詐騙ing／匯款騙局特別多 本票付款較安全

記者邵敏

南加華人新移民購置美國首套房，被騙50多萬首付款。詐騙分子似乎掌握買房交易過程中的每個步驟，甚至熟悉首付具體金額、付款時間、以及房產經紀、第三方託管公司(Escrow)等詳細信息；並搶在Escrow公司發送郵件前，先發送帳戶信息，導致買家把錢款錯轉給詐騙分子。

房地產交易金額龐大，且頻繁使用電匯，因此已成為犯罪者青睞的目標之一。南加華人Chloe被騙經歷並非個案，NBC報導指出，加州矽谷高科技主管Rana Robillard，同樣被騙40萬美元購房首付款，詐騙方式幾乎如出一轍。Robillard當時與抵押貸款經紀人透過電子郵件交流，一名網路罪犯偽造經紀人的電子郵件，設法加入郵件溝通中。

Robillard透過郵件溝通中獲得的帳號，向假經紀人匯款40萬美元房款首付，這是她畢生積蓄。「收款人名字與產權公司(title company)相同，當時以為準確無誤。」事實上，儘管郵件標題看起來一樣，但另一端的收款人，並非真正的經紀人。Robillard表示，匯款後第二天，真正的產權公司安排簽署文件，表示還未收到首款，她這才意識到上當受騙。

此類案件的關鍵點在於，詐騙者通過偽造電子郵件，向買家發送催款郵件，利用的時間點非常巧妙，通常搶在真正的收款方發郵件前；而且騙子使用的郵箱地址、公司名稱，也與真正的收款方近似，受害者一不留心，就會上當受騙。NBC報導指出，類似詐騙案例反映網路犯罪日益複雜，駭客或藏身在購房系統中，可以看得到交易每個步驟，甚至滲透Escrow、抵押貸款經紀、房地產經紀等電郵系統，等待最佳時機攻擊。

上當受騙的Chloe指出，她與假Escrow郵件交流過程中，房產經紀與真正的Escrow也在郵件交流。幾乎同一時間段，Chloe不斷收到來自真假Escrow的多封郵件，導致她無法分辨其中有詐。

據聯邦調查局(FBI)數據顯示，過去10年間，涉房地產交易中虛假電子郵件的詐騙案件，呈爆炸式增長，損失金額從2015年不到900萬美元，2022年飆升至4.461億美元。

對此類房款詐騙案件，南加資深律師黃笑生表示，很多初來的華人新移民，不知道美國匯款騙局很多，一定要非常小心，不斷核實相關信息。黃笑生建議，民眾辦理房款轉帳事項時，最好親自前往Escrow公司，並以銀行本票（ Cashier's Check)方式付款。「否則上當受騙後，銀行推卸責任，警方辦事效率慢，騙子轉款卻很快，將給當事人帶來巨大的經濟損失。」

