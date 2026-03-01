我的頻道

料理功夫／沙茶甜椒肉片

林水治
材料：豬肉後腿片350克、黃椒1個、豆腐1/3盒、洋蔥半個、蔥1支、沙茶醬1大匙、蠔油1匙。

作法：

1.醃肉片：味啉、醬油、番薯粉，醃製30分鐘。

2.煎肉片：不粘鍋加油，把肉片煎7分熟，盛出備用。

3.加點油炒洋蔥，變軟後加入沙茶醬和蠔油炒香，再加入黃椒絲和豆腐片，熱透後放入肉片和蔥段，翻拌幾下即可出鍋。

這盤黃椒肉片很夠味，肉片7分熟再拌炒，口感很嫩；加上豆腐吸附多餘油脂，非常下飯。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

世報陪您半世紀

豆腐

料理功夫／花開富貴-白菜卷

料理功夫／抹茶湯圓2吃

