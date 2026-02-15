人物／華人長者「遊輪養老」她1年樂搭200天

尤琴準備出發下一次郵輪行程。(尤琴提供)

南加州華人尤琴(Kim)喜歡乘坐郵輪 環遊世界，她曾有一年近200天都在郵輪上度過。有人問，搭乘郵輪漂泊海上數月會不會孤寂？她笑著說：「我一向習慣獨行，在郵輪上，看人、看書、運動健身，在安靜中觀察不同的人，為自己的興趣愛好找到一個安身處所。」

2人搭2周 約花5000元

尤琴透過郵輪出行，到過很多國家和名勝。最近，她再次登上公主號郵輪，前往夏威夷。以這次行程為例，一般情況下，入住郵輪內艙兩人房、兩周時間的基本艙位費共需2500美元至3000美元。此外每人還需備至少1000美元的雜費。具體來說，按16天行程計算，Wi-Fi每天約20美元，小費每天約18美元，合計每人約600美元，還有其他費用。尤琴獨自出行，房間費就付得比較多，如獨自住兩人房，一人需支付約2700美元。不過她表示，有關船艙費用，有時郵輪公司也會依照季節調整價格。

尤琴回顧多年經歷，20年前首次乘坐豪華郵輪赴義大利 、法國等歐洲國家，那時豪華型的郵輪較小，但貼心周到。後來體驗各家郵輪，她說，有的適合家長陪孩子們遊玩，有的郵輪治安常有客人打架，有的郵輪提供酒精飲品促銷，旅客持續暢飲易生意外。

尤琴有了不同經驗後，近10年來她獨自出行，鎖定公主號郵輪，可以累積點數，取得優惠價格。她說，除了提供優惠外，這款郵輪在洛杉磯聖彼渚(San Pedro)港出行，這裡是大本營，交通便利，價格合理、服務品質不差，有點像「海上高級養老院 」的感覺，讓她在海上生活數月舒適愜意。

在郵輪上，尤琴也認識不少新朋友。(尤琴提供)

善用手機 減旅途不安

她也提醒長者，出行前需充分準備。首先，慎選首次出行地點。尤琴說，初次郵輪旅程容易緊張，建議先選文化相近、治安良好、交通便利的地點，例如日本。

此外，善用手機。尤琴認為，手機是旅途最可靠的伙伴，無論是查詢地點、交通、景點資訊，或使用翻譯軟體與當地人溝通，都能大大提升安全感與便利性。「只要學會善用手機，世界就不再遙遠，也不會感到不安。」

同時，準備基本藥品。郵輪上突發的小病痛可能導致高額看診費用，因此她會攜帶感冒藥、消炎藥、止痛藥、過敏藥及腸胃藥，並在出發前完成例行體檢與牙科檢查，以降低旅途風險。她在台灣曾從事過藥劑師，一般輕微病症都能應付。

最後，準備醫療文件。尤琴強調，「不施行醫療急救同意書」對長者尤為重要，若遇到健康意外，這個文件能讓醫療單位依個人意願妥善處理，也減少家人的糾結與煩惱。她說：「到了國外，如果沒有這個文件，醫療人員可能一直實施急救，不僅醫療費用高昂，甚至可能出現讓患者發展成植物人的情況。」

她說，隨著年紀漸長，她更傾向長時間搭乘郵輪旅行，這樣不必頻繁打包行李，也不用擔心餐飲安排，郵輪上的生活服務周到。她經常對關心她出行的友人說：「我是去海上養老院住一陣子。」