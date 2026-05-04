俄導演小金人被當武器 紐約登機遭強制託運一度失蹤

俄羅斯導演塔蘭金(中)今年3月在奧斯卡頒獎典禮上領取最佳紀錄長片獎，手上的小金人獎做因為運輸安全管理局安檢人員拒絕讓他帶上飛機，強迫託運而一度遺失。(路透)

今年3月摘下奧斯卡 最佳紀錄長片獎的俄羅斯 導演塔蘭金(Pavel Talankin)日前在紐約搭機返回歐洲時，隨身攜帶的小金人 被運輸安全管理局(TSA)人員擋下強制託運，結果竟然遺失，所幸已被航空公司尋獲。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，漢莎航空(Lufthansa)發表聲明證實：「我們確認奧斯卡獎座已經找到，目前在法蘭克福妥善保管，我們已與塔蘭金本人聯絡，希望盡快安排歸還事宜，對此造成的不便，我們深表歉意，也向所有得獎人致歉。」不過漢莎航空並未說明遺失原因，僅強調會採取行動，防止類似情況再次發生。

2026年奧斯卡最佳紀錄長片得獎作品「無名小卒對抗普亭」(Mr Nobody Against Putin)男主角兼共同導演塔蘭金4月29日在紐約甘迺迪國際機場搭機返回歐洲，不料接受安檢時竟被TSA人員攔下，該片另一共同導演博倫斯坦(David Borenstein)隔天透過Instagram發文證實：「TSA人員說他(塔蘭金)的小金人可能被當成武器，不允許他帶上飛機。」

此外塔蘭金也向Deadline網站表示：「他們說，你必須把它託運。」博倫斯坦還向BBC證實，八磅重的小金人當場包裹氣泡膜裝入紙箱，準備與塔蘭金搭乘班機一起託運：「他們隨便找了個簡陋盒子，讓他把小金人放進去，大家都說『這是奧斯卡獎座，你幹嘛要這麼做？』」

結果當塔蘭金抵達法蘭克福機場時，遍尋不到小金人蹤影，其經紀人托辛(Vitaly Ataev Troshin)向NBC證實已與航空公司聯繫：「塔蘭金安全抵達布拉格，等候進一步消息，我們會密切關注事件發展，如有任何新消息，我們會及時發布。」

塔蘭金強調自得獎以來，隨身攜帶小金人搭機不下十餘次，從未被攔阻：「他們怎麼會把奧斯卡獎盃視為武器，真是令人費解，我把它放在客艙裡，從未碰到任何問題。」還有博倫斯坦也憤憤不平表示：「我查過了，找不到任何人被強制託運奧斯卡獎座的案例，如果他是著名演員或是英語流利人士，會受到同樣待遇嗎？」