旅遊／翡翠之島 愛爾蘭譜寫綠色詩篇

巨人堤道山壁上的石柱，像極教堂管風琴。（圖作者提供）

雖然曾去過愛爾蘭，但以往的經驗告訴我，跟著老公球隊會看到不一樣的風景。飛抵愛爾蘭首都都柏林後，坐車駛往愛爾蘭北部大西洋之濱，全程四小時，一路風景優美，綠樹、綠草、綠野、湖泊，一個被綠色覆蓋的國土。路上人煙稀少，道路雙行，狹窄彎曲。從司機小程口中得知，愛爾蘭多雨、愛爾蘭人多金，他說自己一天若努力工作可以掙到1000美元。

愛爾蘭面積略大於台灣，於1921年獨立，1949年成為愛爾蘭共和國。北部有六個郡1921年選擇留在英國，成為現在的北愛爾蘭，受英國統治，使用英鎊。自1998年簽署貝爾法斯特協議後，如今的北愛爾蘭已經沒有戰火，與英國和諧共處，並一致同意未來的歸屬由北愛爾蘭公民投票決定。

一位北愛爾蘭的導遊告訴我們，表示他們要多生孩子，寄望下一代有足夠多的人數投票，從而回歸愛爾蘭。

愛爾蘭雖然自身人口不多，但其族裔遍及全球。19世紀時，愛爾蘭因馬鈴薯饑荒，人口大量移居美國、加拿大和澳洲，如今全世界有8000萬愛爾蘭後裔，他們每年3月17日定期慶祝聖派翠克節，雷打不動近400年。

國家公園城堡 奇花異草

在愛爾蘭的頭兩晚我們住在多尼戈爾（Donegal），飯店窗戶面對大西洋，岸邊有美麗的礁石，海裡有當地人游泳。第二天，全隊18人打高爾夫球，只剩三位女士觀光。我們到葛蘭維國家公園（Glenveagh National Park）。公園位於愛爾蘭最北端，面積170平方公里，是愛爾蘭第二大國家公園，在公園門口購票乘車前往城堡，進城堡需另外買票。

城堡建於19世紀末，是富商約翰．喬治．阿代爾的私人住宅。1937年被收藏家亨利買下，他花了大量時間修復布置，將城堡內擺滿各種文物與珍品，並修建了花園，種植來自世界各地的植物，還建了一座室外恒溫游泳池。1984年他將城堡和花園捐贈給國家，如今花園內裡鮮花盛開，長滿奇花異草。花園側門外有小路通往山頂，我們三個女生輕鬆爬到最高處，從那裡觀看壯麗的山脈、無盡的湖泊，如畫的城堡。

巨人堤道 石柱像管風琴

巨人堤道（Giant's Causeway）是愛爾蘭最重要的景點之一，位於北愛爾蘭東北海岸，因其獨特的地質景觀，被聯合國教科文組織列入世界遺產。大約在5000萬到6000萬年前，火山噴發的熔岩冷卻後形成此景，熔岩在冷卻過程中裂解成上萬根六邊形的玄武岩石柱，石柱排列有序地伸入海中。

愛爾蘭巨人堤道。（圖作者提供）

我們從遊客中心出發，沿著修整一新的道路步行十多分鐘，眼前一亮，4萬根石柱呈現在海邊，大多數為六邊形，也有少數是四邊形、五邊形、七邊形甚至八邊形。如此規模巨大的玄武岩柱匯集一處，高低錯落，排列整齊，宛如人工修建。遊客們可以隨意站在上面拍照，黑白拼色的石柱最上鏡，十多米高的石柱牆最搶眼。遊客中心發的聽筒除了介紹石柱形成的科學原理外，還加了許多神話故事。山壁上60根石柱垂直屹立，像極教堂的管風琴，甚為壯觀。我們沿著懸崖步道返回遊客中心，一路飽覽波瀾壯闊的大西洋海岸景色。

卡里克吊橋 驚險萬分

沿世界最美公路—巨人堤道海岸公路前行15分鐘，來到卡里克吊橋（Carrick-a-Rede Rope Bridge），這座建在大西洋上，橫跨懸崖與小島的繩索吊橋距海平面100英尺，被列為世界十大驚險橋梁之一，如遇到強風會非常刺激。三角形的小島上風景優美，可以看到成千上萬的海鳥，以及被海浪衝擊形成的洞穴，C字形的懸崖峭壁海灣。

横跨大西洋小島上的卡里克吊橋。（圖作者提供）

鄧路斯城堡 影視取景地

沿途中的鄧路斯城堡（Dunluce Castle），是北愛爾蘭中世紀的一座城堡遺跡，位於安特里姆郡，坐落在懸崖峭壁上，四周地勢陡峭，致使早期基督徒和維京人在此修建城堡。這座愛爾蘭最美麗、最浪漫的城堡遺址保留著西元1000年前的定居痕跡，城堡主要使用期是16和17世紀，曾居住過有世仇的麥奎蘭家族和麥克唐納家族，對於這兩大家族之爭英國王室也有參與。1928年，這座廢墟由州政府接管。城堡一步一景，處處令人止步不前。

北愛爾蘭中世紀的鄧路斯城堡。（圖作者提供） 鄧路斯城堡外的海岸線。（圖作者提供）

從城堡內向外觀望，海岸邊一字排開的象鼻山崖，被白浪陣陣拍擊，美得難以言表，難怪《權利的遊戲》在此取景拍攝。

鐵達尼號博館 形似冰山

北愛爾蘭首府貝爾法斯特在19世紀時是世界造船工業重地，著名的《鐵達尼號》在此建造。20世紀因「北愛衝突」，歷經數十年社會動盪。當地導遊帶我們參觀歷史悠久的愛德華風格市政廳、鐵達尼號紀念花園、老工業區、市中心、咖啡館、酒吧和北愛衝突壁畫牆。最後帶我們到維多利亞廣場購物中心屋頂，360度觀看貝爾法斯特市容。

北愛爾蘭首府貝爾法斯特鐵達尼號博物館。（圖作者提供）

最值得看的是鐵達尼號博物館。博物館外觀像一艘巨輪或冰山，裡面以實物和照片講述鐵達尼號建造和沉沒的過程，展示了郵輪最後失聯的準確時刻，大災難原來是由錯誤判斷導致。

鄧洛峽谷 湖泊如藍寶石

莫克羅絲國家公園（Muckross National Park）位於愛爾蘭西南部，安靜而美麗，是瞭解19世紀愛爾蘭貴族生活的地方，以擁有深湖、瀑布、莊園、花園和優美的步道著稱。最開心的是到鄧洛峽谷（Gap of Dunloe），那裡是愛爾蘭最經典的自然風景區。

愛爾蘭最經典風景區鄧洛峽谷。（圖作者提供）

我們租了馬車前往冰川山谷，兩側是麥吉利卡迪山脈（MacGillycuddy’s Reeks）和紫金山（Purple Mountain）山脈，途經五個小湖，湖泊之間有小溪相連。一路風景如畫，巍峨的山體流淌著一串串的瀑水，綠野中羊群和馬兒悠悠吃草；峽谷中的湖泊像藍寶石般明亮湛藍，道路兩旁奇石屹立，與奇形怪狀的山石遙相呼應，石橋、石屋、黃花、綠野仙蹤，感覺來到仙境。

在布蘭登勳爵小屋（Lord Brandons Cottage）用過午餐後，包船遊湖。這座湖屬於基拉尼國家公園，我們先穿越在狹窄的水道中，景色萬變，忽像莫內的油畫，忽似見西湖白堤，一會兒水如鑠金；一會兒狂風大浪，須高舉帆布擋浪。船到因尼斯法倫（Innisfallen）小島停泊，是一座7世紀的古老修道院遺址，島上已無人跡，頹垣斷壁，野鹿當家。最後在羅斯城堡上岸，是我心目中愛爾蘭最美的自然風光。

世界第一高球場 山海環抱

這次在愛爾蘭去了三個高爾夫球場，一個是愛爾蘭最美球場，一個是世界第一，一個是剛剛舉辦高球公開賽的球場，三個球場各有千秋。愛爾蘭最美的高爾夫球場奧德黑德高爾夫林克斯（Old head golf links，或譯老首領球場）位於愛爾蘭南部金賽爾附近，三面環海，許多球道就在懸崖邊緣，視覺衝擊力極強。球場猶如風景區，大海、飛鳥、野花、綠坪、燈塔、岩石、懸崖、峭壁、遺址、海灣一樣不少。

我生日那天在世界第一高爾夫球場度過。位於北愛爾蘭的皇家唐郡高爾夫球場（Royal County Down Golf Club），因自然景觀壯美，山海環抱，沙丘地形，洞洞具有挑戰性，2023和24年均被評為世界第一。球場創建於1889年，由貝爾法斯特商人和專業人士共同創建，利用原有沙丘地貌修建，自然起伏，硬質球道，狹窄隱蔽的開球線，極具挑戰性。

皇家波特魯士球場（Royal Portrush），我們是到愛爾蘭的第三天去的，可能因剛辦完公開賽，到處都是臨時棚架，感覺差了些許。