理財百科／70歲才領社安金 非最佳策略

編譯陳韻涵
60多歲和70多歲的身體狀況與活動力差很多，若太晚領取社安金，可能錯過退休生活最能享受與運用金錢的「黃金十年」。(美聯社)
多年來，社會安全局(SSA)與理財顧問鼓勵民眾將社安金延至70歲再領，因為比起62歲即可申請領取的最低年齡，若等到70歲，每月可多領約24%。但最新研究指出，這套退休規畫的「黃金準則」忽略多項關鍵變數，延至70歲才領社安金，可能對多數退休人士來說並非最佳策略。

南緬因州大學(University of Southern Maine)財務金融學系助理教授夏普(Derek Tharp)在華爾街日報撰文指出，傳統模型假設「未來的錢與今日等值」，同時假設退休族的資產主要放在扣除通膨後，幾乎零報酬的超安全工具。

然而，多數人實際上持有股票與債券，長期報酬率往往比通膨高約5%。若以5%報酬率計算，延後領取社安金的吸引力將大幅下降。此外，為了延後領取社安金，退休人士得先動用本可持續增值的投資資產來支應生活開銷。

理財網站「金錢智慧」(Money Wise)報導，延後申請領取社安金涉及另一個常被忽視的風險，即死亡率與健康狀況的不確定性。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，美國人的預期壽命平均約78.4歲，但世界衛生組織(WHO)指出，美國人的「健康」預期壽命只有約63.9歲。

60多歲和70多歲的身體狀況與活動力差很多，若太晚領取社安金，可能錯過退休生活最能享受與運用金錢的「黃金十年」。

對健康狀況不佳者而言，甚至還沒享受到社安金便已撒手人寰，形同損失數十萬元。

夏普指出，退休規畫應採用更貼近現實的6%至8%高貼現率(discount rate，又稱折現率)，才能反映延後領取社安金的真實成本。貼現率用來告訴我們未來付款的現值，貼現率低意味著未來退休金的現值更高，需要準備更多本金。貼現率高，則預期未來資金能創造更高的投資回報，所以現在需要準備的本金就可以少一點。

夏普指出，對資產有限、健康狀況不佳的退休人士而言，高貼現率使提前申請領取社安金更具優勢；反之，對財務穩健、風險承受力高的退休族來說，延後至70歲領退休金仍可能有利。

萬通人壽保險公司(MassMutual)的理財統計數據顯示，美國人申請領取社安金的年齡出現下降趨勢，平均申請領取年齡為62歲，真正等到70歲者僅約10%。

退休金 社安金 夏普

