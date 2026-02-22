封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

我的頻道

白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

位於帕米爾高原的新疆塔縣石頭城，四周白雪皚皚大山環繞，1300多年前，玄奘取經東歸，路過在此講經傳佛22天。千年後，我們來到石頭城，讚嘆周圍景色壯麗，對玄奘取經的堅強毅力與磅礡勇氣，佩服之心可說「扶搖直上九萬里」。

大唐西域記 記錄艱險路

公元641年，玄奘結束在印度19年習佛求經的歲月，打道回國。那年，他已年過40歲，攜帶657部的梵文佛經，來到當時是竭盤陀國的首府──石頭城，在停留期間，除講經還忙著規畫回長安的路線和事宜。

在「大唐西域記」，他寫道離開石頭城，還要「東下蔥嶺東岡，登危嶺越洞谷，溪徑險阻風雪相繼，行八百餘里出蔥嶺（即帕米爾高原）至烏鎩國（即莎車）。」這簡短幾句話告訴我們，在經過千山萬水後，玄奘翻越東歸之路最險阻的崑崙山脈。

崑崙山脈與帕米爾高原匯聚在塔縣，由此綿延至柴達木盆地，中國神話裡的眾神仙定居於此。(作者提供)

從現代登山客來看，這是一條艱險的路程，遑論千年前玄奘的時代。他要克服暴雪、寒風、缺氧與飢渴等等大自然挑戰，那時的玄奘與吳承恩的「西遊記」裡的唐僧，似乎是絕然不同的兩個人物。一個是勇敢自信而且好奇心爆棚的旅行家和學者。另一個則是優柔寡斷，事事要仰賴孫悟空等三位徒弟的求經人。

玄奘是屬於前者，離開石頭城，他無所未懼，走上帕米爾高原，翻越埡口，進入山谷，最後沿著塔里木盆地南沿回到長安，受到萬人歡迎。

偷渡出境客到成為佛法大師的歷程，他記錄下來，寫成「大唐西域記」，呈給唐太宗專閱，此書後來翻譯為各種語文，西方的地理學家和考古學家，到中亞西域考察，無不捧著這書。

到了19世紀末英俄兩國的中亞大博弈時代，玄奘的「大唐西域記」更是重要參考資料。

玄奘的取經壯舉，不但讓佛學在中原紮根，他的西域探險，更是鼓舞不少下一代人的冒險犯難精神，成為中國人的脊樑。

石頭城廢墟 發思古幽情

玄奘的修行，除內在佛法的探索，取經路過之處，也是他身心靈接受大自然挑戰的試煉場，西域的塔縣就是其中之一。塔縣是中國最西的行政區，和巴基斯坦與阿富汗接臨，我是先在喀什，申請到邊防證，車子一路攀升，經過三個檢查站來到塔縣。塔縣位於3000多公尺的帕米爾高原上，空氣稀薄，為防缺氧，導遊準備了一箱氧氣瓶。我們在中午時分，抵到石頭城，陽光曝曬，城牆乾裂，遠處雄偉的高山，像一堵擋住前行之路的高牆，重重的壓在胸口喘不過氣。

塔縣石頭城是中國三大石城，是漢代西域36國之一的羯盤陀國的都城，也是古絲綢之路必經之地。(作者提供)

石頭城離塔縣商業區只有幾個街口，內城裡因風化與破壞，已是殘垣斷壁一片廢墟，感到歲月的滄桑，但在亂石中可以看到標示玄奘講經的位置，城裡廢墟的步道規畫得非常好，約一小時可以走完。

從城牆高處瞰覽遠處的金草灘濕地，舉目望去是帕米爾高原的雪山、河流與濕地，景色壯麗。在綠地可以騎馬奔馳，但高原缺氧和夏末的酷熱，讓人怯步。穿過石頭城的廢墟，玄奘與馬可波羅一些歷史人物似乎在此過往，真令人發思古幽情。

在帕米爾高原有一不同顏色沙石彙聚而成的山體滑坡，是前往帕米爾高原路上的主要景點，附近有湛藍的沙漠湖泊；這一山體也稱為帕米爾之眼。(作者提供)

白沙山風景 陰晴大不同

離開石頭城，我們前往龍盤古道，這是玄奘東歸的塔莎古道的一條支路，30多公里的古道有600多U型彎道，山路從3000多公尺爬升至4000多公尺後，開始下山，崑崙山脈的雪山忽左忽右出現車身，而山谷的草原與湖泊不時隱現車前，這是一次視覺震憾之旅，難怪龍盤古道被視為網紅公路。車子要離開龍盤古道時，看到一巨型看版寫著：「今日走過所有的彎路，從此人生盡是坦途」，看到這正能量的激勵語句，不免從俗在此留個身影，順便討個吉利。

位於石頭城附近的龍盤古道被稱為高原天路，蜿蜒盤旋於崑崙山脈，一共有600多個S型彎道，駕駛其中像穿過畫卷中，景色千變萬化。(作者提供)

繞過艱險和亂石紛飛、也是玄奘回長安的塔莎古道，我們直奔白沙湖與吉木火山口和十八羅漢雪峰。白沙湖是喀什與塔縣兩地往來必經之地，由於毗鄰公格爾峰和慕士塔格峰等崑崙山脈高峰，再加上湖水漲落，強風將湖邊沙子吹起，形成白沙山，與雪峰和湖水相輝映，成為一奇特的大自然景觀

每天隨著天氣變化，景觀像變戲法般，展現不同的風貌，在風和日麗時，湖水湛藍，白沙山一片潔淨，依靠在雪山之側。不一會兒，浮雲遮住驕陽，白沙山立刻變臉，成一副陰沉面孔，如果下起雨來，白沙山已深藏起來，沙在雨水後成為暗黑的山丘。

天晴的白沙湖是遊客追寵的地方，騎著氂牛或駱駝在湖邊拍照，或爬到山丘看白沙山的多變風貌，人潮如織。一旦起風或下雨，大地一片白濛濛，還風沙走石，人都站不住腳。一下成為人煙稀少的景區。

從白沙湖到木吉火山口，沿路的山景，像行走在外星球般。(作者提供)

吉木火山口 帕米爾之眼

從白沙湖繼續前行到吉木火山口，要穿過一山谷，兩側地貌多樣，還有濕地與河流，氂牛和駱駝在寬闊的草原覓食，這是我在新疆看到最美的風景之一。遠處的山峰慢慢浮現，層層相連，山峰與山峰間冰河交錯，我們終於看到了十八羅漢雪峰，而木吉20幾個火山口就散落在山峰下。

吉木火山口是2023年才開放的景區，地處偏遠，空氣稀薄，再加天候變化不定，遇到陰天大地一片迷茫，所以遊客不多。但在天晴日，十八羅漢雪峰一字排開，雪峰連綿起伏數百公里，峰頂雲霧繚繞，從觀景台遠望至山腰，則是河流、濕地和綠草，在四處覓食的牛羊馬群陪襯下，寬闊無比的景區可說是一高原祕境。

進到景區，先搭接駁車到棧道，然後步行約30分鐘到觀景台，如要深入園區走到火山口邊，則要騎馬涉溪。古詩的孤煙、馬蹄、朔風，都在吉木火山口景區盡顯無遺。

木吉濕地火山景區的遠處天際邊，有排列整齊高聳入雲的十八羅漢峰，峰與峰間是一條條冰川。看似不遠，其實是非常遼闊的高原。(作者提供)

木吉火山在1500多年前曾噴發過，但其能量非自地層岩漿，而是帕米爾高原的地下冰水，屬冷火山類型。因此火山口周遭土地都呈褐，黃與孔雀藍顏色，色彩斑斕，積水後的火山口，顏色清澈深邃，被稱為「帕米爾之眼」。這裡是冰與火交融無垠的世界，壯麗與神祕，讓人對大自然充滿敬畏。

