料理功夫／沙茶甜椒肉片

材料：豬肉後腿片350克、黃椒1個、豆腐 1/3盒、洋蔥半個、蔥1支、沙茶醬1大匙、蠔油1匙。

作法：

1.醃肉片：味啉、醬油、番薯粉，醃製30分鐘。

2.煎肉片：不粘鍋加油，把肉片煎7分熟，盛出備用。

3.加點油炒洋蔥，變軟後加入沙茶醬和蠔油炒香，再加入黃椒絲和豆腐片，熱透後放入肉片和蔥段，翻拌幾下即可出鍋。

這盤黃椒肉片很夠味，肉片7分熟再拌炒，口感很嫩；加上豆腐吸附多餘油脂，非常下飯。

