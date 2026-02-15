旅遊／朝聖科恩 蒙特婁時尚漫步

我的頻道

創作歌手科恩的壁畫高達22層樓。(圖／作者提供)
創作歌手科恩的壁畫高達22層樓。(圖／作者提供)

我向來喜歡聆聽創作歌手萊昂納德．科恩(Leonard Cohen)的歌曲，卻從未參加過他生前的演唱會。2017年，加拿大蒙特婁公開展出一面巨大的科恩壁畫，以紀念該城市最具知名度的市民。前往蒙特婁與科恩見面，隨即成了我的心願。

蒙特婁位於加拿大法語區的魁北克省，它是加拿大的第二大城市，僅次於多倫多。蒙特婁不只是科恩的生長故鄉，同時也是北美洲流行文化的重鎮，吸引許多時尚創作者的腳步。其中，又以約翰藍儂(John Lennon)和小野洋子(Yoko Ono)的床上和平運動(Bed-in)最受全球矚目。

伊利莎白女王飯店就位於中央車站正上方。(圖／作者提供)
伊利莎白女王飯店就位於中央車站正上方。(圖／作者提供)

藍儂與洋子的床上和平運動是60年代的反戰文化代表。(圖／作者提供)
藍儂與洋子的床上和平運動是60年代的反戰文化代表。(圖／作者提供)

藍儂、洋子 床上和平運動

1969年，約翰藍儂和小野洋子在伊莉沙白女王飯店(Queen Elizabeth Hotel)發起一項名為床上和平的反戰活動，以抗議美國在越南引發的戰爭。這項非暴力的抗議活動，源自於靜坐抗議的理念。

藍儂和洋子在伊莉沙白女王飯店內的客房，足不出戶地待了一星期。這段期間，藍儂錄製了著名的暢銷歌曲「給和平一個機會」。床上和平運動和伊莉沙白女王飯店隨即成為60年代著名的流行文化象徵。

伊莉沙白女王飯店建於蒙特婁中央車站(Central Station)的正上方。它是由加拿大國家鐵路公司所建造的21層樓高的商務飯店，於1958年開放營業。飯店的命名來自於慶祝英國女王加冕。以英國女王為飯店之名，在當時曾經引起不少的反對聲浪。許多人認為應該以蒙特婁的首任總督，法國軍官保羅．梅松納夫（Paul de Chomedey de Maisonneuve）為飯店之名。飯店的命名故事，透露出當地法語與英語文化的對峙狀態。可能是為了加強英國文化的影響力，伊莉沙白女王曾經四度下榻於此飯店。

具有巴黎風情的維多利亞廣場地鐵站。(圖／作者提供)
具有巴黎風情的維多利亞廣場地鐵站。(圖／作者提供)

我在中央車站搭乘地鐵前往維多利亞地鐵站。抵達後，走出地鐵站，回頭一看，正是巴黎新藝術風格(Art Nouveau)的典型設計。綠色鑄鐵裝飾的圓弧形牌架，高聳於地鐵站入口處。兩側佇立著高挑細緻的鈴蘭狀燈柱，四周的欄柵以盾牌形徽章為裝飾。這座地鐵站入口處，洋溢著百分之百的巴黎街頭風情。

1967年，巴黎地鐵公司贈予蒙特婁這座地鐵站入口雕飾，以紀念兩地交通部門的合作友誼。這座地鐵入口設計並不是仿照品，而是來自法國地鐵站設計大師埃克特．吉馬爾(Hector Guimard)的親自手筆。

柏林圍牆的塗鴉是80年代的流行文化特徵。(圖／作者提供)
柏林圍牆的塗鴉是80年代的流行文化特徵。(圖／作者提供)

柏林圍牆 流行文化繆斯

維多利亞廣場對面是世貿中心。由此處，我步行進入了蒙特婁地下城(Underground City)。地下城擁有綿延數公里的步道，同時連接地鐵和購物餐飲商場，提供了冬暖夏涼的逛街樂趣與便利。就在一間咖啡店旁，我看見了20世紀的流行文化瑰寶，充滿塗鴉的柏林圍牆。

1992年，柏林市以這塊西柏林圍牆做為慶祝蒙特婁建城350周年的禮物。這塊布滿五顏六色的塗鴉石牆，高約360公分，寬約120公分，厚度約為15公分。站在這塊小石牆前，想像著它所蘊藏無限創造力。

在流行文化中，柏林圍牆是繆斯女神的化身。流行音樂大師大衛鮑伊(David Bowie)為它創作出「柏林三部曲」(Berlin Trilogy)的組曲。1987年，鮑伊和創世紀樂團(Genesis)在西柏林圍牆前，舉行長達三天的演唱會，企圖以流行音樂的震撼力，改變世界政局。

西柏林圍牆也為世界提供了一塊自由發揮的大畫板。自80年代起，柏林圍牆的塗鴉藝術，風靡全球。西柏林圍牆朝氣蓬勃的塗鴉創作與東柏林圍牆的死寂空白，為歷史留下明顯對比的證明。

蒙特婁地下城街道景觀。(圖／作者提供)
蒙特婁地下城街道景觀。(圖／作者提供)

隨著地下城指標一路而行，不到十分鐘，我來到了兵器廣場(Place d’Armes)出口。走出地下城，站在廣場上，一眼就看見梅松納夫紀念碑。紀念碑的一旁是加拿大第一座新歌德式教堂，蒙特婁聖母院(Notre-Dame Basilica of Montreal)。

蒙特婁老城區的歷史可溯及自19世紀早期。以聖母院為例，最初它只是一座小教堂，限於資金短缺，教堂建築缺乏雕飾的外觀，也沒有鐘樓。直到1830年，才展開教堂擴建工程。35年後，教堂正面建築終於完工，內部裝飾逐年完成。站在兵器廣場上，仔細一看，可見教堂前的灰白色地磚，標示著聖母院的原始所在地。

老城區內聖保羅街的景觀。(圖／作者提供)
老城區內聖保羅街的景觀。(圖／作者提供)

接著，我走到了老城區內最熱鬧的街道，聖保羅街( Rue Saint Paul)。這條最老的鵝卵石街道，記載著當地的發展史。以皇家廣場(Place Royale) 為中心點的聖保羅街，曾經是當地報業聚集區。它也是蒙特婁市最早使用油燈照明的街道。街上著名景點包括；新古典建築式樣的邦塞庫爾市場(Bonsecours Market)，它曾經是市政廳所在地。現在則開放為精品餐飲購物中心。

慈心聖母教堂的聖母雕像背對著教堂入口處。(圖／作者提供)
慈心聖母教堂的聖母雕像背對著教堂入口處。(圖／作者提供)

背對入口的聖母像

建於18世紀的慈心聖母教堂(Notre Dame de Bon Secours Chapel)就位於邦塞庫爾市場旁。我發現這座教堂有一個與眾不同的特色，教堂圓頂上的聖母雕像，竟然背對著教堂入口，真是令人匪夷所思。

當我看見教堂內的工作人員，隨即上前詢問。原來，這座背對著聖勞倫斯河(Saint Lawrence River)而建的教堂，向來是漁民和水手的朝聖地。為確保聖母對漁民和水手的庇佑，該教堂打破傳統，將聖母雕像安置於面對聖勞倫斯河的方向。我想，聖母的慈愛是不應該被局限在傳統的框架內。背對教堂入口的聖母，真正傳達了宗教的大愛。

位於皇家銀行大樓內的克魯咖啡店。(圖／作者提供)
位於皇家銀行大樓內的克魯咖啡店。(圖／作者提供)

克魯咖啡(Crew Collective&Cafe)是蒙特婁的網紅咖啡店，它位於皇家銀行大樓(Royal Bank Tower)內。從兵器廣場出發，只約5分鐘步程。走進大樓，迎面而來的是氣勢磅礡的拱門設計，抬頭可見光彩奪目的圓頂壁飾。入口大廳的二樓空間，正是網紅咖啡店的所在地。

蒙特婁聖母院是加拿大第一座新哥德式教堂。(圖／作者提供)
蒙特婁聖母院是加拿大第一座新哥德式教堂。(圖／作者提供)

皇家銀行大樓於1928年完工。它曾是加拿大國內最高的摩天大樓，也是蒙特婁第一座比聖母院還高的建築物。2012年，皇家銀行遷移他處。流行咖啡店入場，將歷史地標的富麗堂皇融入流行文化之中。

前往科恩壁畫的路上，我的耳機傳來科恩吟唱「哈利路亞」的歌聲。接著，就在新月街上(Rue Crescent)，我看見了科恩。這幅壁畫高達22層樓，面積超過一千平方公尺。它由美國畫家麥格雷戈(Miles MacGregor)和加拿大藝術家裴登(Gene Pendon)攜手合作完成。這幅壁畫取材自科恩的照片，它是科恩的女兒於2008年為父親所拍下的照片。

如今，這張照片成了歌迷們前來與偶像見面的地點。同時也是當地著名的公共藝術品。

這幅巨大壁畫，站得愈遠看得愈清楚。我經常從科恩的歌曲中，聽見詩人吟誦人生的真純，愛與信念。這些人生課題，在我的腦海裏餘音裊繞，為我啟發無限思潮。面對科恩，我情不自禁地跟隨著耳機裡的歌聲，輕輕唱出哈利路亞。

達利的創作「手指西洋棋」。(圖／作者提供)
達利的創作「手指西洋棋」。(圖／作者提供)

流行文化 帶來旅行樂趣

流行時尚名人形形色色，其中又以西班牙超現實派畫家達利(Salvador Dali)最具獨樹一格。蒙特婁美術館(Montreal Museum of Fine Arts)館藏達利的畫作與雕塑。達利的創造不僅引人注視，同時引導時尚。他的個人造型也成為流行文化的象徵。在美術館內，我看見了達利的作品「手指西洋棋」。這些手指狀的棋子，以達利本人和他的妻子的手指為模型。我看了好久，我的平凡思維，始終無法跨越超現實。但是，這些難懂的創作品，卻令我目不轉睛。或許，這就是時尚文化的吸引力。藉由品味各項流行文化的經典代表，我也體驗到蒙特婁無與倫比的旅遊樂趣。

兵器廣場上的梅松納夫紀念碑。(圖／作者提供)
兵器廣場上的梅松納夫紀念碑。(圖／作者提供)

地鐵站 加拿大 咖啡

星座運勢／2月15日至2月21日 雙子座人緣飆升 處女座事業漸佳

旅遊／愛琴海雙寶石 浪漫化不開

