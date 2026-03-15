封面故事／今晚頒獎典禮 誰奪奧斯卡 換你來投票

最佳女主角提名者：蘿絲拜恩 Rose Byrne(左起)、艾瑪史 Emma Stone、潔西伯克利 Buckley、蕾娜特萊茵斯薇 Renate Reinsve、凱特哈德森Kate Hudson。(路透)

2026年第98屆奧斯卡 金像獎15日頒獎，我們在P06和P07製作了兩頁入圍名單，提供讀者在主揭曉前，先勾選你最愛的或你認為會得獎的影片或演員；也提供讀者勾選揭曉的贏家。

在你勾選之前，以下訊息供你參考。

在演員工會獎大獲全勝的「罪人」(Sinners)，以16項提名創下奧斯卡入圍紀錄；「一戰再戰」(One Battle After Another)以最佳影片、最佳導演等13項提名居次。非英語片以來自挪威的「情感的價值」(Sentimental Value)表現最出色，拿下最佳影片等九項提名；華裔導演趙婷的新作「哈姆奈特」(Hamnet)則獲得八項提名。

拿下金球獎 最佳導演的華裔導演趙婷以「哈姆奈特」入圍最佳導演。

甫在演員工會獎拿下最佳男演員的「罪人」麥可B喬丹(Michael B Jordan)、「橫衝直闖」奪下生涯首座金球獎影帝的提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，兩人將與「一戰再戰」李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、、「藍月終曲」伊森霍克(Ethan Hawke)、「這不只是個間諜故事」華格納莫拉(Wagner Moura)同場競逐。

影后部分，甫在演員工會獎拿下最佳女演員的「哈姆奈特」傑西伯克利(Jessie Buckley)、「媽的踹爆你」蘿絲拜恩(Rose Byrne)將與「情感的價值」蕾娜特萊茵斯薇(Renate Reinsve)、「暴蜂尼亞」艾瑪史東(Emma Stone)，以及在最後殺出重圍的「悠唱藍調」凱特哈德森(Kate Hudson)競逐后冠。

在金球獎得獎的「Kpop獵魔女團」入圍最佳動畫、〈Golden〉入圍最佳原創歌曲。