旅遊／英國「珍奧斯汀」之城 千年浴場發光

巴斯修道院和古羅馬浴場。(圖／作者提供）

這是我第二次來英國巴斯(Bath, UK)。第一次是前年3月，從倫敦往巨石陣(Stonehenge) 的途中，旅行車在巴斯停了一個時辰，匆匆參觀了當地頗負盛名的古羅馬浴場(The Roman Baths)。彼時羅馬浴池開一半閉一半，說是季節性清掃之故。而計畫中的城區漫步也因天氣的關係改成了短暫的車遊，這些遺憾令我萌生了想要重遊的念頭。

從倫敦希斯羅機場到巴斯的公共交通以西行火車(約一個多小時)和長途巴士(兩個小時)為主。我們選擇長途巴士是因為它的上客站就在機場內，省去了須搭地鐵 出機場到Paddington趕火車的周折。服務中心的購票過程也算快捷，在候車處驗票時和司機確定目的地後，司機說：「別擔心，你們的酒店離終點站很近，步行五分鐘就到了。」

我們入住的酒店Gainsborough Hotel Bath在老城區的地下溫泉帶，和巴斯最熱門的公共溫泉理療中心Thermae Bath Spa一街之隔，是巴斯城內僅有的提供純天然溫泉設施的酒店，離巴斯必遊景點「古羅馬浴場」和巴斯修道院也僅數步之遙。

喬治時代翻新後的十字浴場。(圖／作者提供）

古羅馬浴場內景。(圖／作者提供）

巴斯最熱門的打卡點古羅馬浴場。(圖／作者提供）

英格蘭唯一地下溫泉

說起巴斯城名字的由來，與英文詞BATH(浴)緊密相關。約在公元一世紀，羅馬皇帝克勞蒂烏斯領軍橫掃歐洲，占領了不列顛。他們沿著埃文河(Avon River)來到巴斯，驅逐了棲息在此地的原住民 凱爾特人，並摧毀了幾乎所有凱爾特人留下的痕跡，唯獨保留了一座聖池，相傳這座聖池曾被凱爾特人視為是女神蘇利斯賜予他們的禮物，是地處寒冷地帶英格蘭荒原上唯一一處地下溫泉的源水口。

地下溫泉的成因，起初人們推測是因為地下火山持續噴發所致，但後經地質勘查證實，巴斯地底並無火山活動的跡象，唯一一種可能是地裂層中尚未冷卻的岩漿與大量滲透的雨水碰撞產生的冷熱壓，造成了熱流噴湧而上。不管怎樣，羅馬人因此如獲至寶，圍繞在地熱四周建起了大型的羅馬浴場，並在浴場內以不同溫控分立冷水、溫水和熱水浴池，且配有桑拿房和按摩療癒室，設施之齊全令人難以相信這些複雜的地下排水系統和管道構建是出之於千年前的古羅馬人之手。

古羅馬人驍勇善戰也篤信神靈，戰士們在出征前必去浴場，請按摩師進行全身推拿。期間有特殊的出征儀式，以祈求他們心目中智勇雙全的女神米涅爾瓦(希臘神話中的雅典娜)的護佑。如若有幸生還，他們所要做的第一件事也是去浴場，洗去血跡污垢和疲憊，並向米涅瓦爾女神還願。

銅製標記之下的地熱系統，從公元一世紀沿用至今。(圖／作者提供）

大約在公元5世紀，羅馬人撤離不列顛之後，羅馬浴場逐漸被廢棄被掩埋，直到歷史的軸輪進入18世紀的喬治時代，越來越多的北歐人風聞巴斯溫泉有治病療癒之效而紛至沓來，但在當時巴斯城有限的客房資源已經無法滿足度假者的住宿需求，為巴斯城的復興帶來了契機。喬治王一聲令下重塑和擴建工程就此展開，人們在舊城區大興土木之時，竟意外在地下廢墟中發現了女神米涅瓦爾的銅像，由此，昔日古羅馬浴場的樣貌才得以重見天日，而其中的考古挖掘直到今天還在持續進行中。

皇家新月樓遠景。(圖／作者提供）

老約翰．伍德設計的圓形廣場街屋局部。(圖／作者提供）

若要追溯喬治時代巴斯城整體佈局規畫者，約翰伍德父子是不得不提的。在古城區的石板路上穿行，我們發現巴斯的很多地標建築、廣場花園、劇場和醫院的奠基石上都有他們的名字。而其中最負盛名的莫過於皇家新月樓(Royal Crescent)和圓形廣場(The Circus)了。

圓形廣場是由三段弧形連體街屋環繞而成的、象徵太陽的街心圓環，中心是綠茵和樹壇。連體街屋呈典型的喬治時代的建築風格：四層主體對稱(上三層，地下一層)、層與層之間由大理石廊柱相連，廊柱上的條飾石刻納入大量古希臘和古羅馬時代的建築風格，獨具匠心的設計堪稱是總設計師老約翰伍德的頂級之作了，但遺憾的是老約翰伍德並沒有看到圓形廣場的落成就因病去世了，此項重任也就移交給了他的兒子，小約翰伍德不負眾望，在1768年順利完成了圓形廣場的後續工程。這也為他在日後擔當皇家新月樓的設計和建造奠定實力。

皇家新月樓和圓形廣場比鄰，之間以維多利亞公園相連。新月樓建在山坡之上，遠遠看去甚為大氣壯觀。不同於圓形廣場的分段式弧形構建，新月樓以30棟連體別墅一氣呵成，精準的角度勾線，恰似一彎新月高高掛起，因而得名。新月樓在1774年建成之後一直歸由皇家使用，如今也大抵是豪門名流的私宅。位據中央的兩棟現已改為五星酒店，右首第一家是隸屬巴斯市的博物館，陳列了城市的往昔和很多喬治時代居屋主人的點滴歷史。

眺新月樓 走訪圓形廣場

觀新月樓最好在早午，四周還沒有喧鬧起來，坐在公園的長椅上，看新月樓上空雲捲雲舒的樣子最愜意了。到了黃昏，就要去離修道院不遠的普爾特尼橋（Pulteney Bridge）了，它是巴斯城一個一級保護建築。普爾特尼橋的設計師是皇家御用建築師羅伯特．亞當，他對巴洛克時代和文藝復興時期的建築推崇備至，普爾特尼橋的設計就引用了大量的古典元素。

普爾特尼橋不僅連結了巴斯的老城區和鄉村之間的交通，橋上兩側開滿了商鋪，這也促進了此地的商業繁榮。而每當夕陽西下，整個橋身在斜陽的籠罩下就像一張靜止的油畫，吸引了無數畫家們前來踩點，普爾特尼橋的名聲也隨著他們的作品，尤其是19世紀英國著名畫家John Fulleyllove的同名畫作不脛而走。

從老城區的巴斯大教堂往南步行至蓋爾街40號，便是以珍．奧斯汀名字命名的紀念館了。紀念館是一棟三層樓的街屋，門口立著珍．奧斯汀的等身像。紀念館內收集了這位18至19世紀英國最偉大的女作家的詳盡資料。在場的工作人員身著喬治時代的服飾，扮演著奧斯汀筆下的各色人物為遠道而來的參觀者解說她的家族史，生平以及成長經歷和創作紀錄。

在1801年到1806年間，奧斯汀在此居住並完成了她的兩部小說《諾桑覺寺》和《勸戒》。雖然她最著名的小說《傲慢與偏見》並不是在這裡完成的，但其中講述的故事卻和巴斯休戚相關。而根據小說改編的電影，其中大部分的取景也都是在巴斯拍攝的，之中的每一段膠片都盡顯喬治時代上流社會的浮誇生活和平民的庸常作息。

珍．奧斯汀紀念中心門口的奧斯汀立像。(圖／作者提供）

珍．奧斯汀曾經最愛的露天咖啡館。(圖／作者提供）

珍奧斯汀 留下巴斯點滴

珍．奧斯汀在巴斯雖然只生活了短短四年，期間她對巴斯的印象也並非盡如人意，但巴斯人卻引以為傲，在她曾經涉足過的地方都鄭重刻下「珍．奧斯汀」的名字，巴斯諸多書店中最顯眼的位置，常年擺放著她的作品和各類肖像明信片。事實上，珍．奧斯汀真人究竟長什麼樣一直成謎，目前流傳下來的肖像畫，大多是畫家依照奧斯汀姊妹的口述按各自的想像繪就的，據奧斯汀家族的後人稱：那些畫與真實的她之間是有一定差距的。現今市面上最熱門的奧斯汀的紀念像則是一幀黑白剪影照，因足以打開人們的想像空間而廣為流傳。

巴斯最古老的餐館：莎莉．倫恩。(圖／作者提供）

莎莉．倫恩屋的內部陳設仍然保留著喬治時代的遺風。(圖／作者提供）

巴斯有一家建於1772年的英式餐館：莎莉．倫恩(Sally Lunns)，它坐落在巴斯最古老的建築群，這裡的房子大多建於15世紀，有的甚至更早。餐館的地上兩層為茶餐廳和正餐廳，地下一層是博物館，展示著中世紀的柴火爐灶、各樣的廚房用具和製作麵包的模具模型，莎莉．倫恩招牌奶油麵包 (Sally Lunn Bun) 就是在這裡出爐的。

我們上到二樓餐廳，這裡的空間不大，只可容下大小6張桌子，但裡面的陳設完好保留著舊時代的樣貌，桌上的餐具和牆上的掛件都承襲了喬治時代的精緻和典雅。侍應生將我們領到靠窗的餐位，說：這曾經是珍．奧斯汀和她的姊妹最愛坐的位子，可以看到窗外來往的人群和修道院高聳的尖頂。這小小的驚喜著實加深了我對莎莉．倫恩屋的記憶，看著窗外同樣的景致，品著同樣的奶油麵包，瞬間感受到一種由遠而近的融入和貼近。

莎莉.倫恩的招牌法式奶油麵包。(圖／作者提供）

來這裡的客人也大多是衝著他們家的名氣和主打的奶油麵包。據傳莎莉．倫恩最早在這裡兜售麵包早至1680年，她原是法國的一個異教徒，為躲避天主教的追殺，橫渡英吉利海峽逃到巴斯避難並以賣麵包為生，沒想到她的法式配方烘焙的麵包大受褒獎，當地人遂將她拗口的法國名字Solange Luyon改成了英式發音Sally Lunn，以她名字命名的莎莉．倫恩屋也逐漸成了當時的網紅店和時髦的社聚場所，出現在了名人的作品之中。19世紀英國文學巨匠狄更斯在他的聖誕系列叢書《鐘聲》篇裡就有對莎莉．倫恩麵包的記載。而珍．奧斯汀在巴斯的時候，更是這裡的常客，對松香可口的奶油麵包欲罷不能，愛吃到消化不良。

普爾特尼橋遠景。(圖／作者提供）