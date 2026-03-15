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移民專頁／配偶不必和主申請人一起遞交I-485

鄭毅律師主答
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讀者問：

我最近可以交表B了，在準備提I-485，但表A還差好久，配偶還是在讀博士班，有一個2030年才會過期的F-1。請問，配偶的I-485是否必須要和主申請一起交？如果不是的話，是在主申請者拿到卡之前交都可以嗎？因為要等返美證(AP)到了才能出境，不想浪費這個F-1。之前，看見過可以不交體檢表觸發補件的時候再交配偶的I-485，但現在規則改了，必須一起交體檢表。請問，現在返美證批下來一般多久？如果一起交的話，大概多久不能出境？有什麼好的建議嗎？

答：

1. 配偶的I-485不是必須和主申請一起交，而是直到主申I-485批准後入籍前交都可以。當然最好是在主申請人I-485批准前遞交，因為否則的話，如果主申請人綠卡批准後，職業移民排期倒退，配偶將無法在美國調整身分。

2. 基於此，因為你目前只是根據B表交I-485，A表排期還沒有排到，你配偶目前不交I-485是可以的。

3.如果你的配偶遞交了I-485，在I-485 pending期間，如果沒有Advance Parole（AP）離境，I-485會被視為放棄。目前移民局審理I-131 AP申請的速度比較慢，需要大約一年半左右。

4.你提到你的表A還差好久，配偶又正在讀博，建議配偶暫緩遞交I-485，先觀察你的排期以及I-485申請進展，再決定配偶遞交I-485的時間。

●編按：

什麼是表A？

表A（Final Action Date）：最終裁決日。意指批准日期，是可以拿到綠卡的申請時間。表A到了，申請人就可以進行移民程序的最後步驟，包括境內外簽或境內提交身分轉換（I-485）申請。當表A日期前進到申請人的優先日期，申請人就有綠卡名額了。

什麼是表B？

表B（Date For Filling）：一般簡稱為「遞件排期」，意指申請人最早可以提交身分轉換 (I-485) 的日期，表B通常早於表A。當表B前進到申請人的優先日期後，申請人就可以遞交 I-485，申請人可申請工卡 (EAD卡)或返美證(AP)，大福增加進行身分轉換的申請人在出入境和就業相關的彈性。

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