前紐約市長朱利安尼肺炎緊急住院 已可自主呼吸

前任紐約市長朱利安尼因肺炎住院。(美聯社)

前任紐約市長、前川普 律師朱利安尼 (Rudy Giuliani)因肺炎3日在佛州 住院，朱利安尼發言人谷德曼(Ted Goodman)4日在社群媒體發表聲明說，朱利安尼病情嚴重，一度帶上呼吸器，但現已可自行呼吸。

發言人表示，81歲的朱利安尼憑藉堅強意志正與病魔對抗，呼籲支持者幫忙祈禱。將近八個月前，朱利安尼在新罕布夏州一場車禍裡受到重傷。

與朱利安尼共同主持直播節目的谷德曼在社群媒體X聲明中寫道：「朱利安尼是個鬥士，以堅定不移的意志面對人生當中所有挑戰，就在我們說話的同時，他正以這股力量為生命奮戰。」

古德曼表示，朱利安尼的病情因「限制性呼吸道疾病」而惡化，這種疾病被認為與他在2001年9月11日世界貿易中心襲擊中接觸到的灰塵與有毒物質有關。

朱利安尼在佛州棕櫚灘附近住院，此前他在1日晚間的線上談話節目中被聽到咳嗽，並以沙啞的聲音告訴觀眾他的嗓子「有點不舒服」。

古德曼在聲明中表示：「這種情況會讓任何呼吸道疾病變得更加複雜，而病毒迅速壓垮了他的身體，需要使用呼吸器來維持足夠的氧氣並穩定他的狀況。」

川普總統3日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，朱利安尼非常優秀，是「真正的戰士」，也是紐約史上到目前為止最好的市長，「朱利安尼遭到激進左翼份子與民主黨人的惡劣對待，簡直是一場悲劇。他對每一件事的看法都是對的。」

前紐約市長亞當斯(Eric Adams)發言人夏皮羅(Todd Shapiro)3日也表示，雖然亞當斯與朱利安尼政治立場不一定相同，但亞當斯祝福一輩子奉獻給公務系統的朱利安尼獲得力量與健康，早日康復。

朱利安尼在紐約市擔任市長八年，就在他卸任前數個月，發生了九一一恐怖攻擊，成為他任期的重要標誌。他因在事件中的領導表現而被譽為「美國的市長」，並獲英國女王伊麗莎白二世授予爵士頭銜，同時被《時代》雜誌選為年度風雲人物。

身為共和黨人的朱利安尼之後曾競選總統但未成功，並擔任總統川普的顧問，在川普於2020年大選失利後，主導其試圖推翻大選結果、繼續留任的相關行動。