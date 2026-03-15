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養生／百香果富含蛋白質 也是鎂重要來源

編譯周靜芝
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百香果不僅是水果中蛋白質含量稱冠，鎂含量也很豐富。（圖／123RF）
百香果不僅是水果中蛋白質含量稱冠，鎂含量也很豐富。（圖／123RF）

蛋白質是重要營養素，新版美國飲食指南更「翻轉金字塔」，將蛋白質列為「每餐優先」；而另一種營養素鎂，雖較少受到關注，卻同樣重要且對健康有益。鎂能調節血壓與血糖，強化心臟健康，它還能促進消化系統運作、維持肌肉功能，甚至有助控制壓力荷爾蒙。好消息是，百香果（passion fruit）既富含這兩種營養素，且美味可口。

Tasting Table網站報導，每杯百香果含5克蛋白質，同等份量的柳橙僅略超1克，黑莓也僅含2克；而百香果不僅是水果中蛋白質含量稱冠，更在鎂含量上遙遙領先，每杯含68毫克鎂，亞軍番石榴僅36毫克。在水果中，唯獨無花果能超越百香果，特別是無花果乾；因此若想攝取富含蛋白質與鎂的新鮮水果，百香果將成為最佳選擇。

品味百香果的方法

百香果原產於南美洲，如今已在全球溫暖氣候區廣泛種植。切開外殼，便能發現果肉如果凍般滑順，內含可食用的籽粒，口感兼具果凍般的滑順與微脆嚼勁，甜酸風味完美平衡。其營養價值除了無與倫比的蛋白質與鎂含量，更富含維生素A、C等抗氧化劑，以及膳食纖維與鉀；有助提升活力、促進心臟健康、改善腸道機能、強化免疫系統，並調節膽固醇水平。

享用百香果有多種方式，除了單獨用湯匙舀來吃，或拌入水果沙拉與優格碗中，更可製成果醬與果凍，讓食品洋溢熱帶風味。例如在冰淇淋上淋上百香果醬，或自製百香果冰淇淋；亦可簡單製作雙色冰棒；加入起司蛋糕與塔派中更顯夢幻。

百香果也能讓各種飲料更出色，輕鬆攪打成果汁或奶昔，或搗碎調製成雞尾酒與無酒精調飲，如以百香果為基底的「艷星馬丁尼」（pornstar martini），正再度掀起熱潮。如想運用於鹹味料理，可將其打入沙拉醬或醃料中，或以酸味中和起司的濃郁風味。

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