周日動動腦／唯一獲得奧斯卡獎「最佳影片」的恐怖電影是哪一部？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.航海用的海圖、航線圖是什麼方法繪製的？此法是將全世界畫在一個長方形中，經緯線垂直相交，且南北極被變形放大？

2.龍在中國歷史上原非皇室專用，直到哪個皇帝才規定雙角五爪的龍只能由皇帝使用？

3.在北美洲、格陵蘭 和斯堪地那維亞的北極地帶，哪一種動物的長毛製成的毛線昂貴奢華，有「北極黃金」的美稱?

4.奧斯卡獎 的歷史上，唯一獲得「最佳影片」的恐怖電影是哪一部？

5.中國歷史上哪個皇帝特別護持佛門，還特別准許少林武僧食肉？

6.中國哪一部古典文學作品中出現極多飲茶的場景，據統計高達629處？

7.「玉兔搗藥」的傳說故事中，這玉兔搗的究竟是什麼藥？

8.墨西哥 的古老傳統食物Huitlacoche被譽為「墨西哥松露」，它是長在玉米上的何物？

9.1932年澳洲政府曾因為哪一種鳥類數量過多，破壞農作，而出動軍隊進行「戰爭」，結果軍隊竟然慘敗？

10.印度理工學院在2009年開發一種人工心臟，它是根據什麼動物的心臟構造而來？

答案：1.麥卡托投影法 2.忽必烈 3.麝香牛 4.沉默的羔羊 5.唐太宗 6.金瓶梅 7.蛤蟆丸 8.玉米黑粉菌 9.鴯鶓 10.蟑螂