封面回響／70歲老媽 7個理由愛上冬奧金牌劉美賢

劉美賢在冬奧花滑奪金後，獲得全美觀眾的喜愛。(歐新社)

前言：上期周刊面故事主題是冬奧 滑冰金牌選手劉美賢 的故事，以下為讀者回響。

我70歲的老媽，不運動，也不看運動節目；不追星，從來也沒當粉絲；頂多就看看新聞。但自從劉美賢(Alysa Liu)在冬奧拿下花滑金牌後，她的世界變了，看手機的時間大幅增加，看YouTube的時間比做菜時間還多。她追逐劉美賢的新聞，看影片時，不只是笑容浮上臉面，偶爾還笑出聲來。我和老媽終於有了共同話題、共同追星、共同愛看的短視頻。

劉美賢的可愛，真是男女老少都抵擋不住；即使她可愛的某些元素，我年輕時身上也有，但當時都被老媽「看不慣」，嘮叨數十年。 劉美賢的叛逆，在她眼裡全部都是可愛的，我當年的叛逆，在她當年看來全是可惡的。

「妳看，這裡有個的老外媽媽留言，說她70歲了，但太喜歡Alysa了，她不斷地、一看再看Alysa滑冰的影片。」老媽指著YouTube一段劉美賢影片下方的留言，喜孜孜的指給我看，這應是反映老媽的心理吧。

老媽，您到底愛上劉美賢的哪些點呢？「有7點」，她竟也能娓娓道來，說得頭頭是道。記錄之。

笑口常開 有調皮有害羞

1.微笑。她不只是在比賽時微笑，接受任何人訪問時也是。13歲時接受吉米法倫的訪問，稚氣的微笑，談論她自己拿下冠軍時的哭泣模樣。20歲在冬奧賽前第二次去「今夜秀」節目，調皮的微笑，考問吉米法倫滑冰專有名詞時慧黠的模樣。拿下冬奧金牌後，她第三次去「今夜秀」現場，全場觀眾起立鼓掌，害羞的微笑，讓吉米法倫忍不住說「他們愛妳」。她配合節目做秀幫吉米法倫戴上「浣熊髮」微笑離開現場，學會了演戲式的微笑，真是太酷了。

浣熊染 靈感來自年輪

2.頭髮。這麼多人染髮，只有她有一番道理。華裔髮色是黑色，女生要嘛是全染，要嘛是挑染；只有她是「浣熊染」，一圈一圈的像光環。「她想成為一棵樹」，靈感來自「樹幹年輪」，每年的12月底就去染一圈，有如記錄時間和成長一樣。她之前的影片可看出來有兩圈，是2023年、2024年染的，那時綁馬尾，瀏海是黑色；冬奧前的2025年最新染的這一圈在最上面，瀏海是白金色的，所以她受訪說「我三歲」，每年加一圈讓她有一種「把人生一圈累積起來」的感覺，也是一種對自己的承諾。

劉美賢的「浣熊髮型」橫條紋和美國國旗的橫條紋很搭配。(歐新社)

她在聖路易斯的髮型師Kelsey Miller說，看到Alysa奪金後披著美國國旗的模樣，橫條紋的髮型和國旗橫條紋配在一起，真是太酷了。

打唇環 證明不是乖乖女

3.唇環。這證明她不是聽話的小乖乖女孩，是有自己時尚點觀點的女孩。老媽查過資料，這叫「唇繫帶穿孔」(frenulum piercing)。在身上任何地方穿孔帶環，過去只能接受耳環，現在接受度竟因劉美賢而大大開放。是她自己完成這個穿環，新聞有寫「我叫我妹幫我把嘴唇撐起來，我看著鏡子，手裡拿著穿刺針，就這樣穿過去。」

劉美賢的唇環吸引人注意。(路透)

這個叫「微笑唇環」，只有露齒微笑時才看得見。不是在牙齒上鑲嵌東西喔。「不過，我打算留言給她，過幾年就要拿掉，牙醫說那個在牙齒上的飾品可能長期摩擦會傷害牙齒的琺瑯質。」不過，她這個打扮真是太酷了。

不說冠冕堂皇的話

4.真誠。她會說「我不知道」，也會說「我沒想法」，或者回答「就是這樣」，但她不會說假惺惺的說冠冕堂皇的話。在Bravo《Watch What Happens Live》那段「快問快答」裡，主持人問她當時是否知道會得幾分時，她笑說自己「完全沒在想分數」；被問到「當下心裡是不是想：我一定贏了？」時，她說自己只顧著沉浸在剛滑完的感覺，根本沒在算技術分，所以「沒有在內心預先想到自己會拿金牌」；這些回答很真誠，你看她最興奮的那一刻，是跳(滑)完首長曲時，開心地喊「我要的就是這個」，並不是宣布奪冠的那一刻。

劉美賢在冬奧花滑的演出。(路透)

不刻意營造家庭形象

5.坦率。她談家庭，不會特意營造我家「幸福又美滿」的形象。13歲時受訪提及四個弟弟妹妹，她這個小姊姊說「我不能說我只愛這兩個，比較不愛那兩個」，她說「我的朋友中，我知道的都是會和兄弟姊妹吵架的，不是外面人家形容的那種和樂融融的」。是嘛，這才是真話。

奪金後在米蘭現場記者問，你爸爸很興奮，他和你說了什麼嗎？她對老爸的反應笑著回答，「太有趣了」。回來後受訪，說起當初決定退役時，爸爸非常生氣，然後又吐槽爸爸，說他現在幹嘛開心，又不是她團隊的一員。父女真言也是很酷的。

劉美賢12歲時是最年輕的美國花滑錦標賽女子冠軍，她和父親劉俊合影。(本報資料照／劉先進攝影)

花滑選手劉美賢的父親劉俊在南加分享奧運冠軍女兒的成長之路。(本報資料照)

致敬歌手 模仿動作舞步

6.致敬。最喜歡看網友播放她在Exhibition Gala演出時的模仿歌手的動作。她模仿《Stateside》MV的動作與舞步，向歌曲和歌手致敬，可愛到感人。以前的滑冰音樂幾乎是古典音樂，哪有可能這麼活潑的曲子啊。她模仿歌手，然後一堆網友模仿她，這首曲子已經餘音繞梁了 (註：老媽，這曲子已衝上Spotify美國區排行榜冠軍啦)；劉美賢在紐約去百老匯與《尚氣》男星劉思慕見面時，兩人也現場再度還原了這段舞蹈動作，在紐約洛克勒中心前，她也應電台之邀，表演這舞步。

劉美賢在冬奧的「表演滑」中，開場前幾個動作向引用的歌曲與歌手致敬。(歐新社)

在米蘭有記者問她如何做出「奪冠結尾姿勢」左手高舉、食指向上的動作，她也教了記者做，真是太可愛了。不過，「我好想知道她本來是想選Lady Gaga的哪一首曲子啊」。

劉美賢在長曲表演結束時的左手高舉、食指朝天的動作，引起記者的模仿。(路透)

不同的Alysa 本質相同

7.哲學。「Who’s Alysa 1.0 ?」和 「Alysa 2.0」。她用問第一個問題的方式來回答記者；然後也不認為現在是2.0。她退役、休息、復出，「有很多不同的Alysa，但我們本質上都是同一個人，是一種延續」她笑著回答，「坦白說，我覺得很多人不了解我的全部人生故事呢。」回美國後，無聊的主持人問她「妳想和小時候的妳說什麼話？」 她說沒有，那就是她真實的過去，幹嘛要去反思呢。

一樣地，當別的節目主持人問她如何看谷愛凌，劉美賢說得真好，「這真是無聊的話題。」

為美國隊出賽奪金的劉美賢(左)覺得網路上批評為中國隊出賽奪金的谷愛凌，是一個無聊的話題。(美聯社)

她說，「我13歲就認識谷愛凌，我們都有一半一半的美國和中國血統，她的技術真好，又有運動熱情。那些批評者真是雙重標準。」

除了沒聊劉美賢的花滑技巧；老媽，真的被圈粉了。