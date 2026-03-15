旅遊／寮國行 邂逅煙火裡的信仰

萬佛公園內的十二面多臂神像。（圖作者提供）

踏上寮國（又稱老撾）的土地，連空氣都檀香著淡淡的檀香。這趟旅程，我在不同的場所，不同的角落，邂逅著這片土地上煙火裡的信仰。

萬佛公園 混凝土塑佛像

湄公河畔的萬佛公園，又名香昆寺，與泰國廊開府隔河相望，是一座融佛教與印度教元素於一體的露天雕塑園。一進門，就被一片造像的海洋所震撼。幾百尊形態各異的佛像、神像或立或臥，大小不一。小的僅一米之高，最大一尊是長約50米的臥佛，是寮國全國最大的臥佛。釋迦牟尼的慈悲、觀音的溫婉、梵天的莊嚴、濕婆的雄奇，皆在此間栩栩如生。

萬佛公園內的護法神像。（圖作者提供）

標誌性建築是天堂地獄塔，形似南瓜，高28米，內分三層，自下而上對應地獄、人間、天堂，將佛教「三世因果」的哲思，化作觸手可及的具象。

讓我驚歎的是，這些並不是我們常見的石刻造像，而是清一色的混凝土澆築。由高僧本勒．蘇利拉主持創作，因條件所限，從1958年動工，歷時27載，1985年方才完成，堪稱一場「混凝土的奇蹟」。

我第一次看到印度教守護神祇的威嚴，特別那誇張的眉眼，竟與三星堆的千里眼有著幾分神似。

水泥的壽命遠不及金石，僅僅40餘載風雨侵蝕，大都造像表面色澤已趨於暗淡，部分造像已斑駁殘敗，指尖撫過，盡顯粗糙。

寺廟 是教育與修行場所

在「九層佛塔」前，偶遇一位身著橘紅僧袍的僧人，戴著時尚的墨鏡，斑駁的混凝土牆為背景，那抹鮮亮的橘紅，像一幅流動的畫。我向他揮揮手，算是打招呼，他也向我頷首微笑，我連忙按下快門。

萬佛公園九層佛塔前的僧人，拾階而下。（圖作者提供）

僧人下了台階後，竟主動走過來與我們合影，滿足了我們的極大的好奇心。如此友善的邂逅，讓我很愉快。

後來才知，在寮國，男人的一生是與寺廟深度綁定的，出家不是選擇，而是成長的剛需。一般男孩上學前要先到寺廟，學習做人規範及待人禮儀，長大後，若遇到什麼想不開的事，都會到寺廟修行一段時間，寺院即為教育與修行的場所，所以僧人與俗人之間，沒有那麼 明顯的壁壘。

瑯勃拉邦街頭 體驗布施

寮國主要信奉的是南傳上座部佛教，僧侶不蓄財、不務農、不炊煮，每日托缽乞食，既是修行，也是維繫生存的方式。於信眾而言，恭敬布施，亦是積累福報的一種修行。在瑯勃拉邦，我們在導遊的指引下，體驗了一次這種延續數百年的傳統的布施。

瑯勃拉邦的清晨體驗布施。（圖作者提供） 瑯勃拉邦清晨，當地居民布施。（圖作者提供）

清晨五點半，天光未亮，導遊帶我們來到街邊，一人一張小凳，一盒糯米飯、幾樣茶點，還有一隻薄薄的手套。不多時，遠處傳來細碎的腳步聲，一隊身披袈裟的僧侶緩緩走來，橘紅的身影，在晨霧中若隱若現。他們手捧光潔的飯缽，走到面前時，我們學著當地人的模樣，將食物輕輕放入缽中。一句輕柔的「薩拜迪」，裹挾著清晨的微涼，飄落在耳畔，撫慰著心靈。

隊伍慢慢挪動，有鬚髮花白的老僧，亦有稚氣未脫的小沙彌，那抹橘紅，伴著晨霧，美得讓人心生憐惜。導遊說，一年四季，無論陰晴雨雪，這種布施從不會間斷。若是乞得的食物有餘，僧侶們便會分給周邊的貧苦人家。

人群裡，除了我們這些遊客，更多是當地居民，他們的動作虔誠且從容，滿懷信仰的日常，就這樣在晨曦中互相滋養，溫柔著時光。我雖不是信眾，卻被他們如此虔誠的信仰感動著。默默地祈願，願他們日日安好，年年順昌。

藍瀉湖溶洞 臥佛賜寧靜

萬榮的藍瀉湖，是遊人們趨之若鶩的勝地，湖水碧綠澄澈，岸邊的大榕樹跳台，總能聽見陣陣歡呼。而我卻更喜歡湖邊山腰處的坦普坎溶洞，它以藏著自然、宗教、歷史的許多傳說，深深地吸引著我。

藍瀉湖溶洞前庭。（圖作者提供） 藍瀉湖溶洞主洞室臥佛。（圖作者提供）

從山腳到洞口，要攀越兩百多級天然岩石台階，陡峭處需手腳並用，方能上行，前行的不易，難住了一大批遊客。

好不容易才到洞口，只見裡面一片昏暗，沒有任何人工照明，昏暗中，鐘乳石的影子被拉得悠長，平添幾分神祕。

藉著從左上方一洞口處射入的一束自然光線，我們小心向前，才到了主洞室。只見寬大的岩壁之下，供奉著一尊約有近五米長泰國素可泰風格的青銅臥佛，右側臥姿，神態安詳。這尊藏在地心裡的臥佛，雖不像別處的佛像那般受眾人矚目，卻自帶一份寧靜的力量。佛像周遭擺著許多新鮮的花束，想來常有人跋山涉水，到此參拜。

聽說在佛教節日時，當地信眾會列隊上山獻供，溶洞裡便會迴蕩著誦經與水滴落石交織的聲音，可以想像，那將是一幅如何震撼人心的場面。

我站在佛前，感覺塵世的喧囂，彷彿被溶洞的靜謐隔絕，時光在此也停止了轉動。唯有水滴「叮咚」，一聲聲，如佛在耳畔低語。我不由雙手合十，虔誠三拜。那一刻，心裡滿滿沉澱的慈悲。

西蒙寺 黃繩繫兩地牽絆

西蒙寺是萬象最古老、香火最旺的寺院，被當地人尊稱為「母親寺」。西蒙寺始建於1563年，由瀾滄王國國王賽塔提拉主持修建，寺前廣場上，還立著國王西薩旺．馮的青銅雕像。

西蒙寺僧人拴線祈福。（圖作者提供） 西蒙寺。（圖作者提供）

關於寺名的由來，藏著一個動人的傳說：當年建寺時地基不穩，一位名叫西蒙的孕婦，毅然跳入基坑，以生命為寺廟奠基。後人為了紀念她，便將寺廟取名「西蒙」。

西蒙寺是信眾誦經禮布施核心之地，也曾是寮國歷屆內閣就職宣誓的場所。我們到訪時，看見許多信眾帶著鮮花等各種禮品，排隊等候僧人拴線祈福。

入鄉隨俗，我也學著眾人的模樣，沒買鮮花，將10元人民幣輕輕放入僧缽。僧人手持淨瓶，灑下幾滴聖水，口中誦念著經文，聲音低沉而溫和。隨後，將一根黃繩纏繞在我的手腕上，我亦雙手合十舉額，以致謝意。按當地習俗，這根祈福繩要戴滿整整72小時後，再恭敬解下，繫在樹上，或放入水中，才算將心願託付給自然與信仰，讓福氣自在流轉。

三天後，我已從寮國回到淮安。依著習俗，我將腕間的黃繩小心解下，輕輕繫在家門口的桂花樹上。晚風拂過，繩結輕晃，寮國之行的生動畫面，如電影般在腦海重播。

黃繩繫在家門口的桂花樹上。（圖作者提供）

是啊，寮國人的信仰，就在這看似平常的煙火裡。在混凝土造像的質樸裡，在溶洞臥佛的靜謐裡，在清晨布施的溫暖裡，也在祈福黃線的牽絆裡。

就像湄公河的水，緩緩流淌，不疾不徐，把慈悲放在每一個路過的人心裡。