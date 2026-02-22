談藝／今年開幕 7博物館列必訪名單

歐巴馬總統中心坐落於芝加哥南區歷史悠久的傑克遜公園內，外觀造型引人注目。圖為模型。(路透)

去年眾多備受矚目的藝文場館陸續開幕，從歷經30年擘劃、延宕許久的開羅大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)，到紐約哈林工作室博物館(Studio Museum in Harlem)新館；而2026年同樣令人期待，無論藝術愛好者、歷史迷，甚至嘻哈樂迷都能找到值得拜訪之處。

ELLE Décor網站指出，這些美術館或圖書館的建築本身亦不容小覷，其中不乏普立茲克建築獎得主所設計。在規畫旅行行程前，不妨參考以下名單。

1.「新」美術館擴建／紐約

2007年重新開幕、位於曼哈頓下城包厘(Bowery)街的新美術館，是該區唯一專注當代藝術的場館，原始建築由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛的事務所SANAA所設計，以七個疊層的白色盒子而聞名。該館3月21日將迎來新篇章，由OMA建築事務所紐約負責人重松象平與荷蘭建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)聯手設計，在該館隔壁擴建出6萬平方英尺場館，不僅使展覽空間倍增，更為其收藏提供一永久居所。

坐落於芝加哥南區歷史悠久的傑克遜公園內，這座總統圖書館由紐約建築師事務所TWBTA操刀設計，外觀造型引人注目。自2021年動工的19英畝園區包含花崗岩外牆高樓、論壇空間及芝加哥公共圖書館分館，各建築皆可經由公共廣場進入並透過地下通道相連。樓頂刻著歐巴馬總統2015年在紀念南方非裔社運活動、從塞爾瑪(Selma)走到蒙哥馬利(Montgomery)50周年演說中的名言。

橫跨繁忙的威爾榭大道，洛杉磯郡立美術館(LACMA)最新擴建的格芬畫廊(David Geffen Galleries)將成為館藏的新家。普立茲克獎得主卒姆托(Peter Zumthor)設計的流線型建築，包含11萬平方呎的新展廳與逾3英畝的戶外場域。值得關注的是，日本織品藝術家須藤玲子為整棟建築量身打造防火窗簾，其作品回顧展將於8月在該館展出。

洛杉磯郡立博物館格芬畫廊歷時數年，終揭開其神祕面紗。(本報資料照／記者張宏攝影 )

4.唐氏美國民主館／紐約

甫於去年11月過去的建築大師史騰(Robert A.M. Stern)的遺作之一：紐約歷史學會擴建工程將於今夏竣工。名為「唐氏美國民主館」(Tang Wing for American Democracy)的新館將與主館相連，總面積逾7萬1000平方呎；適逢美國建國250周年，該館同時規畫設立美國LGBT+博物館。

5.盧卡斯敘事藝術博物館／洛杉磯

這份名單中最受矚目的是洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館，由傳奇電影人盧卡斯(George Lucas)與妻子霍布森(Mellody Hobson)主導；占地30萬平方呎的場館由馬岩松的MAD建築事務所設計，將一座舊停車場打造成未來主義建築。館內設有10萬平方英尺的展廳空間，專注呈現「視覺敘事」，另包含盧卡斯個人檔案館、兩間影院、教室、餐廳與咖啡廳。

盧卡斯敘事藝術博物館歷經近四年延宕，近日宣布將於2026年9月22日開幕。(美聯社)

6.嘻哈博物館／紐約

這座即將在布朗克斯區哈林河畔開幕的嘻哈(Hip Hop)博物館，終於為廣受歡迎卻常被忽視的音樂贏得應有地位。作為全球首座專注嘻哈文化的博物館，其5萬5000平方呎空間將透過系列展覽與公共活動，保存此音樂流派的傳承並啟發新生代。

7.孟菲斯美術館／孟菲斯

密西西比河畔的孟菲斯(Memphis)布魯克斯(Memphis Brooks)美術館在新館落成後，將更名為孟菲斯美術館。由普立茲克建築獎得主赫爾佐格(Jacques Herzog)與德梅隆(Pierre de Meuron)所設計的新館，將使美術館總面積擴增一倍，並將增設5萬平方呎的屋頂雕塑花園及地面層公共廣場。身為田納西州歷史最悠久、規模最大的美術館，收藏了逾一萬件藝術品。