城鎮傳真／訪佛羅里達3國家公園 探濕地魅力

大沼澤觀景台。(作者提供)

喜歡拜訪美國國家公園的民眾，多半知道 Oh，Ranger ! 這份刊物，它在2025年特刊上有三隻黃色頭冠的棕鵜鶘及一隻水雞棲息水畔，悠然自得的封面，正象徵著佛羅里達州南端三座國家公園的自然特色。它們景觀獨特，以濕地、海洋、珊瑚礁與野生動物為主。

乾龜島傑佛遜堡。(作者提供)

大沼澤鱷魚。(作者提供)

比斯坎大白鷺。(作者提供)

去年12月中，我們從寒冷美國北方飛往南方溫暖的邁阿密，展開一趟以自然生態為主題的旅程，造訪三座國家公園：大沼澤地(Everglades)、比斯坎(Biscayne)與乾龜島(Dry Tortugas)。其中兩座距離邁阿密僅需一小時左右車程，而乾龜島則是美國最難抵達的國家公園之一，必須搭船或水上飛機前往。

大沼澤地國家公園 濕地生態縮影

第一站，大沼澤地國家公園(Everglades National Park)別名「草之河」(River of Grass)，這裡不僅是國際生物圈保護區，也被列入世界遺產 之一。它並不是靜止的沼澤，而是一片緩慢流動的濕地。因為公園幅員遼闊，三座訪客中心分布在不同入口，是探索濕地生態，了解天氣、步道狀況與野生動物活動的重要起點。如果你時間有限，不妨從歐內斯特科夫遊客中心(Ernest F.Cove Visitor Center)訪客中心開始。

其中Anhinga Trail這條約一哩的步道是最佳選擇，清晨動物活動頻繁，濕地景象生動鮮活。我們沿著寬廣步道漫步，不時看到大型鳥類翱翔或棲息在樹上。例如美洲鳳頭鸊鷉(Anhinga)這種鳥，雌鳥的脖子帶著一圈的白羽毛，雄鳥則沒有這麼漂亮的白項圈。彩䴉(Ibis)及大白鷺( Great Egret)也時時可見。再走到在樹林的一處轉折處，除了烏龜游泳，竟然看到水裡許多的魚在咬樹根，咚咚作響，時而互相追逐濺起水花，非常有趣。

走著走著，在大池塘另外一邊看見一隻水雞(Gallinule)在蓮葉上輕盈的跳躍覓食。黃色的頭冠，藍色的頭羽，紫色的身體，黃色的大腳，色彩之斑斕十分引人注目。走過小木橋後，草叢裡出現許多遊客最想看到的野生動物——曬太陽的鱷魚。雖然看起來懶洋洋，但聽說牠們攻擊時速度極快。 這條步道讓我們大飽眼福，近距離看到許多野生動物。

接著到佛羅明哥訪客中心(Flamingo Visitor Center)。這個訪客中心的展示頗具規模，最有趣的是一個「蚊子數量指標」，我們去的當天是在「可以忍受」範圍，可見此地蚊子之多，一定要記得穿長袖長褲和帶防蚊液及止癢藥。這裡風景極美，放眼望去盡是無數珊瑚礁小島。訪客中心也提供遊船，可觀察海牛及紅樹林。

第三個是鯊魚谷訪客中心(Shark Valley Visitor Center)，位於公園北部入口。我們選擇搭乘園區導覽車，導遊沿途介紹，看到野生動物時會停車讓大家觀賞與拍照，但不能下車以免打擾動物。我們看到許多大型鳥類與不同大小種類的鱷魚。森林深處有著名的白色螺旋觀景台，可俯瞰一望無際的草原與生態。

大柏樹保留區 景象棒

與大沼澤地相連的大柏樹保留區(Big Cypress National Preserve)，擁有活躍的鱷魚與美麗的柏樹膝狀根景觀。我們選擇開車走最有名的環形道路。這裡的鱷魚較活躍，在水中快速游動，只能遠觀。最吸引人的是水中的柏樹「膝狀根」，像蓬蓬裙般圓圓地裹在土裡。陽光照射下，樹影與倒影交織，樹與樹之間還能看到水鳥覓食，景象祥和。

但不久後，我們看到樹上棲息著數十隻禿鷹，彷彿等待動物屍體的氣味飄散，好讓牠們覓食。生物循環在此展現無遺。離開環形道路前，一隻粉紅琵鷺(Roseate Spoonbill)從頭頂飛過，為這次拜訪畫下美麗句點。

大柏樹膝狀根。(作者提供)

乾龜島國家公園 遙遠的海洋國度

次日，我們從邁阿密沿著著名的一號公路開往Key West，目的是拜訪在它外海68哩之遙的乾龜國家公園(Dry Tortugas National Park)。這個公園海域廣大，有七個珊瑚小島，是全球重要的海鳥築巢地，擁有密集的燕鷗與鰹鳥群落。公園主島因為綠蠵龜與赤蠵龜眾多，早期被西班牙人稱為「烏龜島」；又珊瑚礁上沒有活水，因此稱為「乾」。公園只能搭船或水上小飛機前往，船票需提前一兩個月預訂，是美國最難抵達的國家公園之一。我們不知道船班如此有限，只好改搭昂貴的水上飛機。然而，這次飛行經驗讓我們覺得非常值得，無論時間或視覺享受，都是搭船無法比擬的。

我們一早在Key West的機場集合。航空公司簡報後，發給每個人一個冰桶，裡面裝著午餐與瓶裝水，並提供完整的浮潛裝備。每位乘客都能坐在靠窗的位置，因此可以清楚欣賞海上的景色。戴上耳機，一邊聽著音樂與機長兼導遊的解說，在這一小時的航程中，由於是水上飛機，可以飛得很低，幾乎貼著水面。

海面下散布著無數珊瑚礁，有大有小，有些地方能看到海龜悠游，有些地方則有魚群洄游，甚至還能看到飛機在水面上的影子，景色美得令人屏息。這是我坐過無數飛機中，最美好的一次飛行經驗。水上飛機降落在公園潔白的沙灘上後，我們前往參觀五角形的傑佛遜堡(Fort Jefferson)。天氣炎熱，我們在清澈見底的護城河區域附近浮潛。 經驗豐富的機長告訴我們，靠近廢棄碼頭木樁的地方魚群最多。果然，我們被許多淺藍色、黃條紋的小嘴鱸，以及一些不知名的大魚群包圍，盡情享受這溫暖的海洋世界。

回程時，水上飛機特地帶我們飛越Key West市區，也看到幾處沉船遺骸，結束我們在這座國家公園的一日行程。

乾龜島。(作者提供)

比斯坎國家公園 海鳥的島嶼生態

在Key West參觀完海明威故居後，我們驅車北上，在著名的古老七哩大橋旁稍作停留，接著前往距離邁阿密約半小時車程的比斯坎國家公園(Biscayne National Park)但丁法斯切普遊客中心(Dante Fascell Visitor Center)。這座訪客中心建築造型優雅，陽台上散置木質搖椅，景色宜人，是我們此行最喜歡的訪客中心。 比斯坎屬於海洋型公園，訪客中心主要協助安排水上活動與外島行程。我們選擇隔日前往最受歡迎的博卡奇塔島(Boca Chita Key)。需要注意的是，前往外島的船不是從訪客中心出發，所以必須事先規畫好開車時間。

隔天，我們搭上公園的導覽船前往博卡奇塔島，同行約20人，一路欣賞由珊瑚礁形成的無數小島、紅樹林與熱帶海鳥。這些珊瑚礁小島群，其實是佛羅里達群島(Florida Keys)從南邊一直往北連上來的長串珊瑚島群的一部分。幸好1960到1980年代時，經過環保人士大聲呼籲下，成為公園保護區，才免於像南邊Key West般受到商業污染和過度開發。 這裡，是我一生中看到最多白色與棕色鵜鶘(Pelican)的一次。看著牠們巨大的身軀棲息在矮小的樹枝上，讓人擔心牠們會掉下來。

最終抵達博卡奇塔島，島上燈塔邊綠草如茵又有潔白沙灘，真後悔沒有帶泳衣。據說周末時，小碼頭會擠滿私人遊艇，草地上也會充滿人潮，是當地居民的度假勝地。

南佛羅里達的三座國家公園及大柏樹保留區，特色是海洋及野生動植物生態。造訪這三座國家公園，建議準備望遠鏡、防蚊液、止癢藥 、泳衣與浮潛裝備。這些公園也提供獨木舟與立式划板出租，提供觀鳥、划船、釣魚、游泳、步道、露營等活動，即使不會游泳，也能透過導覽車與導覽船深入了解多樣生態。

此外，由於其中有兩座重點在於海洋生態，所以行程時間安排建議保持彈性，盡量選擇晴朗的天氣出海，才不至於敗興而歸。由於我們安排了邁阿密市區及Key West做為緩衝，就可以把最好的天氣留給海洋公園的探索。

三座國家公園資訊：

大沼澤地國家公園(Everglades)：https://www.nps.gov/ever/index.htm

乾龜島國家公園(Dry Tortugas)：https://www.nps.gov/drto/index.htm

比斯坎國家公園(Biscayne)：https://www.nps.gov/bisc/index.htm