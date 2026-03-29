2025蕭邦鋼琴大賽冠軍／陸逸軒：最後一音落下 才感覺能呼吸

美國台裔鋼琴家陸逸軒拿下2025國際蕭邦鋼琴大賽首獎。(歐新社)

「我盡我最大的努力，只純粹專注在眼前的音樂上，我很愛我彈的每一首曲子，但不可避免地還是會有很多擔憂，我只是努力壓抑著這些想法不讓它們冒出來，只有在最後一個音落下之後，我才終於感受到一種巨大的如釋重負，感覺我真的可以呼吸了」。去年10月在第19屆國際蕭邦鋼琴大賽中拿下首獎的美籍台裔鋼琴家陸逸軒(Eric Lu)，日前在他位於波士頓的家中受訪時，心中仍難掩激動。

2015年，18歲的陸逸軒(Eric Lu)以「E小調鋼琴協奏曲Op.11」在波蘭華沙蕭邦鋼琴大賽初試啼聲，奪下第四名佳績。當時稚氣未脫的他，只求完美呈現苦練已久的成果，對這場賽事背後所代表的意義和帶來的機會似懂非懂。

美國台裔鋼琴家陸逸軒獲得2025年蕭邦鋼琴大賽首獎。(歐新社)

10年後 二度叩關奪冠

但10年後的他，已在職業鋼琴家生涯道路上有了一定的累積，巡演、唱片發行接踵而至；然而，陸逸軒卻選擇在30歲的年齡限制前，再次藉蕭邦更為內斂詩意的「F小調鋼琴協奏曲」叩關同一場賽事，更戲劇性地摘下桂冠，拿下2025年的冠軍。

鮮花與掌聲的背後，隱藏的是作為職業鋼琴家的冰冷現實。

談及再次參賽的動機，陸逸軒的思緒早已不同於18歲時的天真，而是在專業舞台上逐漸看清，在國際樂壇的競爭體系中，「成績」往往決定一個音樂家所能獲得的資源，而「機緣」並非單憑運氣，而是要靠無數的苦練與人脈打造。

美國台裔鋼琴家陸逸軒獲得2025蕭邦鋼琴大賽首獎後，接受頒獎。(歐新社)

「要在那樣的層級中脫穎而出、達到能穩定演出的那種程度是非常困難的，某種程度上，每個人都在爭奪那非常有限的幾個位置。而蕭邦比賽是其中一個、也許是少數幾個、甚至可能是唯一一個，能夠大幅改變局面的比賽，尤其是如果你拿到第一名的話，可以推動你的職涯，讓專業鋼琴家這條路能帶來更多機會。」陸逸軒坦言。

再參賽 回頭無路可退

賽事結果猶如鋼琴的琴鍵一般，黑白分明，毫無灰色地帶可供躲藏，對二次參賽的陸逸軒而言更是一場「豪賭」。

已有簽約的經紀公司，曾出過數張唱片，甚至有穩定的巡迴演出，職業生涯如此順利，若再次挑戰的結果不如人意，恐怕將大大重創他的名聲。肩上揹負的無數壓力與不容失敗的恐懼，是18歲的陸逸軒從未料想過的事，卻是28歲的他不得不面對的選擇題。

「我其實思考了非常久，我想過我可能會失去很多，在當時我也想：如果我參賽但沒有進決賽、或是進了決賽但沒有得獎，甚至比10年前成績還差，那我基本上無路可退，以觀眾的觀感來看，我至少必須要拿到前三名吧，但這對我來說的確非常、非常的困難。」即使名次本身無法代表一切，但在音樂產業中，僅有頂尖人物才能獲得重點資源，第一名更甚。

在近一小時的最後一輪演出中，陸逸軒投入的神情，讓指尖緩緩在琴鍵上遊走的從容，讓人難以一窺他不斷翻湧的思緒。隨著音樂，與作品與創作者流動，與蕭邦隔著時空對話，但同時，他也在與自己搏鬥。不許失敗的壓力帶來的緊張、恐懼、壓力，其實正緊密的絞纏在音符之間。

隨著陸逸軒的世界愈來愈大，接下來一年將迎來更多的海外演出機會與不斷的挑戰。(記者馬璿/攝影)

談音樂「是我全部人生」

不過，那份與音樂的連結，與10年前、甚至是幼時的他並無二致，當話題從比賽、風險與現實，轉回音樂本身時，陸逸軒的語氣明顯變得溫和。對他來說，競賽是職業道路上的一項工具，而非唯一目的，真正支撐他一路走到今天的，仍是對音樂的熱愛。

「音樂就是我的全部人生。」他說。從17歲初次踏上華沙舞台，到30歲前最後一次放手一搏，這些年名次、掌聲與市場評價都不斷在他身邊流轉，但他始終把音樂視為一件比競爭更私密的事。「音樂是完全不同的東西。它是推動我人生的力量，也是為什麼我直到現在，仍然像第一次聽見這些偉大傑作時那樣深深地熱愛它。且直到現在，我仍然不斷地在學習、在發現。我覺得音樂藝術就像是人生的映照，它一直在進化，一直在改變，就跟人生一樣。」

陸逸軒從不懷疑自己的能力，努力忠實傳達作曲家的真情實意。(記者馬璿/攝影)

也因此，陸逸軒最在意的並不是炫目的技巧，或在眾多版本中塑造出鮮明的自我，而是他作為一個詮釋者，能否透過與作曲家的共鳴接近對方的內心，但也同時保留屬於自己的聲音。「你必須百分之百投入你自己，但它不應該凌駕於作曲家之上。」當演奏者坐在琴前，當然不可能完全抽離自己，個人的生命經驗、情緒與感受，終究會進入詮釋之中；但這份克制，不僅是為了如實呈現作曲家寫下作品時的情感、能量與思想，也回應了他對音樂的核心思想：「跟隨自我成長不斷昇華」。

掌聲下 無數自我懷疑

但要在產業中站到巔峰之位，除了專心致志，背後當然也少不了犧牲，陸逸軒不諱言成為職業音樂家的代價。從孩提時代開始，大量時間都在琴房練習，他勢必要放棄許多原本屬於年少時期的青春與自由；長大之後，世界巡演、往返不同城市與國家，也讓與朋友、家人相聚的時間被壓縮得所剩無幾。即便站上台前的身影總是沉穩克制，他卻直言，這份職業對於生性敏感內斂的他而言並不輕鬆，「每一次演出，你都像是在交出自己的一部分。」除了要面對演出的體力與專注力消耗之外，還得承受來自外界持續不斷的觀感、評論與審視，而這對音樂家而言，往往是更難言說的一層負擔。

除了巡演與工作近況，陸逸軒在平常生活中低調。圖為他的粉絲製作客製化鋼琴模型，表達對陸逸軒的支持。(記者馬璿/攝影)

「偉大的音樂家都是敏感的人，你必須是。」正因如此，即使已在國際舞台上站穩腳步，甚至拿下蕭邦鋼琴大賽首獎，他也從不認為自己因此便能擺脫懷疑。相反地，自我懷疑幾乎是他生命中的常態：懷疑自己的想法是否足夠成熟，懷疑技巧是否真能承載情感，也懷疑自己在那一刻能否真正對得起作品、對得起自己。

「每個會自我反省的藝術家，都會一直有懷疑，但這沒有答案，你只能盡力而為，然後就這樣，每一天都是新的一天。」平靜的語氣好似看淡塵世，但瞻前顧後的猶疑，只會讓應彈奏的手麻木，「你必須活在當下，在這個職業裡，不像你畫一幅畫，可以花上幾個月或幾年去畫，最後成果就在那裡，你可以再回頭看，但我們必須不斷地在當下交出成果，你昨天彈得如何、明天彈得怎樣都不重要，重點是你『現在』彈的怎麼樣。」

再次挑戰蕭邦大賽 家人是力量

陸逸軒的這份穩定，某種程度上或許也來自他成長過程中所擁有的家庭支持。陸逸軒坦言，他也看過不少學音樂的孩子，在父母高壓期待與競爭氛圍中長大，家庭成了壓力來源的一部分。但幸運的是，他的父母並非如此。他的父母在他的音樂之路上是安穩的支柱，往返接送、默默陪伴之間讓他知道，在追求卓越的路上，自己始終有一個穩固的後盾。15歲那年，他離家前往費城求學，青春期的年紀就要提早進入近乎獨立的狀態，而父母沒有干涉他的選擇，而是透過築起穩定的環境讓他知道，「家裡沒有什麼你需要擔心的事，」成為他心中最堅定、也最柔軟的一塊。

一張蕭邦鋼琴大賽的證書，代表的是潛藏的無數機會。(記者馬璿/攝影)

即使是決定再次挑戰蕭邦鋼琴大賽這件事，父母起初也並非毫無保留地立刻支持。陸逸軒笑說，當自己第一次提起這個念頭時，家人其實是反對的，因為這個決定聽來太瘋狂，也充滿太多無法預測的風險。但在聽完他的想法後，家人最終沒有試圖阻止，只是選擇尊重並陪著他走下去，就像一路支持小時候就被鋼琴吸引的他一樣。比賽期間，他們也在華沙陪伴在側，見證他一步一步走到現在的模樣。

相較於舞台上的高曝光度、YouTube頻道上的歡慶留言，陸逸軒在生活中異常地低調。社群媒體上，他鮮少主動展示私生活，版面大多圍繞著演出、巡演與工作近況，與當代不少表演者積極經營人設、頻繁更新的模式相比顯得有些淡漠。「我比較想把大多數私人的事情留給自己，(一直發文)不是我的風格，我只要做到現代標準普遍要求的最低限度就好，反正大家應該都知道我是個彈鋼琴的人。」

拒標籤 現在即是永恆

這股節制與拿捏，也同樣出現在他對「身分」的理解上。談到自己作為華裔美國音樂家的文化背景，陸逸軒誠實地表示，自己並沒有刻意以「華裔」等認同標籤化自己，而是將其視為一種自然存在的成長背景，即使華裔在美國社會中時常不被視為「原生」族群，但在充滿移民的大環境下，身分從未困擾過亦或是影響他的音樂抉擇。「那只是你成長背景中的文化而已，我不會想太多這件事，它就是如此，」一如他給人的印象，不強調、不誇飾，也不急著定義自己。比起糖果外的華麗包裝，作為華裔移民後代這件事更像是果仁的內核，入口後便會靜靜流入體內一般自然。

做為專業鋼琴演奏家，陸逸軒認為重點是「你『現在』彈的怎麼樣。」(記者馬璿/攝影)

隨著陸逸軒的世界愈來愈大，即使接下來一年將迎來更多的演出機會，他的眼中卻只看得見琴鍵和與之流淌的音樂。如今，若給他機會走回10年前，和那個對蕭邦大賽仍懵懵懂懂的少年面前，他或許會沈默不語，「我覺得每個人都得透過自己的經歷親自去學，要給自己建議當然可以，但言語不能取代真實的經驗，也不能取代你自己過程中的學習。」昨天彈得如何、明天將要去哪裡，對他來說都不是最重要的事，真正重要的，始終是此刻坐在琴前時，能否將自己完整地交給當下。在音樂面前，成就、名利與未來都變得渺小，他並非那個被神格化的天才，而是一個用冷冽態度面對職涯，但用溫柔觸鍵，且自始至終都深愛著音樂的演奏家。

陸逸軒在30歲的年齡限制前，再次藉蕭邦更為內斂詩意的「F小調鋼琴協奏曲」叩關賽事，拿下2025年的冠軍。(記者馬璿/攝影)

小檔案

姓名：陸逸軒(Eric Lu) 年齡：28歲 工作：鋼琴家 給讀者的一句話：別人的建議固然很好，但它不能取代真實的經驗，也不能取代你自己去學習的過程。

陸逸軒擅長表達自己的方式是透過彈奏鋼琴。(記者馬璿/攝影)