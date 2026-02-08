娛樂／Kpop獵魔女團 創串流觀看天花板

Netflix現象級動畫電影「Kpop 獵魔女團」創下有史以來最高的觀看次數紀錄。（取材自IMDb）

據影視媒體「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)的年度數據統計，串流巨頭Netflix 迎來了其內容戰略的重大勝利，由索尼 動畫(Sony Pictures Animation)製作的動畫長片「Kpop 獵魔女團」(K-Pop： Demon Hunters)，在半年內全球累計觀看量高達4.816億次，正式登頂該平台有史以來觀看次數最高的作品。這項成就標誌著韓流文化(K-Culture)在與頂尖動畫技術結合後，已展現出超越真人影視大片的全球統治力。

遠超第二名3倍

「好萊塢報導」提到，自2023年起算的五次半年期數據發布中，沒有任何一部Netflix電影或劇集在六個月內獲得超過1.65億次的觀看量。而在最新Netflix公布的參與度報告指出，「Kpop 獵魔女團」在上映後的關鍵91天觀看視窗內，該片總觀看時數達到了8億260萬小時。觀看次數的計算方式為總觀看時數除以片長，因此以其1小時40分的片長計算，換算出的觀看次數高達4億8160萬次。這項數據不僅是該平台歷史新高，更超過第二名作品的三倍，也是Netflix自推行「觀看次數」計算法以來，最為龐大的收視能量。

「好萊塢報導」分析，這部電影展現了罕見的長尾效應，一般大成本動作片在上映三周後數據通常會開始顯著下滑，但「Kpop 獵魔女團」在東南亞、拉丁美洲以及北美地區的熱度持續不退，甚至在上映兩個月後，仍能繼續維持在周榜前5名。

韓裔導演 搭檔史瑞克製片

這部打破紀錄的作品由曾參與「蜘蛛人：新宇宙」(Spider-Man： Into the Spider-Verse)製作的瑪姬康(Maggie Kang)以及「許願神龍」(Wish Dragon)的導演克里斯艾伯翰斯(Chris Appelhans)共同執導。故事設定在光鮮亮麗的全球音樂舞台，講述一支世界級的K-Pop女子團體，在維持頂級偶像身分的同時，私下其實是獵殺惡魔的精英戰士。

導演瑪姬康早前在接受訪問時表示，這部電影是她對自己南韓血統以及對K-Pop音樂熱愛的深情致敬。為了確保電影中音樂與舞蹈的真實性，製作團隊特別聘請了業界知名的編舞家進行動態捕捉，並與韓國頂尖音樂製作人合作，量身打造具備告示牌(Billboard)水準的單曲。製片艾倫沃納(Aron Warner)曾製作過經典動畫「史瑞克」(Shrek)，他強調本作的成功在於精準捕捉了粉絲應援文化與女團團魂，讓觀眾產生強烈的情感連結。

音樂動畫IP不只幼兒愛

過去，動畫作品常被視為專門服務兒童受眾，但「Kpop 獵魔女團」的受眾數據顯示，其核心觀看族群主要集中在18至34歲的青年族群。「好萊塢報導」認為，這將促使Netflix進一步加深與外部工作室如索尼、Skydance的長期合作，減少對單一昂貴真人製作的依賴。

在「Kpop 獵魔女團」強勢表現的帶動下，2025年下半年的Netflix榜單呈現出多元化的趨勢。以下為去年下半年(7月至12月)最受歡迎的電影與劇集前三名統計：電影方面，除了冠軍「Kpop 獵魔女團」外，亞軍為亞當山德勒(Adam Sandler)主演的喜劇續集「高爾夫球也瘋狂2」(Happy Gilmore 2)，收穫1億3510萬次觀看；季軍則是科幻驚悚片「科學怪人」(Frankenstein)，觀看次數為9760萬次。

影集部分，由珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)主演的「星期三」(Wednesday)第2季以1億2390萬次觀看穩坐第一；緊隨其後的是邁入最終章的「怪奇物語」(Stranger Things)第5季，獲得9350萬次觀看；位居第三的則是場景設定在優勝美地國家公園的犯罪劇「荒境狂徒」(Untamed)第1季，創下9280萬次觀看。

（娛樂新聞組整理）