安裝，也可以後之後加裝，安裝後記得熟讀使用手冊或向安裝人員請教，了解如何設定機器讓家中濕度維持在理想範圍。但即便裝了全屋加濕器，會透風的窗戶或隔熱性能差的老屋也很難讓濕度維持在理想範圍，需要一些調整才能達到需要的溼度。

若無法安裝全屋加濕器，可移動加濕器是另一個選擇。在最常使用的房間如臥室、客廳和孩子的遊戲房放置加濕器，廚房和浴室通常不需要，因為烹飪和洗澡時就會產生很多水氣。

要記得按照使用手冊定期清理加濕器；泰勒說沒有人會希望加濕器內有內含細菌和病毒的生物膜聚積。用內部骯髒的加濕器比沒用加濕器更糟。

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