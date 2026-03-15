娛樂／怕得罪川普？欣德拉賈布之聲 北美發行遇冷

「欣德拉賈布之聲」電影海報。（取材自IMDb）

入圍本屆奧斯卡 最佳國際電影的五部電影中，挪威「情感的價值」（Sentimental Value）、巴西「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent，又譯「密探」）、西班牙「穿越地獄之門」（Crossing the Gates of Hell，又譯「接近終點」）和法國「只是一場意外」（It Was Just an Accident，又譯「普通事故」）北美發行全由霓虹影業包辦，算是歷年少有的奇觀，而在頒獎典禮前夕，唯獨突尼西亞送選的「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab）仍沒人敢承接。

長久以來，「欣德拉賈布之聲」都無法找到願意收購的北美發行商，面臨無法在美公映的困境。原本該片甚至沒有獲得奧斯卡提名的資格，後來是參與製作該片的紐約獨立電影公司WILLA影業，自己又拿下了該片的北美發行權，在去年12月19日安排在紐約和洛杉磯各一家影院首映，隨後在21家影院小規模放映。

相比之下，「只是一場意外」、「情感的價值」、「這不只是個間諜故事」的上映規模至少達到100家影院。要知道，對於參與頒獎季的作品而言，上映規模、新聞版面、社群媒體討論度，都是能否獲得奧斯卡評委垂青的重要因素，因此先天不足的「欣德拉賈布之聲」最終能擠進提名實屬不易。

5歲女孩電話求救 最終仍遇害

「欣德拉賈布之聲」由曾獲奧斯卡最佳紀錄長片提名的考塞爾本哈尼耶（Kaouther Ben Hania）執導，根據真人真事改編，講述五歲的巴勒斯坦 小女孩拉賈布的故事，她在2024年遭以色列 軍隊殺害。

當時，拉賈布和家人正逃離加薩，乘坐的車輛遭到以軍砲擊，拉賈布的叔叔、姑姑和三個表兄弟姊妹當場喪生。拉賈布和另一位表兄弟最初倖免於難，並從現場打電話給巴勒斯坦紅新月會尋求幫助，告知對方正有一輛以色列坦克正在轟炸他們。後來，表哥也不幸遇難，最後只剩下拉賈布獨自一人被困車內，她透過罹難親屬留下的手機，與紅新月會的醫護人員通話長達數小時。不幸地是，2月10日以軍撤離後，拉賈布和前來救援的兩名醫護人員的遺體被發現。

2025年9月3日，「欣德拉賈布之聲」在威尼斯影展全球首映，獲得現場觀眾長達23分鐘的掌聲，創下歷史紀錄，該片最終奪得相當於第二名的評審團大獎銀獅獎，之後又在多個影展上展映，所到之處，幾乎獲得清一色好評。因此，負責該片銷售工作的CAA Media Finance公司原本預計「欣德拉賈布之聲」很快就能找到北美發行商，但結果卻是乏人問津。

第82屆威尼斯影展競賽片「欣德拉賈布之聲」放映典禮上，導演考塞爾本哈尼耶手持拉賈布的照片走紅毯。（路透資料照片）

好萊塢巨星掛名支持 不敵恐懼

為示支持，重量級好萊塢電影人包括布萊德彼特（Brad Pitt）、瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）、史派克李（Spike Lee）等，都紛紛站出來掛名該片的執行製片人，心甘情願借出自己的名氣為其背書，希望能幫助它做好宣傳，找到發行商。

是擔心美國觀眾不愛看，收不回版權費嗎？該片自威尼斯影展首映之後，就陸續賣出法國、義大利、英國、土耳其、西班牙、阿聯酋等地的發行權。電影在義大利上映後，首周末票房排名第四；在法國上映時，首周末票房排名第九，對於一部小眾阿拉伯語對白的電影來說，都算是不錯的開局。截至2月底，該片除北美之外的票房約447萬美元。

早些時候，曾有好萊塢媒體就此問題採訪了十幾家北美發行商，少數直接拒絕受訪，願意表達觀點的，也都要求必須保持匿名。其中，出現最多的答案是「恐懼」，有人表示，「對於美國發行商而言，取得這樣的電影，意味著要投入大量資源，以抵抗來自各方的攻擊。資源遠超用於電影本身營銷、宣傳的資金，你需要的是一支專業團隊，善於在如今這種高度兩極分化的社會大環境中，處理各種可能的爭議。但多數發行商，根本沒有足夠的精力，或是沒有足夠的意願去打這麼一場攻防戰。」

好萊塢影星瓦昆菲尼克斯（左）與魯妮瑪拉（中）以執行製片人身分，佩戴呼籲以巴永久停火團體「Artists for Ceasefire」徽章，現身支持「欣德拉賈布之聲」全球首映。（路透資料照片）

以巴衝突電影 只能超低調上映

事實上，上一屆奧斯卡最佳紀錄片獎得主「你的國，我的家」（No Other Land，又譯「唯一的家園」），也因為講述類似主題，同樣沒能找到北美發行商，最終也是自主發行。該片在北美138家影院上映，最終獲得了254萬美元的票房，足以證明其實有不少美國人願意觀看以巴以衝突為背景的作品。

此外，去年在坎城影展首映的紀錄片「把靈魂放在掌上前行」（Put Your Soul on Your Hand and Walk）拍攝對象、攝影記者Fatma Hassouna亦在以色列的空襲中不幸喪生，該片由美國公司Kino Lorber買下北美發行權，並在去年11月安排了公映，但放映規模僅三家影院。

所以，有市場，卻沒人肯發行，看來主要原因還是擔心「盤外因素」。接受採訪的某位電影公司高層就承認，他「非常害怕」做任何有可能會激怒川普政府的事情。在川普二度入主白宮之前，外界曾預計向來立場左傾的那些好萊塢電影公司會與他矛盾加劇，大起衝突。然而，一年過去了，從目前的情況來看，幾乎所有好萊塢公司都採取配合、退讓、息事寧人的方式應對，在這樣的大背景下，為巴勒斯坦人發聲的「欣德拉賈布之聲」無法找到北美發行商，恐怕也就不是什麼讓人意外的事了。

梅蘭妮亞紀錄片 影視大廠重金瘋搶

反觀另一部作品，則是大受各大片商追捧，那就是早前上映的第一家庭紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）。兩部紀錄片命運截然不同，也清楚勾勒出當前政治氛圍下好萊塢所做出的現實選擇。

「梅蘭妮亞」記錄梅蘭妮亞川普在2025年總統就職典禮前20天的日常作息，由她本人擔任執行製片。電影立項後，隨即引來亞馬遜、迪士尼、Netflix和派拉蒙等好萊塢巨頭競相出價，最終由貝佐斯旗下的亞馬遜米高梅影業，以高達4000萬美元的天價拿下北美發行權。

一般而言，紀錄片的受眾有限，票房表現向來不算亮眼，過往發行權費用多半僅落在數百萬美元區間。因此，亞馬遜此番破紀錄的大手筆背後，是否另有盤算、最終能否回收投資，也引發了外界諸多揣測。另有媒體披露，身兼執行製片與主角的梅蘭妮亞，此次片酬高達2800萬美元。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出席紀錄片「梅蘭妮亞」首映典禮。（路透資料照片）

除亞馬遜之外，出價第二高的是迪士尼，報價約1400萬美元。也就是說，亞馬遜的報價幾乎高出競爭對手一倍，已難以單純用理性競價來解釋。面對外界質疑，亞馬遜官方僅回應：「購買該片發行權只有一個原因，因為我們認為我們的客戶會喜歡這部電影。」

「梅蘭妮亞」從去年年底便啟動宣傳攻勢，有好萊塢媒體指出，該片的宣發費用高達3500萬美元，不僅創下紀錄片史上最高宣傳成本，也超過不少好萊塢劇情大片。對此，亞馬遜方面曾出面否認，但公開資料顯示，短短一個月內，該片僅在全美各大電視台投放的廣告費用，就已達350萬美元，尚未計入網路、平面媒體與戶外看板等宣傳支出。

口碑兩極 中高齡女性占多數

1月30日起，「梅蘭妮亞」在全美1778家影院上映，首映三天票房達700萬美元，令不少市場人士跌破眼鏡。若從影評表現來看，情況則截然不同，該片在「爛番茄」上的專業影評新鮮度僅有5%。「綜藝」雜誌痛批其為「不知羞恥的宣傳廣告片」，「獨立報」甚至將其比作納粹宣傳片「意志的勝利」（Triumph of the Will），此外亦不乏內容空洞、節奏緩慢、配樂失當等批評聲浪。

然而，觀眾反應卻呈現完全不同的面貌。該片在「爛番茄」上的觀眾評分一度高達99%，CinemaScore與PostTrak兩大觀眾調查平台的評價，亦分別給出A級與滿分5分的成績。考量到寒冬專程進戲院觀賞此類紀錄片的觀眾，本就多半為支持共和黨與川普的族群，這樣的結果或許並不令人意外，也再次凸顯美國社會當前高度撕裂的現況。

電影評分網站「爛番茄」上，「梅蘭妮亞」的影評人與觀眾評價呈現兩極。（爛番茄網站截圖）

根據市場調研公司EntTelligence數據，該片首映觀眾中，72%為55歲以上女性，83%年齡在45歲以上，且75%為白人。

「梅蘭妮亞」票房表現最佳的城市包括達拉斯、奧蘭多與休士頓，幾乎與川普在上一次總統大選中獲勝的州別高度重合，尤以佛羅里達州最為明顯，前十名城市中即有半數位於該州。

上映前，社群平台曾流傳不少預售場次座位圖，顯示上座率偏低，導致外界普遍預測票房將慘敗。分析人士指出，55歲以上族群較少使用線上購票系統，因而誤導市場預測機構。而在支持川普的媒體與選民眼中，自由派媒體唱衰票房的行為，也再次被視為「假新聞」的例證。

若不考慮通膨因素，700萬美元已是近十年來北美地區紀錄片（不含演唱會類型）最佳的首映成績之一，截至3月初，「梅蘭妮亞」全球票房約為1661萬美元。不過，考量其高達4000萬美元的發行權費用與不菲的宣傳成本，亞馬遜是否能單靠票房回收投資，仍存在相當變數。

（取材自澎湃新聞）